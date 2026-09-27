Virat Kohli स्वत:ला सर्वोत्तम क्रिकेटर समजतो का? रोहित-धोनीशी काय व्हायच्या चर्चा? किंग कोहलीने दिलं उत्तर

Virat Kohli on being considered one of the best-ever cricketers : भारताचा क्रिकेटपटू विराट कोहली हा जगातील सर्वोत्तम फलंदाजांमध्ये गणला जातो. त्याने आत्तापर्यंत अनेक मोठे विक्रम मोडले आहे. विराट आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणारा दुसऱ्या क्रमांकाचा खेळाडू आहे. पण असे असले तरी तो स्वत:ला सर्वोत्तम मानतो का, याबाबत त्याने नुकतेच भाष्य केले आहे. विराटने रोहित शर्मासोबतच्या चर्चांबाबतही भाष्य केले आहे. .Rohit Sharma: T20I क्रिकेटमधून निवृत्त होण्याचं रोहित-विराटने World Cup आधीच ठरवलेलं? स्वत: हिटमॅनने केला खुलासा.जिओस्टारशी बोलताना त्याला तो स्वत:ला सर्वोत्तम क्रिकेटपटूंपैकी एक मानतो का, असं विचारण्यात आलं होतं. त्यावर विराट म्हणाला, 'मी स्वत:ला सर्वोत्तम क्रिकेटपटू मानत नाही. क्रिकेटच्या वेगवेगळ्या काळात अनेक खेळाडू होऊन गेले, ज्यांनी अप्रतिम कामगिरी केली. कदाचित त्यांच्या नावावर माझ्यासारखी आकडेवारी नसेल आणि काहींची आकडेवारी माझ्याहून चांगली आहे.''मला वाटतं या सगळ्याच्या पलीकडे जाऊन प्रत्येक खेळाडूचं अंतिम उद्दिष्ट हे पुरेसा प्रभाव पाडणं असतं. मी स्वत:ला भाग्यवान समजतो की मला इतका दीर्घकाळ खेळता आलं.'.विराट पुढे म्हणाला, 'जेव्हा तुम्ही इतक्या मोठ्या कालावधीत सातत्याने चांगली कामगिरी करण्यासाठी प्रेरीत असता, तेव्हा तुम्ही बऱ्याचदा चांगली कामगिरी करण्यात यशस्वी होता. पण अखेरीस माझा हेतू नेहमीच संघाच्या प्रगतीसाठी योगदान देणे आणि संघाला अपेक्षित निकालापर्यंत पोहवणे हाच राहिला आहे.''जोपर्यंत या प्रश्नाचं उत्तर होय असेल आणि अनुभव, फिटनेस, खेळाची जाण आणि प्रेरणा यांचा योग्य मेळ साधता येत आहे, तोपर्यंत खेळत रहावं. माझ्यात अजूनही हे कायम असल्याने मी स्वत:ला भाग्यवान समजतो. देशासाठी खेळण्याची उत्सुकता अजूनही तितकीच आहे आणि देशाचे प्रतिनिधित्व करणे माझ्यासाठी मोठा सन्मान आहे.'विराट कोहलीने त्याच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत ५६२ सामन्यांतील ६२९ डावात २८३५९ धावा केल्या आहेत. त्याने ८५ शतके आणि १४८ अर्धशतके केली आहेत. विराट सचिन तेंडुलकरनंतर सर्वाधिक आंतरराष्ट्रीय धावा करणारा आणि शतके करणारा खेळाडू आहे..रोहितसोबत काय होते चर्चा?याशिवाय विराटला जेव्हा रोहितसोबत काय चर्चा होते, याबाबत विचारण्यात आले, तेव्हा त्याने माजी कर्णधार एमएस धोनीचेही उदाहरण दिले. तो म्हणाला, 'जेव्हा तुम्ही बराच काळ क्रिकेट खेळलेले असता आणि भारतासाठी नेतृत्वाची जबाबदारीही सांभाळलेली असते, तेव्हा एक वरिष्ठ खेळाडू म्हणून कर्णधारासोबत अनेक गोष्टींवर चर्चा होणे, विचारांची देवाणघेणाण होणे, स्वाभाविक आहे. जेव्हा मी कर्णधार झालो, तेव्हा मीही अनेक कल्पना आणि मुद्यांवर त्यांच्यासोबत चर्चा करायचो, त्याच्यासोबतच एमएस धोनीसोबतही, कारण त्यानं नुकतंच कर्णधारपद सोडलं होतं..IND vs WI: विराट कोहली इतिहास घडवणार? सचिन तेंडुलकरला मागे टाकत ३ वर्ल्ड रेकॉर्ड करण्याची संधी.तसेच रोहित कर्णधार झाल्यानंतरही तो देखील माझ्यासोबत विविध गोष्टींवर चर्चा करायचा. त्यामुळे आमच्यातील चर्चा नेहमीच भारतीय संघाला पुढे कसं घेऊन जायचं, याभोवती असायची. कारण शेवटी संघाला कसं फायदा होईल, हेच महत्त्वाचं आहे. जेव्हा वर्ल्ड कप जवळ येतो, तेव्हा गोष्टी अधिक बारकाईने तपासण्यास किंवा छोट्या गोष्टींमध्येही अधिक शिस्त आणण्यास सुरुवात होते. एखादी गोष्टी लगेच सुधारून पुढच्या सामन्यात तिचा कसा वापर होईल, यावर सखोल आणि तपशीलवार चर्चा होते. माझ्यात आणि रोहितमध्ये नेहमीच अशा चर्चा झाल्या आहेत.'दरम्यान, विराट आणि रोहित अनेक वर्षे एकत्र भारतासाठी खेळत असून त्यांनी एकमेकांचे नेतृत्वही केले आहे. आता २७ सप्टेंबरपासून वेस्ट इंडिजविरुद्ध सुरू होणाऱ्या वनडे मालिकेत हे दोघेही खेळताना दिसणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.