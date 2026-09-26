IND vs WI: विराट कोहली इतिहास घडवणार? सचिन तेंडुलकरला मागे टाकत ३ वर्ल्ड रेकॉर्ड करण्याची संधी

IND vs WI Virat Kohli Records: भारतीय क्रिकेट संघाला रविवारपासून (२७ सप्टेंबर) वेस्ट इंडिजविरुद्ध तीन सामन्यांची वनडे मालिका खेळायची आहे. या मालिकेतील पहिला सामना रविवारी तिरुअनंतपुरम येथे खेळला जाणार आहे. या मालिकेत विराट कोहली, रोहित शर्मा, रवींद्र जडेजा या अनुभवी खेळाडूंच्या कामगिरीकडेही सर्वांचे लक्ष असणार आहे. दरम्यान, या मालिकेत विराट कोहलीला (Virat Kohli) अनेक विश्वविक्रम (World Record) करण्याचीही संधी आहे. .IND vs WI: शुभमन गिल पहिला ODI खेळणार की नाही? सरावावेळी झालेला जखमी , बॅटिंग कोचने दिली महत्त्वाची अपडेट.विराट करू शकतो मोठे विक्रम१५ हजार वनडे धावावेस्ट इंडिजविरुद्ध भारताला २७, ३० सप्टेंबर आणि ३ ऑक्टोबर रोजी अनुक्रमे तिरुअनंतपुरम, गुवाहाटी आणि न्यू चंदिगढ येथे वनडे सामने खेळायचे आहेत. या मालिकेत विराटने ५९ धावांचा टप्पा पार करताच तो वनडे कारकिर्दीत १५००० धावा पूर्ण करेल आणि हा टप्पा पार करणारा तो सचिन तेंडुलकरनंतरचा दुसराच खेळाडू ठरणार आहे.याशिवाय विराटने वेस्ट इंडिजविरुद्ध तीनपैकी कोणताही सामन्यात ५९ धावा पूर्ण करताच तो सचिनपेक्षा कमी डावात १५००० वनडे धावा पूर्ण करणारा खेळाडू ठरेल. विराटच्या सध्या ३१४ वनडेतील ३०२ डावात १४९४१ धावा आहेत. सचिनने ३७७ डावात १५००० वनडे धावा केल्या होत्या. (Fastest 15000 ODI Runs).मायदेशात सर्वाधिक धावायाशिवाय विराटने ११० धावा वेस्ट इंडिजविरुद्ध केल्या, तर तो वनडेमध्ये मायदेशात सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज ठरेल. सध्या हा विश्वविक्रम सचिन तेंडुलकरच्या नावावर आहे. त्याने घरच्या मैदानात १६४ वनडे सामन्यात ६९७६ धावा केल्या आहेत. त्याच्यापाठोपाठ विराट सध्या घरच्या मैदानावरील १३० वनडेतील ६८६७ धावांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर ऑस्ट्रेलियाचा रिकी पाँटिंग आहे, ज्याने मायदेशात १५३ वनडेत ५४०६ धावा केल्या आहेत. (Most ODI Runs at Home).तिसऱ्या क्रमांकावर सर्वाधिक धावाविराटने वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या मालिकेत जर १८० धावांचा टप्पा तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना पार केला, तरी तो विश्वविक्रम केला. असं झालं, तर विराट वनडेत तिसऱ्या क्रमांकावर १३ हजार धावा करणारा जगातील पहिलाच फलंदाज ठरेल. विराटने सध्या वनडेत २४७ सामन्यांमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना १२८२० धावा केलेल्या आहेत. (Most ODI Runs at 3) .Virat Kohli Retirement: २०२७ चा वर्ल्ड कप हा माझा भारतासाठी शेवटचा...; विराट कोहलीचे निवृत्तीचे संकेत, रोहित शर्माही म्हणाला की....आशियात १७ हजार धावाविराट कोहली आशिया खंडात १७ हजार आंतरराष्ट्रीय धावा पूर्ण करण्यापासून केवळ २१५ धावा दूर आहे. त्यामुळे तो हा टप्पा या मालिकेत गाठू शकतो. आत्तापर्यंत आशिया खंडात १७ हजार धावा पार पूर्ण करण्याचा पराक्रम केवळ सचिन तेंडुलकर (२१७४१ धावा), कुमार संगकारा (१८४२३ धावा) आणि माहेला जयवर्धने (१७३८६ धावा) यांनीच केला आहे. त्यामुळे या दिग्गजांच्या यादीत स्थान मिळवण्याची विराटलाही संधी आहे. सध्या आशिया खंडात विराटने ३२३ सामन्यांमध्ये १६७८५धावा केलेल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.