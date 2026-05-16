Virat Kohli: गरज नसेल तर स्वतःहून बाजूला होतो! विराटचे धक्कादायक विधान, वारंवार सिद्ध करायला लावणे अयोग्य

नवी दिल्ली : भारतीय क्रिकेटचा सुपरस्टार विराट कोहली अजूनही खेळावर तितक्याच मनापासून प्रेम करतो. त्यामुळेच २०२७ च्या विश्वकरंडक स्पर्धेत खेळण्याची त्याची तीव्र इच्छा आहे. मात्र, आपल्या क्षमतेवर आणि योगदानावर सतत प्रश्न उपस्थित केले जात असतील, तर ती जागा माझ्यासाठी नाही, हे स्वीकारतो आणि बाजूला होतो, असे रोखठोक विधान विराटने केले..स्वतःच्या आयपीएल संघ रॉयल चॅलेजर्स बंगळूर संघाच्या पॉडकास्टमध्ये बोलताना ३७ वर्षीय कोहलीने आपल्या मनातील भावना अतिशय स्पष्टपणे मांडल्या. एखाद्या खेळाडूच्या किमतीबाबत सतत बदलणारी भूमिका त्याला अजिबात मान्य नसल्याचे त्याने सांगितले..रोहित शर्मा, विराट कोहली यांनी २०२७ चा वर्ल्ड कप खेळायला हवा का? युवराज सिंगचं परखड मत; म्हणाला, मला आदर मिळाला नाही, तो....क्रिकेटसाठी मी सदैव तयार असतो, कारण फिटनेस आणि शिस्तबद्ध जीवनशैली ही माझ्या आयुष्याचा भाग आहे. आम्ही नियमित व्यायाम करतो, योग्य आहार घेतो. हे फक्त क्रिकेटसाठी नाही, तर मला असंच जगायला आवडतं म्हणून आहे," असे कोहली म्हणाला..२०२७ च्या विश्वकरंडकाबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर तो म्हणाला, लोक मला वारंवार विचारतात, तुला २०२७ मध्ये खेळायचं आहे का?' अर्थातच मला क्रिकेट खेळायचं आहे. भारतासाठी विश्वकरंडक खेळणे ही कोणत्याही क्रिकेटपटूसाठी अभिमानाची गोष्ट असते, पण त्यासाठी परस्पर विश्वास आणि आदरही तितकाच महत्त्वाचा असतो. जुलै १४ ते १९ दरम्यान इंग्लंडविरुद्ध होणाऱ्या तीन सामन्यांच्या मालिकेत तो पुढे मैदानात दिसण्याची शक्यता आहे. मात्र, भारताचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांनी कोहली आणि रोहित शर्मा यांच्या भवितव्याबाबत अद्याप स्पष्ट संकेत दिलेले नाहीत..कोहली म्हणाला, जोपर्यंत संघाला माझी गरज वाटते, तोपर्यंत मी स्वतःला पूर्ण ताकदीने झोकून देत राहीन. मी माझ्या तयारीशी प्रामाणिक आहे. मैदानावर उतरलो की इतरांइतकी, किंबहुना त्यांच्यापेक्षा अधिक मेहनत घेतो..विराटने खेळाकडे पाहण्याच्या आपल्या दृष्टिकोनाबद्दलही मनमोकळेपणाने सांगितले. मी ५० षटकं क्षेत्ररक्षण करण्यासाठी स्वतःला तयार ठेवतो. ४० षटके सीमारेषेवर इकडून तिकडे धावावे लागले तरी मी ते करेन, कारण त्यासाठी मी मेहनत घेतो, पण एवढं सगळं करूनही जर मला माझे मूल्य सिद्ध करावं लागत असेल, तर ती जागा माझ्यासाठी नाही, असे तो ठामपणे म्हणाला. २०२५-२६ हंगामात तब्बल दोन दशकांनंतर विजय हजारे ट्रॉफीत पुनरागमन करताना त्याने दिल्लीसाठी दोन सामने खेळले. त्यापैकी एका सामन्यात शतक झळकावत त्याने प्रथम श्रेणी प्रकारात सर्वात जलद १६ हजार धावांचा टप्पाही गाठला..लहान मुलासारखा आनंदया स्पर्धेसाठी प्रेक्षक नव्हते तरीही मी तेवढ्याच तडफेने खेळलो, कुणालाही काही सिद्ध करण्यासाठी मैदानात उतरलो नव्हतो. मला फक्त खेळाचा आनंद घ्यायचा होता आणि जेव्हा माझा दृष्टिकोन बदलला, तेव्हा मला पुन्हा लहान मुलासारखा आनंद मिळू लागला. हा खेळ फक्त इतरांसाठी नाही, तर माझ्यासाठीही आहे, असे विराटने सांगितले..गोष्टी अवघड करू नका!जर तुम्हाला माझ्या क्षमतेवर विश्वास असेल, तर तो कायम ठेवा आणि जर नसेल, तर पहिल्याच दिवशी स्पष्ट सांगा की, मी पुरेसा चांगला नाही, पण आधी विश्वास दाखवायचा आणि नंतर निकालांनुसार भूमिका बदलायची, हे योग्य नाही," असे तो म्हणाला. कामाच्या ठिकाणी जर लोक म्हणाले की, आम्हाला तुमच्यावर विश्वास आहे आणि काही दिवसांतच तुमच्या कामावर प्रश्न उपस्थित करू लागले, तर मग सातत्य कुठे राहिले, असा प्रश्नही कोहलीने उपस्थित केला..मला माझी योग्यता सिद्ध करायची असेल तर…: निवृत्तीच्या चर्चांवर विराट कोहलीने मौन सोडले; २०२७ च्या वर्ल्ड कपबाबतही मोठं विधान .मी ज्या वातावरणाचा भाग आहे, तिथे माझं योगदान महत्त्वाचं मानलं जात असेल तर मी नक्की खेळेन, पण जर मला सतत माझी किंमत सिद्ध करावी लागत असेल, तर मी त्या वातावरणात राहणार नाही.- विराट कोहली.