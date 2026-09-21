Viral Video : "श्रेयस मला तू आवडतोस"; फॅन गर्लच्या विधानावर कॅप्टनचा रिप्लाय; Vaibhav Sooryavanshi ने तरुणीकडे पाहिलं अन्...

SHREYAS IYER’S HILARIOUS RESPONSE TO FAN GIRL: भारतीय संघ आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील क्रिकेट सामन्यांसाठी श्रेयस अय्यरचे शिलेदार जपानमध्ये दाखल झाले. आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील सामन्यांपूर्वी भारतीय संघ यजमान जपानविरुद्ध एकमेव ट्वेंटी-२० सामना खेळणार आहे. भारतीय खेळाडूंना पाहण्यासाठी जपानमध्ये चाहत्यांची गर्दी जमली होती आणि यामध्ये काही महिला फॅनही होत्या. त्यातल्या एका तरुणीने कर्णधार श्रेयसला तिच्या मनातील भावना बोलून दाखवल्या. यावर १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने ( VAIBHAV SOORYAVASHI) दिलेली रिअॅक्शन पाहण्यासारखी होती..अफगाणिस्तानविरुद्धच्या मालिकेत ३-० असा दणदणीत विजय मिळवल्यानंतर भारतीय संघ आशियाई क्रीडा स्पर्धेत पुन्हा सुवर्णपदक जिंकण्यासाठी जपानमध्ये दाखल झाला आहे. भारतीय संघ थेट उपांत्यपूर्व फेरीच्या लढतीत मैदानावर उतरणार आहे आणि विरोधी संघ हा प्राथमिक फेरीतील निकालानंतर निश्चित होणार आहे. यापूर्वी भारत-जपान यांच्यात मंगळवारी ऐतिहासिक ट्वेंटी-२० सामना होईल. त्यामुळे या सामन्यासाठी सारेच उत्सुक आहेत, परंतु त्यापू्र्वी विमानतळाबाहेर घडलेल्या प्रसंगाने सर्वांचे लक्ष वेधले आहे..भारतीय खेळाडू एकामागून एक विमानतळाबाहेर उभ्या असलेल्या टीम बसच्या दिशेने जात होते. वैभव सूर्यवंशी त्याच्या चाहत्यांना ऑटोग्राफ देत असताना मागून श्रेयस अय्यर आला. त्याला पाहून एक मुलगी म्हणाली, श्रेयस मला तू आवडतोस, मला माहित्येय की तुलाही मी आवडतोय. त्यावर श्रेयसने 'सॉरी' असे उत्तर दिले अन् तो पुढे निघून गेला. त्यानंतरही ती मुलगी काहीतरी बोलत होती आणि तितक्यात वैभव बसच्या दिशेने गेला आणि मागेवळून त्याने त्या मुलीला दिलेली रिअॅक्शन पाहण्यासारखी होती. .आशियाई स्पर्धेसाठीच्या संघात बदल...बरगडीच्या दुखापतीमुळे वरुण चक्रवर्ती आशियाई क्रीडा स्पर्धेतून बाहेर पडला आहे. पुरुष निवड समितीने त्याच्या जागी विप्रज निगमला स्थान दिले आहे. आशियाई क्रीडा संघाच्या यादीत असलेल्या नितीश कुमार रेड्डीला संघातून वगळण्यात आले असून तो वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या वन डे मालिकेत खेळेल..India’s updated squad for the Asian Games: श्रेयस अय्यर ( कर्णधार), अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन, इशान किशन, शिवम दुबे, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, रवी बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, वैभव सूर्यवंशी, यश ठाकूर, विप्रज निगम..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.