Rohit Sharma: T20I क्रिकेटमधून निवृत्त होण्याचं रोहित-विराटने World Cup आधीच ठरवलेलं? स्वत: हिटमॅनने केला खुलासा

Rohit Sharma Recalls Heartfelt Embrace with Virat Kohli: भारतीय संघाने २०१३ नंतर बरीच वर्षे आयसीसी ट्रॉफीसाठी प्रतिक्षा केली होती. ही ११ वर्षांची प्रतिक्षा जून २०२४ मध्ये संपली होती, जेव्हा रोहित शर्माच्या नेतृत्वात भारताच्या टी२० संघाने वेस्ट इंडिजमध्ये झालेला टी२० वर्ल्ड कप जिंकला होता. हा वर्ल्ड कप अत्यंत खास होता, कारण एकतर भारताने आयसीसी ट्रॉफीचा दुष्काळ संपवला होता आणि या वर्ल्ड कपनंतर रोहित शर्मा, विराट कोहली आणि रवींद्र जडेजा या भारताच्या दिग्गज खेळाडूंनी आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटला अलविदा केले होते. हा वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर भारतीय संघातील खेळाडू अत्यंत भावुक झाले होते. ड्रेसिंग रुमच्या पायऱ्यांवर रोहित आणि विराट (Virat Kohli) यांनी एकमेकांना मारलेल्या मिठीचा क्षण तर प्रचंड चर्चेत राहिला होता. याबाबत आता रोहितनेच (Rohit Sharma) भाष्य केल आहे. .Virat Kohli Retirement: २०२७ चा वर्ल्ड कप हा माझा भारतासाठी शेवटचा...; विराट कोहलीचे निवृत्तीचे संकेत, रोहित शर्माही म्हणाला की....सोनी टीव्हीने शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये रोहित बोलताना दिसत आहे. हा व्हिडिओ रोहित होस्ट करत असलेल्या 'फॅमिली फुल हाऊस विद रोहित शर्मा' या शोमधील आहे. यात दिसते की माजी क्रिकेटपटू बिशन सिंग बेदी यांचा मुलगा आणि अभिनेता अंगद बेदी रोहितला विराट कोहलीला टी२० वर्ल्ड कप २०२४ वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर पायऱ्यांवर मारलेल्या मिठीबद्दल विचारत आहे..त्यानंतर रोहित म्हणाला, '२०१५ पासून २०२४, पर्यंत आम्ही दोघंही त्या वर्ल्ड कपसाठी प्रयत्न करत होतो. आम्ही खूपवेळा जवळ आलेलो, पण आम्ही जिंकू शकलो नव्हतो. आम्ही २०१५ मध्ये जवळ गेलो, त्यानंतर २०१९ मध्ये जवळ गेलो आणि मग २०२३मध्येही, पण मला त्याची आठवणच नको आहे. मला १९ नोव्हेंबरला विसरायचे आहे. पण त्यानंतर ६ महिन्यांनी ही स्पर्धा होणार होती. मला माहित होती, २०२४ टी२० वर्ल्ड कप माझा शेवटचा टी२० वर्ल्ड कप असणार आहे.'.IND vs WI: आज रंगणार पहिला वनडे! यशस्वी जैस्वालला रोहितसोबत ओपनिंगला संधी मिळणार? कुठे पाहाणार सामना, जाणून घ्या.रोहितने पुढे सांगितले की 'विराट कोहली आणि मी, याबाबत चर्चाही केली होती की आपण आंतरराष्ट्रीय टी२०मधून निवृत्त होऊ. त्यामुळे तो खूप भावनिक क्षण होता. कारण आम्ही तो वर्ल्ड कप जिंकण्यासाठी खूप मेहनत घेतलेली आणि खूप वर्षांपासून प्रयत्न केला होता. अखेर जेव्हा आम्ही वर्ल्ड कप जिंकला, त्या क्षणी आम्हाला काय करावं माहित नव्हतं. जे काही होत आहे, त्यावर आम्ही फक्त प्रतिक्रिया देत होतो. '.दरम्यान, रोहित आणि विराटने आंतरराष्ट्रीय टी२०नंतर २०२५ मध्ये कसोटीतूनही निवृत्ती घेतली असून आता हे दोघेही केवळ भारतासाठी वनडे क्रिकेट खेळताना दिसतात. या दोघांनीही हे देखील जाहीर केले आहे की २०२७ चा वनडे वर्ल्ड कप त्यांचा भारतासाठी अखेरचा वर्ल्ड कप असणार आहे. त्यामुळे त्या स्पर्धेसाठी भारतीय संघात स्थान टिकवून ठेवण्याचा दोघांचाही प्रयत्न आहे. हे दोघेही आता २७ सप्टेंबरपासून वेस्ट इंडिजविरुद्ध होणाऱ्या वनडे मालिकेत खेळताना दिसणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.