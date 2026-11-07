Virat Kohli Viral Video: दिवाळीची तयारी मैदानावरच? विराटने केएल राहुलचा केला 'परफेक्ट लुक', तर भर मैदानात केली ईशान किशनची नक्कल

New Zealand vs India 2nd ODI: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात सध्या वनडे मालिकेतील दुसरा सामना वेलिंग्टनला शनिवारी (७ नोव्हेंबर) खेळवला जात आहे. या सामन्याला सुरुवात होण्यापूर्वीच पावसाचा व्यत्यय आला. त्यामुळे हा सामना ४७-४७ षटकांचा करण्यात आला असून भारतीय वेगवान गोलंदाजांनी वातावरणाचा पूर्ण फायदा घेत न्यूझीलंडच्या फलंदाजांना संघर्ष करायला लावला आहे. यादरम्यान विराट कोहलीमधील विनोदी स्वभावही पुन्हा सर्वांना दिसला आहे. विराट भारताची गोलंदाजी सुरू असताना मस्तीच्या मूडमध्ये दिसत होता. .IND vs NZ 2nd ODI Live : भारताच्या माऱ्यासमोर न्यूझीलंडची दैना! आकिब नबी, गुरनूर ब्रार चमकले; शुभमन गिलची चूक मात्र महागात पडली.या सामन्यादरम्यानचे काही व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत. एका व्हिडिओमध्ये दिसत आहे की तो ईशान किशनची त्याच्याच समोर नक्कल करत आहे. झाले असे की ईशान किशन ड्रिंक ब्रेकवेळी सपोर्ट स्टाफमधील अन्य सदस्यांसह मैदानात आला होता. तो या सामन्यासाठी प्लेइंग इलेव्हनचा भाग नाही. तो मैदानात आल्यानंतर विराट त्याच्याशी काहीतरी चर्चा करताना दिसला आणि नंतर काही वेळातच तो ईशान किशनच्या पळण्याची नक्कल करून दाखवू लागला. त्यावेळी ईशानही हसताना दिसत आहे..याशिवाय आणखी एक व्हिडिओ व्हायरल होत असून यात तो यष्टीरक्षण करणाऱ्या केएल राहुलची जर्सी नीट करताना दिसत आहे. यावेळी तो त्याची थोडी मस्करीही करतानाही दिसत होता. विराट केएल राहुलचे हात आणि ती जर्सी अगदी नीट बसली आहे का, याची खात्री करतना दिसतोय. या व्हिडिओला सोनी स्पोर्ट्सने गमतीशीर कॅप्शन दिले आहे की 'विराट याची खात्री करत आहे की केएल राहुल दिवाळीसाठी तयार आहे.'.न्यूझीलंड संघ १३४ धावांवरच गारददरम्यान, या सामन्यात न्यूझीलंडचा संघ ४१ षटकातच १३४ धावांवर सर्वबाद झाला. भारताच्या वेगवान गोलंदाजांना फिरकीपटू अक्षर पटेलचीही चांगली साथ मिळाली. आकीब नबीने विल यंग (६) आणि टीम सिफर्ट (०) यांना स्वस्तात बाद केल्यानंतर अंशुल कंबोजने हेन्री निकोल्सचाही (११) अडथळा दूर केला. .IND vs NZ 2nd ODI Live : शुभमन गिल, हे काय केलंस... लोकेश राहुलसह सर्वच अचंबित; डॅरिल मिचेल तंबूच्या दिशेने निघालाच होता, पण.. Video Viral.गुरनूर ब्रारने टॉम लॅथम (७), ग्लेन फिलिप्स (०), नॅथन स्मिथ (३) आणि कर्णधार मिचेल सँटेनर (३१) यांना बाद करत मधली फळ खिळखळी केली. नंतर अक्षर पटेलने काईल जेमिसनलाही (७) त्रिफळाची केले. न्यूझीलंडसाठी डॅरिल मिचेलने एकाकी झुंज दिली. त्याच्या अर्धशतकामुळे त्यांना १३० धावांचा टप्पा पार करता आला. त्याने १०४ चेंडूत ५ चौकार आणि २ षटकारांसह ५५ धावांची खेळी केली. त्यालाही अक्षर पटेलने बाद केले.भारताकडून गुरनूर ब्रारने ४ विकेट्स घेतल्या, तर आकिब नबी, अंशुल कंबोज आणि अक्षर पटेल यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.