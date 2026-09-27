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Rohit Sharma: T20I क्रिकेटमधून निवृत्त होण्याचं रोहित-विराटने World Cup आधीच ठरवलेलं? स्वत: हिटमॅनने केला खुलासा

Rohit Sharma on T20I Retirement Discussion with Virat Kohli: रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांनी टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा जिंकल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेट प्रकारातून निवृत्ती जाहीर केली होती. याबाबत रोहित शर्माने नुकतेच भाष्य केले आहे.
Rohit Sharma | Virat Kohli | T20 World Cup 2024

Rohit Sharma | Virat Kohli | T20 World Cup 2024

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Rohit Sharma Recalls Heartfelt Embrace with Virat Kohli: भारतीय संघाने २०१३ नंतर बरीच वर्षे आयसीसी ट्रॉफीसाठी प्रतिक्षा केली होती. ही ११ वर्षांची प्रतिक्षा जून २०२४ मध्ये संपली होती, जेव्हा रोहित शर्माच्या नेतृत्वात भारताच्या टी२० संघाने वेस्ट इंडिजमध्ये झालेला टी२० वर्ल्ड कप जिंकला होता.

हा वर्ल्ड कप अत्यंत खास होता, कारण एकतर भारताने आयसीसी ट्रॉफीचा दुष्काळ संपवला होता आणि या वर्ल्ड कपनंतर रोहित शर्मा, विराट कोहली आणि रवींद्र जडेजा या भारताच्या दिग्गज खेळाडूंनी आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटला अलविदा केले होते.

हा वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर भारतीय संघातील खेळाडू अत्यंत भावुक झाले होते. ड्रेसिंग रुमच्या पायऱ्यांवर रोहित आणि विराट (Virat Kohli) यांनी एकमेकांना मारलेल्या मिठीचा क्षण तर प्रचंड चर्चेत राहिला होता. याबाबत आता रोहितनेच (Rohit Sharma) भाष्य केल आहे.

Rohit Sharma | Virat Kohli | T20 World Cup 2024
Virat Kohli Retirement: २०२७ चा वर्ल्ड कप हा माझा भारतासाठी शेवटचा...; विराट कोहलीचे निवृत्तीचे संकेत, रोहित शर्माही म्हणाला की...
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