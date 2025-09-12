Cricket

Viral Video : सचिन तेंडुलकरचं विमान वादळात अडकलं, हिंसक प्राणी असलेल्या जंगलात करावी लागली एमर्जन्सी लँडिंग

Sachin Tendulkar jungle emergency landing video : भारतीय क्रिकेटचा ‘देव’ म्हणून ओळखला जाणारा सचिन तेंडुलकर एका धक्कादायक प्रसंगातून बाहेर आला आहे. त्याच्या विमानाला वादळामुळे जंगलात आपत्कालीन लँडिंग करावी लागली. या घटनेचा व्हिडिओ स्वतः सचिनने शेअर केला असून तो क्षणात व्हायरल झाला आहे.
Swadesh Ghanekar
Updated on
Summary

  • सचिन तेंडुलकर आफ्रिकेतील मसाई मारा सफारीदरम्यान वादळात अडकलेल्या विमानात होता आणि त्याचा अनुभव त्याने चाहत्यांना सांगितला.

  • विमान फक्त दोन मैलांवर असूनही खराब हवामानामुळे नियोजित धावपट्टीवर लँडिंग करता आलं नाही.

  • पायलटने दुसऱ्या विमानतळावर वळवलं, पण तिथल्या धावपट्टीवर विल्डबिस्ट प्राणी मोठ्या प्रमाणावर होते.

Sachin Tendulkar stranded in wild jungle after storm: महान क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकर हा आफ्रिकन दौऱ्यावर आहे आणि त्याने तिथे आलेला भयानक अनुभव चाहत्यांना सांगितला आहे. त्याने मसाई मारा दौऱ्यादरम्यानचा जुना व्हिडीओ सोशल मीडियावर पोस्ट केला आहे आणि तिथे विमानातून प्रवास करताना गंभीर प्रसंगाशी कसा सामना करावा लागला, हे त्याने सांगितले आहे. सचिनने व्हिडिओसोबत एक खास कॅप्शनही लिहिलं आहे, जंगल आपलं स्वागत करण्याचं त्यांना हव्या त्या पद्धतीने करतो. आमचा मार्ग थोडा भरकटला, पण, मजा आली.

