Cricket

IND vs ENG: वैभव सूर्यवंशी सेमीफायनल पाहण्यासाठी वानखेडेवर आला, त्याला कुणी नाही पाहिले... गुपचूप गाडीत बसून निघून गेला Video

Viral video of Vaibhav Suryavanshi leaving Wankhede quietly: भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप उपांत्य सामना वानखेडे स्टेडियमवर रंगला असताना एक वेगळीच घटना चर्चेत आली. भारतीय क्रिकेटमधील उदयोन्मुख खेळाडू वैभव सूर्यवंशी हा हा सामना पाहण्यासाठी वानखेडेवर आल्याचे दिसून आले. त्याचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.
Vaibhav Suryavanshi spotted at Wankhede Stadium during the India vs England T20 World Cup semifinal.

Vaibhav Suryavanshi spotted at Wankhede Stadium during the India vs England T20 World Cup semifinal.

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Vaibhav Suryavanshi appearance at Wankhede stadium video viral: भारत-इंग्लंड यांच्यातला ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील उपांत्य फेरीचा सामना पाहण्यासाठी मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर अनेक सेलिब्रेटींनी हजेरी लावली होती. रणबीर कपूर, आलिया भट, अनिल कपूर, वरुण धवन या बॉलिवूड सेलिब्रेटींसह महेंद्रसिंग धोनी, रोहित शर्मा, लोकेश राहुल आदी क्रिकेटचे स्टारही उपस्थित होते. उद्योगपती अंबानी कुटुंबीयही उपस्थित होते आणि त्यांनी या सामन्याचा आनंद लुटला. पण, या सर्वात भारताचा युवा स्टार वैभव सूर्यवंशीही वानखेडेवर उपस्थित होता, परंतु त्याच्याकडे कुणाचे लक्षच नाही गेले.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Cricket Video
ICC Mens T20 World Cup
India vs England
cricket news today
T20 Cricket World Cup
Vaibhav Suryavanshi

Related Stories

No stories found.