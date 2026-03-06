IND vs ENG: वैभव सूर्यवंशी सेमीफायनल पाहण्यासाठी वानखेडेवर आला, त्याला कुणी नाही पाहिले... गुपचूप गाडीत बसून निघून गेला Video

Vaibhav Suryavanshi appearance at Wankhede stadium video viral: भारत-इंग्लंड यांच्यातला ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील उपांत्य फेरीचा सामना पाहण्यासाठी मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर अनेक सेलिब्रेटींनी हजेरी लावली होती. रणबीर कपूर, आलिया भट, अनिल कपूर, वरुण धवन या बॉलिवूड सेलिब्रेटींसह महेंद्रसिंग धोनी, रोहित शर्मा, लोकेश राहुल आदी क्रिकेटचे स्टारही उपस्थित होते. उद्योगपती अंबानी कुटुंबीयही उपस्थित होते आणि त्यांनी या सामन्याचा आनंद लुटला. पण, या सर्वात भारताचा युवा स्टार वैभव सूर्यवंशीही वानखेडेवर उपस्थित होता, परंतु त्याच्याकडे कुणाचे लक्षच नाही गेले..गुरुवारी ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत इंग्लंडविरुद्ध भारताने ७ धावांनी विजय मिळवला. या विजयानंतर वैभव सूर्यवंशी वानखेडे स्टेडियममधून बाहेर पडताना दिसला. यष्टीरक्षक-फलंदाज संजू सॅमसन (४२ चेंडूत ८९ धावा) ने तुफान फटकेबाजी केली. नशिबाच्या सहाय्याने त्याने सलग दुसरे अर्धशतक झळकावले आणि भारताला २५३/७ अशी मोठी धावसंख्या गाठून दिली. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या नॉकआउटमधील आतापर्यंतची सर्वोच्च धावसंख्या आहे..T20 WC PLAYER OF THE TOURNAMENT LIST: वर्ल्ड कप स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडूंच्या शर्यतीत भारताचा 'एकटा टायगर'! ICC ने जाहीर केली ८ नावं... जाणून घ्या कोण?.इंग्लंडने कडवी टक्कर दिली. पॉवरप्लेमध्ये इंग्लंडची धावसंख्या ३ बाद ६८ अशी घसरल्यानंतर जेकब बेथलच्या ४८ चेंडूत १०५ धावांनी इंग्लंडला पुनरागमन करण्यास मदत केली. पण, बुमराहने (४ षटकांत १/३३) डेथ ओव्हरमध्ये दिलेल्या महत्त्वपूर्ण योगदानामुळे इंग्लंडला २४६/७ अशा धावसंख्येवर रोखता आले. भारताने अंतिम फेरीत आपले स्थान निश्चित केल्यानंतर, वैभव स्टेडियमच्या बाहेर कारमध्ये जाताना दिसला..या वर्षाच्या सुरुवातीला, वैभवने कर्णधार आयुष म्हात्रेच्या नेतृत्वाखाली भारताच्या १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप जिंकता. त्या स्पर्धेत त्याने सात डावांमध्ये ६२.७१ च्या सरासरीने ४३९ धावा केल्या.वैभव आयपीएल २०२६ मध्ये पुनरागमन करण्यास सज्ज आहे आणि तो सध्या डी वाय पाटील ट्वेंटी-२० स्पर्धेत खेळतोय. तेथे त्याने केवळ १९ चेंडूत ६३ धावांची शानदार खेळी करत डीवाय पाटील ब्लू संघाला भारतीय नौदलावर विजय मिळवून दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.