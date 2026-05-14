Virat Kohli Century : '... तरी मला फक्त बॅटिंगच आवडते', सामनावीर पुरस्कार जिंकत रोहितची बरोबरी केल्यानंतर काय म्हणाला विराट?

IPL 2026, RCB vs KKR, Marathi News : इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत (IPL 2026) बुधवारी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने (Royal Challengers Bengaluru ) कोलकाता नाईट रायडर्सला (Kolkata Knight Riders) पराभवाचा मोठा धक्का दिला. रायपूरला झालेल्या सामन्यात बंगळुरूने कोलकाताला ६ विकेट्सने पराभूत करत ८ व्या विजयासह प्लेऑफमधील स्थान जवळपास पक्के केले आहे. बंगळुरूच्या या विजयात विराट कोहलीचा (Virat Kohli) मोठा वाटा राहिला. त्याला या सामन्यातील शतकी खेळीसाठी सामनावीर पुरस्कारानेही (POTM) सन्मानित करण्यात आले. .Virat Kohli Century: IPL मध्ये विराटच शतकांचा 'किंग'! KKR विरुद्ध केलेल्या १०५ धावांनी घडवला इतिहास, पाहा काय केलाय विक्रम.या सामन्यात कोलकाताने अंगक्रिश रघुवंशीच्या ७१ धावांच्या आणि रिंकू सिंगच्या नाबाद ४९ धावांच्या खेळींच्या जोरावर १९२ धावा केल्या होत्या आणि बंगळुरूसमोर १९३ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना बंगळुरूकडून विराट कोहलीने नाबाद शतक केले. त्याने ६० चेंडूत ११ चौकार आणि ३ षटकारांसह १०५ धावा केल्या. त्यामुळे बंगळुरूने १९.१ षटकातच १९४ धावा करत सामना जिंकला.विराटने ही खेळी करताना टी२०मध्ये १४००० धावा पूर्ण केल्या. त्याने सर्वात कमी डावात म्हणजेच ४०९ डावातच या धावा पूर्ण करण्याचा विश्वविक्रमही केला. तसेच त्याचे हे आयपीएलमधील ९ वे शतक असून तो आयपीएल स्पर्धेत सर्वाधिक शतके करणाराही खेळाडू आहे. इतकेच नाही, तर आता विराटने आयपीएलमध्ये सर्वाधिक सामनावीर पुरस्कार जिंकणाऱ्या भारतीय खेळाडूंच्या यादीत पहिल्या क्रमांकावरील रोहित शर्माची बरोबरी केली आहे. या दोघांनीही प्रत्येकी २१ सामनावीर पुरस्कार जिंकले आहेत..हा पुरस्कार जिंकल्यानंतर विराटला त्याच्या विक्रमांबद्दल विचारण्यात आले, त्यावर तो म्हणाला, 'हे सगळं असलं तरी, मला फक्त बॅटिंगच आवडते. हीच माझी अंतर्मनातील भावना आहे. हे पाहा, या स्तरावर खेळणे हाच मोठा सन्मा आहे. अजूनही जगातील सर्वोत्कृष्टांशी स्पर्धा करणेच हाच किती मोठा सन्मान आहे.''मी माझ्या आयुष्यात फक्त हेच केले आहे. क्रिकेट ही अशी गोष्ट आहे, ज्यावर माझं अतोनात प्रेम आहे. मी मैदानात क्षेत्ररक्षण करत असो किंवा फलंदाजी माझं मन आणि आत्मा झोकून देतो, कारण हे एक दिवस संपणार आहे. मला मैदानातील प्रत्येक दिवसाचा पुरेपूर आनंद घ्यायचा आहे आणि मजा करायची आहे. मी अशा परिस्थितीची वाट पाहतो, जिथे मला दबाव जाणवेल.''त्यानंतर मी स्वत:ला आव्हान देत म्हणतो की तुला काय करायचंय माहिती आहे, ते कर आणि जेव्हा तुम्ही ती गोष्ट पूर्ण करता, तेव्हा तुम्ही आणखी चांगले खेळाडू बनता. खेळ तुम्हाला व्यक्ती म्हणून पण खूप गोष्टी शिकवतो. तुम्ही तुमचं व्यक्तीमत्त्व हळुहळू घडवता, जेव्हा तुम्ही दबावातही कामगिरी करून दाखवता. इतक्या वर्षांनंतरही माझ्यासाठी आकडे आणि तुम्ही जे काही म्हणालात ते सर्व फक्त क्रिकेटसाठीचे प्रेम आहे. मला बॅटमधून चेंडू मारायला आवडतो. तो आनंद अजूनही तिथे आहे. मी ही सर्व देवाची कृपा आहे. मी कृतज्ञ आहे.'.विराटने सांगितले की शतकानंतर फार मोठं सेलीब्रेशन केलं नाही, सामना जिंकून दोन पाँइंट्स मिळवणे आधी महत्त्वाचे होते. विराट या सामन्यापूर्वी गेल्या दोन सामन्यात शून्यावर बाद झाला होता. त्याबद्दल तो म्हणाला, 'मी गेल्या दोन सामन्यात धावा केल्या नव्हत्या, ही गोष्ट मनाला खात होती. मी खेळू शकत होतो, हे मला माहिच होते. पण तरी ते घडले नाही आणि तुम्हाला जाणवते की तुम्ही संघासाठी योगदान देऊ शकला नाही, तर त्याचा दबाव येतो. कारण या सर्व वर्षांनंतर हेच लक्ष्य आहे की तुम्ही इतकी सुधारणा करावी की तुम्ही सर्वोत्तम होऊन संघासाठी प्रभाव पाडवा. शतक होऊ किंवा नाही, माझ्यासाठी सामना संपवणं जास्त महत्त्वाचं आहे. शेवटपर्यंत टिकून राहून ते २ पाँइंट्स मिळवणं महत्त्वाचं आहे.'.Virat Kohli Century : विराट कोहलीचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! KKR विरुद्ध शतकी खेळी अन् आशियात कोणालाच न जमलेला केला पराक्रम....दबावाबाबत विराट म्हणाला, 'दबाव असणं ही एक संधी आहे, असं लोकं म्हणतात, ते खरं आहे. त्यामुळे तुमचं लक्ष्य केंद्रित राहतं आणि तुम्ही नम्र राहाता. मेहनत करण्यास आणि सराव करण्यात तुम्ही भाग पडता. तुम्ही गोष्टी गृहित धरत नाही. तुमच्या पोटात गोळा येतो. चांगला दबाव नेहमीच तुमचा खेळ सुधारण्यासाठी मदत करतो.''मी नेट्समध्ये अधिक मेहनत करतो, जेव्हा तुम्ही चांगले खेळता, तेव्हा अधिक सरावानंतर लक्ष कमी होऊ शकते. पण मला वाटतं, जेव्हा काही सामने तुमच्या मनासारखे होत नाहीत, तेव्हा तुम्हाला पुन्हा थोडी चिंता वाटू लागते. अशावेळी दबाव तुम्हाला पुन्हा जाऊन तुमच्या खेळावर काम करण्यासाठी मदत करतो. तुमच्याकडून मेहनत घेतली जाते. पण मला वाटते की खेळाडू म्हणून तुमचा स्तर वाढवण्यासाठी तुम्ही प्रत्येका सामन्यानंतर तुमच्यात सुधारणा केली पाहिजे. तुम्ही जेव्हा तुमच्या अपयशांकडे मागे वळुन पाहाता, तेव्हा कळतं की ते किती महत्त्वाचं होतं.'याशिवाय काहीतरी भपकेबाज करण्यापेक्षा स्वत:च्या खेळावर विश्वास ठेवून फलंदाजी करण्याता आनंद असल्याचेही विराटने सांगितले.