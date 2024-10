क्रिकेट

IND vs NZ, Viral Video: सर्फराज खानच्या टणाटण उड्या, ऋषभ पंत काही लक्ष देईना; यात न्यूझीलंडचा किपरही गोंधळला

Rishabh Pant - Sarfaraz Khan mix-up during India vs New Zealand 1st Test: न्यूझीलंडविरुद्ध पहिल्या कसोटीत चौथ्या दिवशी भारताकडून दुसऱ्या डावात सर्फराज खान आणि ऋषभ पंत चांगली फलंदाजी करत होते. मात्र, एका क्षणी झालेल्या गोंधळामुळे त्यांची शतकी भागीदारी तुटता तुटता थोडक्यात वाचली.