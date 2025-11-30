Cricket

IND vs SA, 1st ODI : 'मी आता ३७ वर्षांचा आहे, माझी तयारी जास्त...', विराट कोहलीने सामनावीर ठरल्यानंतर सांगितलं यशाचं कारण

Virat Kohli Reflect His Game: भारताने रांचीतील पहिल्या वनडेत दक्षिण आफ्रिकेला १७ धावांनी हरवले. विराट कोहली या सामन्यातील सामनावीर ठरला. यानंतर त्याने त्याच्या खेळाबाबत भाष्य केले.
Virat Kohli India vs South Africa ODI

Pranali Kodre
Summary

  • रांचीतील पहिल्या वनडेत भारताने दक्षिण आफ्रिकेला १७ धावांनी पराभूत करत मालिकेत आघाडी घेतली.

  • विराट कोहली १३५ धावांची आक्रमक शतकी खेळी केल्याने सामनावीर ठरला.

  • सामन्यानंतर त्याने मानसिक तयारी, शारीरिक तंदुरुस्ती आणि अनुभवाच्या जोरावर यश मिळवल्याचे सांगितले.

