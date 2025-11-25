Virat Kohli आधी नाही म्हणाला, नंतर बोलला 'फक्त एक घ्या', खूप दिवसांनी भारतात आल्यावर केलं असं काही..., Video Viral

विराट कोहली ६ महिन्यांनंतर मुंबईत परतला आहे. विमानतळावर चाहत्यांनी आणि पापाराझींनी घेरले असताना सुरुवातीला फोटोसाठी नाही म्हणणारा विराट अखेर हसत 'फक्त एक घ्या' म्हणाला. त्याने चाहत्यांसोबत फोटो काढले आणि गाडीत बसून निघाला. .भारताचा स्टार क्रिकेटपटू विराट कोहली ६ महिन्यांनंतर मुंबईत आला आहे. भारतीय संघाला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध ३० नोव्हेंबरपासून तीन सामन्यांची वनडे मालिका खेळायची आहे. या मालिकेसाठी दोन दिवसांपूर्वीच भारतीय संघाची घोषणा झाली असून यात विराटचाही समावेश आहे. त्यामुळे विराट या मालिकेसाठी भारतात आला असून लवकरच भारतीय संघाशी जोडला जाईल..India Squad Announcement: द. आफ्रिकेविरुद्ध वनडे मालिकेसाठी गिलच्या ऐवजी 'हा' खेळाडू भारताचा कर्णधार; ऋतुराज, जडेजाचे पुनरागमन.विराट सध्या त्याची पत्नी अनुष्का शर्मा आणि त्यांच्या दोन्ही मुलांसह लंडनमध्ये राहतो. तो २०२५ आयपीएल जिंकल्यानंतर लंडनला गेला होता. त्यानंतर गेल्या महिन्यात ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर जाण्यापूर्वी तो एक दिवसासाठी दिल्लीत आला होता. आता तो जवळपास ६ महिन्यांनंतर मुंबईत आला आहे. त्यामुळे त्याला पाहून चाहत्यांमध्ये विमानतळावर उत्साह दिसून आला, तसेच पापारांझींनीही त्याला घेरल्याचे दिसून आले. पण यावेळी विराटनेही त्याना नाराज केलं नाही. त्याचा मुंबई आल्यानंतरचा व्हिडिओही समोर आला आहे..सध्या विराटचा जो व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, त्याच दिसते तो मुंबई विमानतळावर आल्यानंतर त्याच्या गाडीच्या दिशेने जात होता. यावेळी त्याच्या आजूबाजूला पापाराझींचा घोळका होता आणि ते त्याला फोटो देण्यासाठी विनंती करत होते. मात्र सुरुवातीला विराट सरळ गाडीच्या दिशेने चालत गेला आणि गाडीत बॅग ठेवून आत बसणार होता, त्यावेळीच सर्वांची विनंती ऐकून मात्र त्याने निर्णय बदलला. तो हसत म्हणाला, 'ठीक आहे चला एक फोटो घ्या.' त्यानंतर विराटने चाहत्यांसोबत काही फोटो काढले. त्यानंतर तो गाडीत बसून निघाला..विराटने यापूर्वीच आंतरराष्ट्रीय टी२० आणि कसोटी क्रिकेट प्रकारातून निवृत्ती घेतली आहे. त्यामुळे तो आता फक्त वनडे क्रिकेटमध्ये सक्रिय आहे. तो यापूर्वी गेल्या महिन्यात ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध वनडे मालिकेत खेळला होता. या मालिकेतील पहिल्या दोन सामन्यात शून्यावर बाद झाल्यानंतर तिसऱ्या सामन्यात मात्र त्याने नाबाद ७४ धावांची अर्धशतकी खेळी केली होती..IND vs SA, 2nd Test: भारतासमोर सामना वाचवण्याचे आव्हान, तर द. आफ्रिका विजयाच्या उंबरठ्यावर; शेवटच्या दिवशी कसे समीकरण?.दरम्यान, भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात पहिला वनडे सामना ३० नोव्हेंबरला रांचीमध्ये होणार आहे. त्यानंतर दुसरा आणि तिसरा वनडे सामना अनुक्रमे ३ आणि ६ डिसेंबर रोजी रायपूर आणि विशाखापट्टणला होईल.भारताचा वनडे संघ -रोहित शर्मा, यशस्वी जैस्वाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कर्णधार/यष्टीरक्षक), रिषभ पंत (यष्टीरक्षक), वॉशिंग्टन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी, ऋतुराज गायकवाड, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंग, ध्रुव जुरेल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.