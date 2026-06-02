IPL 2026: RCB च्या विजयाच्या सेलिब्रेशनमध्ये विराटची भुवनेश्वर कुमारसोबत फुगडी; Viral Video ने वेधलं लक्ष

रविवारी (३१ मे) अहमदाबादमध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने (RCB) आयपीएल २०२६ स्पर्धेचे (IPL 2026) विजेतेपद जिंकले. बंगळुरुने अंतिम सामन्यात गुजरात टायटन्सला ५ विकेट्सने पराभूत करत सलग दुसऱ्यांदा आयपीएल ट्रॉफीवर नाव कोरले. बंगळुरूसाठी गेले दोन हंगाम अत्यंत अविस्मरणीय ठरले आहेत. पहिल्या १७ आयपीएल हंगामात बंगळुरूला एकदाही विजेतेपद जिंकता आले नव्हते, पण त्यानंतर त्यांनी १८ आणि १९ व्या हंगामांचे विजेतेपद जिंकून आयपीएल इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी त्यांचं नाव कोरलं..बंगळुरूने रविवारी दुसरे आयपीएल विजेतेपद जिंकल्यानंतर त्यांच्या खेळाडूंनी जोरदार सेलिब्रेशन केले. यावेळी सर्व खेळाडूंनी चॅम्पियन लिहिलेला लाल टी-शर्ट घालून सेलिब्रेशन केले. सेलिब्रेशनवेळी अनेक खेळाडू डान्स करताना दिसले, ज्यात कर्णधार रजत पाटिदार, दिनेश कार्तिक, विराट कोहलीसह अनेक खेळाडू होते..विराट-भुवनेश्वरची फुगडीया सेलिब्रेशनदरम्यान विराट कोहलीने (Virat Kohli) बंगळुरूचा अनुभवी वेगवान गोलंदाज भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) सोबत चक्क फुगडीही घातली. त्यावेळी ते एकमेकांसोबत मस्ती करतानाही दिसले. फुगडी घालतानाचा व्हिडिओ विराटने स्वत:च इंस्टाग्राम स्टोरीवर शेअर केला आहे. त्याने या व्हिडिओला 'किकली' असं कॅप्शन दिले आहे. पंजाबीमध्ये फुगडीलाच किकली असं म्हणतात..विराट - भुवीची कमाल कामगिरीआयपीएल २०२६ स्पर्धेत विराट आणि भुवनेश्वर या दोघांचीही दमदार कामगिरी झाली. विराट बंगळरूचा सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज, तर भुवनेश्वर सर्वाधिक विकेट्स घेणारा गोलंदाज ठरला. विराटने १६ सामन्यांत ६७५ धावा केल्या, भुववनेश्वरने १६ सामन्यांत २८ विकेट्स घेतल्या. विशेष म्हणजे अंतिम सामन्यात विराट सामनावीरही ठरला. त्याने नाबाद ७५ धावा केल्या..बंगळुरूची २ ट्रॉफी जिंकणारा चौथा संघदरम्यान, आत्तापर्यंत आयपीएलमध्ये २ किंवा त्यापेक्षा अधिक विजेतीपदं चारच संघांनी जिंकली आहेत. बंगळुरू चौथा संघ आहे. त्यांच्यापुढे चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियन्स आणि कोलकाता नाईट रायडर्स आहेत. चेन्नई सुपर किंग्स आणि मुंबई इंडियन्स या संघांनी प्रत्येकी ५ वेळा ट्रॉफी जिंकली आहे, तर कोलकाताने ३ वेळा ट्रॉफी जिंकली आहे.