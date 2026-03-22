IPL 2026: 'एक मिनिटही वाया घालवू नका, गेल्यावर्षी जिंकलो त्यामुळे...' विराट कोहलीचा RCB च्या खेळाडूंना सल्ला

1. विराट कोहलीने RCB च्या खेळाडूंना सराव सत्रातील एक मिनिटही वाया न घालवण्याचा सल्ला दिला. 2. गतविजेता संघ म्हणून यंदा आव्हान अधिक कठीण असेल असे त्याने म्हटले. 3. कोहलीने पुढील अडीच महिन्यांसाठी पूर्ण तयारी करण्याचे आवाहन केले. 4. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरचा पहिला सामना सनरायझर्स हैदराबादशी होणार आहे. 5. अँडी फ्लॉवर यांनी संघात नवीन खेळाडूंचा समावेश उत्साहवर्धक असल्याचे सांगितले..गतविजेता रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरचा संघ यंदाच्या मोसमात आयपीएलचे जेतेपद राखण्यासाठी सज्ज झाला आहे. या संघातील स्टार अन् दिग्गज खेळाडू विराट कोहली याने याप्रसंगी सहकाऱ्यांना सल्ला देताना म्हटले की, सराव सत्रातील एक मिनिटही वाया घालवू नका. .विराट कोहली पुढे म्हणाला की, "आपण मागील दोन ते तीन मोसमांमध्ये प्रचंड मेहनत केली. त्यानंतर गेल्या वर्षी विजेतेपद पटकावता आले, पण आता आव्हान अजून कठीण असणार आहे. कारण इतर संघ आपल्यासमोर आणखी जोमाने मैदानात उतरताना दिसतील.""हे दिवस वाया घालवायचे नाहीत. आपण इतरांपेक्षा पुढे राहायला हवे. त्यामुळे आतापासूनच पूर्ण तयारी करा आणि पुढील अडीच महिन्यांसाठी प्रयत्नांची शिकस्त करा.", असेही विराट कोहलीने आवर्जून नमूद केले..दरम्यान, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरचा सलामीचा सामना २८ मार्च रोजी सनरायझर्स हैदराबादशी होणार आहे. ही लढत बंगळूरच्या घरच्या मैदानावर अर्थातच एम. चिन्नास्वामी स्टेडियममध्ये खेळवण्यात येणार आहे.रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर संघाचे मुख्य प्रशिक्षक अँडी फ्लॉवर या वेळी म्हणाले की, "आयपीएल लिलावात आम्ही चांगले खेळाडू संघात घेतले. त्यामुळे आमचा संघ अधिक मजबूत झाला आहे. नवीन खेळाडूंना संघामध्ये समाविष्ट करून घेणे हा एक उत्साहाचा भाग आहे.".ते पुढे नमूद करतात की, "यावर्षी मात्र एक फरक दिसून येत आहे. हा फरक चांगला आहे. आपल्या जर्सीवर स्टार आहे. याचा अर्थ आपण मागील वर्षातील विजेते आहोत, पण तो मोसम संपला आहे. आता नवीन आव्हान आहे. आम्ही पुन्हा जिंकण्यासाठी आलो आहोत. जेतेपद राखण्याचा प्रयत्न करावा लागणार आहे.".घरच्या मैदानावर खेळण्याचा आनंदअँडी फ्लॉवर यांनी एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर खेळण्याचा आनंद असल्याचे आवर्जून सांगितले. ते म्हणाले की, आयपीएलच्या मोसमाची सुरुवात यंदा घरच्या मैदानावर होणार आहे. ही बाब आमच्या हिताचीच असणार आहे. घरच्या प्रेक्षकांसमोर आम्हाला खेळता येणार आहे. मैदान छान आहे. खेळपट्टी व मैदानही सुरेख आहे. दरम्यान, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर संघातील सर्व खेळाडू एकमेकांना भेटण्यासाठी आतुर होते. तसेच नेटमधील फलंदाजीसाठी अधिक वेळ मिळाला, असे यष्टीरक्षक फलंदाज जितेश शर्मा म्हणाला.