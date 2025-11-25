Cricket

Virat Kohli आधी नाही म्हणाला, नंतर बोलला 'फक्त एक घ्या', खूप दिवसांनी भारतात आल्यावर केलं असं काही..., Video Viral

Virat Kohli Video Viral after Returning to India: विराट कोहली मुंबईत परतल्यावर चाहत्यांनी त्याला विमानतळावर घेरले. तो ६ महिन्यांनी मुंबईत आल्यानंतरचा त्याचा व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे.
Virat Kohli

Virat Kohli

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • विराट कोहली ६ महिन्यांनंतर मुंबईत परतला आहे.

  • विमानतळावर चाहत्यांनी आणि पापाराझींनी घेरले असताना सुरुवातीला फोटोसाठी नाही म्हणणारा विराट अखेर हसत 'फक्त एक घ्या' म्हणाला.

  • त्याने चाहत्यांसोबत फोटो काढले आणि गाडीत बसून निघाला.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Virat kohli
Cricket News in Marathi
Team India
paparazzi
South Africa Cricket Team
cricket news today
India vs South Africa
ODI cricket

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com