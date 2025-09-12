Viral Video : सचिन तेंडुलकरचं विमान वादळात अडकलं, हिंसक प्राणी असलेल्या जंगलात करावी लागली एमर्जन्सी लँडिंग

सचिन तेंडुलकर आफ्रिकेतील मसाई मारा सफारीदरम्यान वादळात अडकलेल्या विमानात होता आणि त्याचा अनुभव त्याने चाहत्यांना सांगितला.विमान फक्त दोन मैलांवर असूनही खराब हवामानामुळे नियोजित धावपट्टीवर लँडिंग करता आलं नाही.पायलटने दुसऱ्या विमानतळावर वळवलं, पण तिथल्या धावपट्टीवर विल्डबिस्ट प्राणी मोठ्या प्रमाणावर होते..Sachin Tendulkar stranded in wild jungle after storm: महान क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकर हा आफ्रिकन दौऱ्यावर आहे आणि त्याने तिथे आलेला भयानक अनुभव चाहत्यांना सांगितला आहे. त्याने मसाई मारा दौऱ्यादरम्यानचा जुना व्हिडीओ सोशल मीडियावर पोस्ट केला आहे आणि तिथे विमानातून प्रवास करताना गंभीर प्रसंगाशी कसा सामना करावा लागला, हे त्याने सांगितले आहे. सचिनने व्हिडिओसोबत एक खास कॅप्शनही लिहिलं आहे, जंगल आपलं स्वागत करण्याचं त्यांना हव्या त्या पद्धतीने करतो. आमचा मार्ग थोडा भरकटला, पण, मजा आली. .Asia Cup 2025: गौतम गंभीर आल्यापासून हे असंच होतंय... Arshdeep Singh वर होणाऱ्या अन्याविरोधात R Ashwin ने उठवला आवाज ."आम्ही विमानाच्या आत बसलो होतो आणि वादळ जवळ येताना स्पष्ट दिसत होतं. मूळात जिथं वादळ आलं होतं, तिथंच आमचं विमान लँड होणार होतं. आम्ही धावपट्टीपासून फक्त दोन मैल दूर होतो. पण खराब हवामानामुळे आम्हाला उतरता आलं नाही," असे सचिन या व्हिडीओत सांगतोय. मसाई मारा सफारीदरम्यान अनुभवलेला धोका आणि साहस सचिनने सांगितला..वादळामुळे विमानाला नियोजित धावपट्टीवर उतरता आलं नाही आणि पायलटला दुसऱ्या विमानतळावर वळावं लागलं. मात्र, तिथं धावपट्टीवर विल्डबिस्ट (हिंसक प्राणी) मोठ्या प्रमाणावर होते. सचिन सांगतो, " वादळामुळे आम्हाला दुसऱ्या धावपट्टीवर उतरण्याचा प्रयत्न करावा लागला. पण तिथे विल्डबिस्ट होते. त्यांना धावपट्टीवर पळवून लावण्यासाठी आम्ही दोन वेळा विमान जमिनीजवळ आणलं आणि पुन्हा वर गेलो. शेवटी धावपट्टी मोकळी झाली आणि आम्ही सुरक्षितपणे उतरलो.".सचिनच्या विमानाचं सुरक्षित लँडिंग झाल्यानंतर मुसळधार पाऊस सुरू झाला. तेंडुलकरने सांगितले की, "आता लगेच आम्हाला पुन्हा उड्डाण घेता येणार नाही. येथील स्थानिक कर्मचारी आम्हाला घ्यायला येत आहेत. तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की आम्ही कुठे आहोत, तर आम्ही जंगलातच आहोत!".India Vs Pakistan: भारतीय खेळाडूंची घरं जाळली जातात, त्यांना देशप्रेम वारंवार सिद्ध करावं लागतं... बिचारे! Shahid Afridi बरळला.दरम्यान, सचिन तेंडुलकर हा बीसीसीआयचा अध्यक्ष होणार असल्याची चर्चा होती, परंतु त्याने अफवांना पूर्णविराम दिला. त्याच्या मॅनेजमेंट फर्म SRT ने निवेदनातून स्पष्ट केले की या बातम्या खोट्या आहेत. गेल्या महिन्यात रॉजर बिन्नी यांनी ७० वर्षांचे वय पूर्ण झाल्यानंतर राजीनामा दिल्याने हे पद रिक्त झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.