RCB vs SRH: विराटची भर मैदानात ईशान किशनसोबत थट्टा, हनवटीला धरून गोंजारलं; Video Viral

RCB vs SRH, IPL 2026 Marathi News: आयपीएल २०२६ स्पर्धेची सुरुवात गतविजेच्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने दणक्यात केली आहे. शनिवारी एम चिन्नास्वामी स्टेडियवर झालेल्या सामन्यात बंगळुरुने सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध ६ विकेट्सने विजय मिळवला आणि पहिले २ गुण मिळवले. या विजयात बंगळुरूचा अनुभवी फलंदाज विराट कोहलीने (Virat Kohli) नाबाद अर्धशतक करत मोलाचा वाटा उचालला. या सामन्यादरम्यान विराट आणि सनरायझर्स हैदराबादचा कर्णधार ईशान किशन (Ishan Kishan) यांच्यात भर मैदानात ब्रोमान्सही पाहायला मिळाला. .IPL 2026: मुंबईकडून घरच्या मैदानात विजयाचा श्रीगणेशा? आज KKR विरुद्ध सामना; जाणून घ्या संभावित Playing XI.हैदराबादने २०२ धावांचे लक्ष्य बंगळुरूसमोर ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना विराटने आधी दुसऱ्या विकेटसाठी देवदत्त पडिक्कलसोबत शतकी भागीदारी केली. पडिक्कल २६ चेंडूत ६१ धावा करून बाद झाल्यावर कर्णधार रजत पाटिदारने विराटची साथ देताना १२ चेंडूत ३१ धावांची स्फोटक फलंदाजी केली. तो बाद झाल्यानंतर मात्र विराटने आक्रमक खेळ करत अर्धशतक केले आणि १६ व्या षटकातच बंगळुरूला २०२ धावांचे लक्ष्य पार करून दिले. विराट ३८ चेंडूत ५ चौकार आणि ५ षटकारांसह ६९ धावांवर नाबाद राहिला..यादरम्यान, ज्यावेळी विराट फलंदाजी करत होता. त्यावेळी एका क्षणी ईशान किशन त्याच्या संघाचं क्षेत्ररक्षण लावत होता. त्यावेळी मागून विराट अचानक आला आणि त्याने ईशानच्या हनुवटीला धरून त्याला गोंजारलं. विराटचे ही थट्टा पाहून ईशानलाही हसू आवरता आले नाही. या क्षणाचा व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे..ईशानचीही दमदार खेळीदरम्यान, ईशाननेही सनरायझर्स हैदराबादसाठी दमदार खेळी केली. हैदराबादने सुरुवातीलाच महत्त्वाच्या तीन विकेट्स स्वस्तात गमावल्यानंतरही ईशानने एक बाजू सांभाळताना ८ चौकार आणि ५ षटकारांसह ३८ चेंडूत ८० धावांची खेळी केली. त्याला हेन्रिक क्लासेनने २२ चेंडूत ३१ धावा करून साथ दिली. त्यानंतर अनिकेत वर्माने १८ चेंडूत ४३ धावा केल्या. त्यामुळे हैदराबादला २० षटकात ९ बाद २०१ धावा करता आल्या. बंगळुरूकडून जेकॉब डफी आणि रोमारिओ शेफर्ड यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स लागल्या..Virat Kohli Records: विराट कोहलीने इतिहास रचला, IPL मध्ये असा पराक्रम करणारा पहिलाच ठरला; पाकड्या शोएब मलिकचाही मोडला विक्रम.विराट कोहलीचा विक्रमविराट कोहलीने नाबाद ६९ धावांची खेळी करताना खास विक्रमही केला. त्याने आयपीएलमध्ये धावांचा पाठलाग करताना ४००० धावा पूर्ण केल्या. तो हा टप्पा गाठणारा पहिलाच खेळाडू आहे.