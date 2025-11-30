IND vs SA, 1st ODI : 'मी आता ३७ वर्षांचा आहे, माझी तयारी जास्त...', विराट कोहलीने सामनावीर ठरल्यानंतर सांगितलं यशाचं कारण

रांचीतील पहिल्या वनडेत भारताने दक्षिण आफ्रिकेला १७ धावांनी पराभूत करत मालिकेत आघाडी घेतली. विराट कोहली १३५ धावांची आक्रमक शतकी खेळी केल्याने सामनावीर ठरला. सामन्यानंतर त्याने मानसिक तयारी, शारीरिक तंदुरुस्ती आणि अनुभवाच्या जोरावर यश मिळवल्याचे सांगितले. .रविवारी (३० नोव्हेंबर) भारतीय क्रिकेट संघाने दक्षिण आफ्रिकेला रांचीमध्ये झालेल्या पहिल्या वनडे सामन्यात १७ धावांनी विजय मिळवला. या विजयासह भारताने मालिकेत १-० अशा फरकाने आघाडी घेतली आहे. भारताच्या या विजयात अनेकांचे मोलाचे योगदान राहिले, पण त्यातही विराट कोहलीने केलेलं शतक लक्षवेधी ठरले. त्याने आक्रमक शतक करत भारताच्या विजयात मोलाचे योगदान दिले. त्याच्या या शतकामुळे त्याला सामनावीर पुरस्कारही मिळाला..IND vs SA, 1st ODI: भारताने मारले रांचीचे मैदान, द. आफ्रिकेला दिली मात; कोहलीच्या शतकानंतर कुलदीप यादव-हर्षित राणा चमकले.या सामन्यात भारताने ५० षटकात ८ बाद ३४९ धावा केल्या होत्या. विराटने १२० चेंडूत ११ चौकार आणि ७ षटकारांसह १३५ धावांची खेळी केली. तसेच रोहित शर्माने ५७ धावांची आणि केएल राहुलने ६० धावांची खेळी केली. विराटने रोहितसोबत १३६ धावांची आणि केएल राहुलसोबत ७६ धावांची भागीदारी केली. त्यानंतर भारताने दक्षिण आफ्रिकेला ४९.२ षटकात ३३२ धावांवर रोखले. दक्षिण आफ्रिकेकडून मॅथ्यू ब्रिट्झकेने ७२ धावांची खेळी केली, तर मार्को यान्सिनने ७० धावांची आणि कॉर्बिन बॉशने ६७ धावांची खेळी केली. पण कुलदीप यादव आणि हर्षित राणा यांनी चांगली गोलंदाजी करत भारताला विजय मिळवून देण्याच मोलाचे योगदान दिले. कुलदीपने ४ विकेट्स घेतल्या, तर हर्षित राणाने ३ विकेट्स घेतल्या..या विजयानंतर विराटला सामनावीर पुरस्कार मिळाल्यानंतर त्याने त्याच्या तयारीबाबत भाष्य केले. तो म्हणाला, 'जशी सुरुवात आज झाली, त्यामुळे खूप छान वाटले. सुरुवातीला २०-२५ षटके खेळपट्टी चांगली होती, पण नंतर खेळपट्टी धीमी होत गेली. आनंद घेण्याची मानसिकता असणं महत्त्वाचे होते. एकदा सुरुवात मिळाली की परिस्थितीनुसार काय करावं हे समजतं. तसेच अनुभवही मदत करतो.'.IND vs SA, 1st ODI: विराट कोहलीने शतक करताच रोहितने दिली शिवी, गौतम गंभीरची कशी होती रिऍक्शन? पाहा Video.विराटने त्याच्या तयारीबद्दल बोलताना सांगितले की 'माझा फारसा खूप सरावावर विश्वास ठेवला नाही, माझी सर्व तयारी आता मानसिक असते. मी शारीरिक मेहनत करतो, पण तो माझ्या दैनिंदिन जीवनाचा भाग आहे. जेव्हा तुमची शारिरीक सुदृढता चांगली आहे आणि मन पूर्ण सजग आहे, तोपर्यत फार चिंता नाही. मी कधीही जेव्हा खेळायला येतो, तेव्हा मी माझे १२० टक्के योगदान देण्यासाठीच मैदानात उतरतो.' 'मी लवकर रांचीत आलो कारण मला परिस्थितीशी जुळवून घ्यायचे होते. मी इथे दिवसा आणि संध्याकाळीही सराव केला. त्यानंतर सामन्यापूर्वी एक दिवस विश्रांती घेतली. हे पाहा मी ३७ वर्षांचा आहे, हे सत्य आहे, त्यामुळे शरीराला विश्रांतीही आवश्यक आहे. मी बऱ्याचदा खेळाची तयारी मनातच करतो, कल्पना करतो. जेव्हा मी मनात खेळण्याचा विचार करताना स्वत:ला जिद्दिने खेळताना पाहातो, क्षेत्ररक्षक आणि गोलंदाजांवर वर्चस्व करताना पाहातो, तेव्हा मला एक गोष्ट जाणवते की मी चांगल्या मानसिकतेत आहे आणि मी सर्वोत्तम खेळ करू शकतो.' .विराटने यापुढेही तो वनडेतच खेळत राहणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्याने यातून तो पुन्हा आंतरराष्ट्रीय टी२० आणि कसोटी क्रिकेटमध्ये परतणार नसल्याचे स्पष्ट केले. याशिवाय तो म्हणाला की जरी तो खूप दिवसांनी सामने खेळत असला, तरी अनुभवाचा त्याला फायदा होतो. तो म्हणाला, 'मी ३०० पेक्षा जास्त वनडे खेळलोय आणि १५-१६ वर्षांपासून क्रिकेट खेळतोय. जसं मी म्हणालो, तुम्ही जेव्हा चांगल्या फॉर्ममध्ये असता आणि सरावावेळी जेव्हा तुम्ही चेंडू खेळत असता, तेव्हा तुमचे रिफ्लेक्सेस चांगले असतात आणि दीर्घकाळ फलंदाजी करू शकता, तर तुम्ही योग्य मार्गावर आहात.''फॉर्म ढासळला, तर तो परत मिळवण्यासाठी जास्त सामने खेळावे लागतात. पण जोपर्यंत चेंडू तुमच्या बॅटवर नीट येत आहे, तोपर्यंत तुम्ही चांगले क्रिकेट खेळत आहात. सध्या या टप्प्यावर माझ्यासाठी शारीरीक तंदुरुस्ती, मानसिक तयारी आणि खेळण्यासाठी उत्सुकता महत्त्वाची आहे, बाकी गोष्टी आपोआप घडतील.'.दरम्यान, आता भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात दुसरा वनडे सामना ३ डिसेंबर रोजी रायपूरला होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.