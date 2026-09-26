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IND vs WI: विराट कोहली इतिहास घडवणार? सचिन तेंडुलकरला मागे टाकत ३ वर्ल्ड रेकॉर्ड करण्याची संधी

Four Major Milestones Virat Kohli Can Shatter : भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज संघात रविवारपासून वनडे मालिका खेळली जाणार आहे. या मालिकेत विराट कोहलीला तीन विश्वविक्रम करण्याची संधी आहे. त्याबद्दल सविस्तर जाणून घ्या.
Virat Kohli | India vs West Indies ODI Series

Virat Kohli | India vs West Indies

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

IND vs WI Virat Kohli Records: भारतीय क्रिकेट संघाला रविवारपासून (२७ सप्टेंबर) वेस्ट इंडिजविरुद्ध तीन सामन्यांची वनडे मालिका खेळायची आहे. या मालिकेतील पहिला सामना रविवारी तिरुअनंतपुरम येथे खेळला जाणार आहे.

या मालिकेत विराट कोहली, रोहित शर्मा, रवींद्र जडेजा या अनुभवी खेळाडूंच्या कामगिरीकडेही सर्वांचे लक्ष असणार आहे. दरम्यान, या मालिकेत विराट कोहलीला (Virat Kohli) अनेक विश्वविक्रम (World Record) करण्याचीही संधी आहे.

Virat Kohli | India vs West Indies ODI Series
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