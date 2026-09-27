Cricket

Virat Kohli स्वत:ला सर्वोत्तम क्रिकेटर समजतो का? रोहित-धोनीशी काय व्हायच्या चर्चा? किंग कोहलीने दिलं उत्तर

Virat Kohli on conversations with Rohit Sharma : विराट कोहली आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा आणि शतके करणारा दुसऱ्या क्रमांकाचा खेळाडू आहे. पण असं असलं तरी तो स्वत:ला सर्वोत्तम मानतो का, याबाबत तो काय म्हणाला, जाणून घ्या.
Team India

Rohit Sharma | Virat Kohli

Sakal

Pranali Kodre
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Virat Kohli on being considered one of the best-ever cricketers : भारताचा क्रिकेटपटू विराट कोहली हा जगातील सर्वोत्तम फलंदाजांमध्ये गणला जातो. त्याने आत्तापर्यंत अनेक मोठे विक्रम मोडले आहे. विराट आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणारा दुसऱ्या क्रमांकाचा खेळाडू आहे. पण असे असले तरी तो स्वत:ला सर्वोत्तम मानतो का, याबाबत त्याने नुकतेच भाष्य केले आहे. विराटने रोहित शर्मासोबतच्या चर्चांबाबतही भाष्य केले आहे.

Team India
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