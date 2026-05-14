Virat Kohli Century: IPL मध्ये विराटच शतकांचा 'किंग'! KKR विरुद्ध केलेल्या १०५ धावांनी घडवला इतिहास, पाहा काय केलाय विक्रम

IPL 2026, RCB vs KKR Marathi News: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत (IPL 2026) गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने (Royal Challengers Bengaluru) बुधवारी कोलकता नाईट रायडर्सची (Kolkata Knight Riders) घोडदौड रोखली. बंगळुरूने रायपूरला झालेला हा सामना ६ विकेटने जिंकला आणि प्लेऑफमधील आपले स्थान जवळपास निश्चित केले. गेल्या दोन सामन्यांत शून्यावर बाद झालेल्या विराट कोहलीने या सामन्यात शतकी खेळी करत त्याला चेसमास्टर का म्हणतात, हे पुन्हा एकदा दाखवून दिले आहे. त्याने या सामन्यात शतक करताना मोठे विक्रमही मोडले आहेत. .IPL 2026 Playoff Scenario: विराट कोहलीचा झंझावात अन् RCB गुणतालिकेत अव्वल! KKR चे आव्हान संपले का? जाणून घ्या समीकरण.या सामन्यात कोलकाताने दिलेल्या १९३ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना विराट कोहली निर्धाराने फलंदाजीस उतरला होता आणि नेहमीच्या शैलीत त्याने टोलेबाजी सुरू केली. सलामीचा साथीदार जेकब बेथेल बाद झाल्यानंतर देवदत्त पडिक्कलसह विराटने घोडदौड सुरू ठेवली. त्यांनी १० षटकातच बंगळुरूला १०० धावांचा टप्पा पार करून दिला. पण पडिक्कल ३९ धावांवर बाद झाल्यानंतर रजत पाटीदार आणि टीम डेव्हिडही स्वस्तात माघारी परतले. परंतु, एका बाजूने विराट खंबीर उभा राहून फटकेबाजी करत राहिला. त्यामुळे त्याने ५८ चेंडूत त्याचे विक्रमी शतक पूर्ण केले. त्यानंतर त्याने बंगळुरूला हा सामना जिंकूनही दिला. विराटने ६० चेंडूत ११ चौकार आणि ३ षटकारांसह १०५ धावांची नाबाद खेळी केली..कोहलीचे 'विराट' विक्रमविराट कोहलीचे हे आयपीएलमधील ९ वे शतक आहे, तर टी२० क्रिकेटमधील १० वे शतक आहे. विराट आयपीएलमध्ये सर्वाधिक शतके करणारा खेळाडू आहे. त्याच्यामागे असलेल्या जॉस बटलरने ७ शतके केले आहेत. याशिवाय टी२० क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक शतके करणाऱ्या खेळाडूंमध्ये त्याने आता तिसऱ्या क्रमांकावरील डेव्हिड वॉर्नरशी बरोबरी केली आहे. वॉर्नरनेही १० टी२० शतके केली आहेत. या यादीत पहिल्या क्रमांकावरील ख्रिस गेल असून त्याने २२ शतके केली आहेत. बाबर आझमने १३ शतके केली आहे..टी२० क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक शतके२२ शतके - ख्रिस गेल१३ शतके - बाबर आझम१० शतके - डेव्हिड वॉर्नर१० शतके - विराट कोहली९ शतके - रिली रुसौ, साहिबजादा फरहान, क्विंटन डी कॉक, अभिषेक शर्माआयपीएलमध्ये सर्वाधिक शतके९ शतके - विराट कोहली७ शतके - जॉस बटलर६ शतके - ख्रिस गेल६ शतके - केएल राहुल५ शतके - संजू सॅमसनधावांचा पाठलाग करताना आयपीएलमध्ये सर्वाधिक शतके३ शतके - जॉस बटलर३ शतके - विराट कोहली२ शतके - बेन स्टोक्स.IPL 2026 : चेन्नई सुपर किंग्सला खूप मोठा धक्का! मॅच विनर खेळाडूला दुखापत, उपचारासाठी लंडनला जाणार; स्पर्धेतून माघार निश्चित.विराट कोहलीचा आयपीएलमधील हा २७९ वा सामना होता. त्यामुळे तो आता आयपीएलमध्ये सर्वाधिक सामने खेळणाराही खेळाडू ठरला आहे. त्याने एमएस धोनी आणि रोहित शर्माला मागे टाकले आहे. धोनी आणि रोहित यांनी प्रत्येकी २७८ आयपीएल सामने खेळले आहेत.