Virat Kohli IPL Future: विराट कोहली २०३० पर्यंत RCB सोबत राहणार का? फ्रँचायझीच्या CEO ने दिले त्याच्या IPL भवितव्याबाबत महत्त्वाचे अपडेट्स...

RCB CEO comments on Virat Kohli IPL future: जर महेंद्रसिंग धोनी वयाच्या ४४ व्या वर्षीही इंडियन प्रीमिअर लीगमध्ये सक्रिय राहू शकतो, तर मग विराट कोहली का नाही? विराट ३७ वर्षांचा झाला असला तरी तो सध्याच्या खेळाडूंमध्ये सर्वात तंदुरुस्त खेळाडू आहे. त्याची जिद्द, प्रेरणा आणि तंदुरुस्ती या सर्वांनी मिळून त्याला खेळाच्या शिखरावर पोहोचवले आहे. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर (RCB) संघासोबत सलग दोन आयपीएल विजेतेपदे जिंकल्यानंतर, विराटमध्ये तीच जिद्द कायम आहे का, असा प्रश्न पडू शकतो. विराटकडे आता सिद्ध करण्यासारखं काहीच राहिलेलं नाही. त्याला जे हवं ते त्याने मिळवलं आहे आणि म्हणूनच तो २०३० पर्यंत आयपीएल खेळणार का? असा प्रश्न समोर आला आहे. .विराटने १८ वर्ष आयपीएलमध्ये एकाच फ्रँचायझीचे प्रतिनिधित्व केले. २०२६ च्या आयपीएल फायनलमध्ये गुजरात टायटन्सविरुद्ध लक्ष्याचा पाठलाग करताना त्याची अविश्वसनीय खेळी सर्वांनी पाहिली. आयपीएल जेतेपद कायम राखणारा RCB हा तिसरा संघ ठरला. पण, विराटच्या फ्रँचायझीसोबतच्या भविष्याबाबत फ्रँचायझीचे CEO राजेश मेनन यांना असे वाटते की, विराट किमान आणखी तीन ते चार वर्षे खेळत राहील. .जे नव्हतं घडायला, तेच झालं! भारताच्या T20 World Cup मोहिमेला धक्का, स्टार खेळाडूची स्पर्धेतून माघार; अनकॅप्ड खेळाडूचा आधार.त्यांच्या या विधानामुळे तो आयपीएल २०३० पर्यंत खेळत राहील. पण, मग पुढे काय? कसोटी व आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० मधून निवृत्ती घेतलेल्या विराटने २०२७च्या वन डे वर्ल्ड कप विजयाचे लक्ष्य डोळ्यासमोर ठेवले आहे. त्यानंतर तो निवृत्तीचा विचार करू शकतो, अशात आयपीएलमधील त्याच्या सहभागावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतील..मेनन यांच्या मते, "RCB आणि विराट एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. तो सुरुवातीपासूनच RCB साठी एक महत्त्वाचा खेळाडू राहिला आहे. जरी त्याने क्रिकेट कारकीर्द सोडली तरी, तो RCB चा भाग नसेल असे आम्ही कधीही पाहिलेले नाही. आम्हाला मार्ग काढावा लागेल. तरीसुद्धा, पुढची तीन ते चार वर्षे तो खेळत राहील याची मला खात्री आहे… किमान चार वर्षे तरी. तो तंदुरुस्त आहे; या आयपीएल हंगामात तुम्ही त्याला ऊर्जा, धावा, आत्मविश्वास दाखवताना पाहिलंच... सगळं काही त्याच्यात होतं.".Virat Kolhi Injury Update: विराट इंग्लंड दौऱ्यावर खेळणार का? दुखापतीमुळे झालाय संघाबाहेर, समोर आले नवीन अपडेट्स.विराटने आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतल्यानंतर ३१ आयपीएल सामन्यांत ५५.५०च्या सरासरीने व १५४.७०च्या स्ट्राईक रेटने १३३२ धावा केल्या आहेत. त्यात १ शतक व १३ अर्धशतकं आहेत. तो या कालावधीत सर्वाधिक आयपीएल धावा करणाऱ्यांमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. साई सुदर्शन ( १४८१) व शुभमन गिल ( १३८२) हे विराटच्या पुढे आहेत. विराटने एकूण २८३ आयपीएल सामन्यांत ९ शतकं व ६८ अर्धशतकांसह सर्वाधिक ९३३६ धावा केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.