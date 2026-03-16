IPL : विराट कोहलीने निवडली RCB ची आवडती प्लेइंग इलेव्हन; अनिल कुंबळेसह स्टार्क-चहललाही संधी

Virat Kohli picks all time RCB playing 11: इंडियन प्रीमियर लीगच्या १९ व्या हंगामाला (IPL 2026) २८ मार्चपासून सुरुवात होणार आहे. यंदा रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु संघ गतविजेता म्हणून मैदानात उतरणार आहे. पहिल्या हंगामापासून भाग राहिलेल्या RCB ची विजेतेपदाची प्रतिक्षा तब्बल १८ व्या हंगामात पूर्ण झाली. हा संपूर्ण प्रवास एका सदस्याने पाहिला, तो सदस्य म्हणजे विराट कोहली (Virat Kohli). आयपीएलच्या पहिल्या हंगामापासून विराट RCB साठी खेळत आहे. त्यामुळे त्याने या संघाचा आजपर्यंतचा संपूर्ण प्रवास पाहिला आहे. विशेष म्हणजे तो सलग १९ हंगाम एकाच संघाकडून खेळणारा एकमेव खेळाडूही आहे. त्यामुळे नुकतेच त्याने RCB ची सर्वोत्तम त्याची आवडती प्लेइंग इलेव्हन निवडली आहे. .IPL 2026 Marathi News: गतविजेत्या RCB ला स्पर्धा सुरू होण्यापूर्वी झटका! प्रमुख खेळाडूच्या खेळण्यावर अनिश्चिततेचे सावट.RCB ने सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर केला असून त्यात विराटला त्याची आवडीची RCB ची प्लेइंग इलेव्हन निवडण्यास सांगितले होते. यावेळी त्याने युजवेंद्र चहलबाबत मस्करी करताना म्हटले की त्याला त्याच्या फलंदाजीच्या क्षमतेमुळे ११ व्या क्रमांकावर ठेवत आहे. चहल बरीच वर्षे RCB साठी खेळला असून सर्वाधिक १३९ विकेट्स घेणारा गोलंदाजही आहे..तसेच विराटने वरच्या फळीत स्वत:ला आणि ख्रिस गेलला सलामीवीर म्हणून निवडले, तर एबी डिविलियर्सला तिसऱ्या क्रमांकावर ठेवले. हे तिघेही RCB चे सर्वाधिक धावा करणारे फलंदाज आहेत. विराटने ९०८५ धावा, तर डिविलियर्सने ४५२२ आणि गेलने ३४२० धावा RCB साठी केले आहेत. त्यानंतर मधल्या फळीत विराटने चौथ्या क्रमांकासाठी केएल राहुलला, तर पाचव्या क्रमांकासाठी रजत पाटीदारला निवडले आहे. पाटिदार सध्या RCB चा कर्णधार असून त्याच्याच नेतृत्वात RCB ने गेल्यावर्षी आयपीएलचे विजेतेपद मिळवले होते..विराटने म्हटले की तो दिनेश कार्तिकलाही निवडेल, याशिवाय अष्टपैलू हर्षल पटेलला त्याने सातव्या क्रमांकासाठी निवडले आहे.याशिवाय विराट कोहलीने माजी कर्णधार अनिल कुंबळेला आठव्या क्रमांकासाठी निवडले आहे. तो भारताचा दिग्गज गोलंदाज आहे, तसेच २००९ मध्ये त्याच्याच नेतृत्वात RCB ने पहिल्यांदा अंतिम सामना गाठला होता. त्याच्यासोबत चहल आहे. .IPL ची 'गुगली'! RCB चा पहिला सामना चिन्नास्वामीवर होईल, असे BCCI ने जाहीर केले खरे; पण, तिथे होईलच याची खात्री नाही.त्यामुळे विराटने दोन परदेशी वेगवान गोलंदाजांचीही निवड केली. त्याने यात मिचेल स्टार्क आणि डेल स्टेन यांना निवडले आहे. स्टार्क २०१४ आणि २०१५ दरम्यान RCB साठी खेळला, डेल स्टेनही २००८, २००९, २०१०, २०१९ आणि २०२० दरम्यान RCB साठी खेळला आहे. तो ३८ सामने खेळला असून ४० विकेट्स घेतल्या आहेत.विराट कोहलीची सर्वोत्तम RCB प्लेइंग इलेव्हन -ख्रिस गेल, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, केएल राहुल, रजत पाटिदार, दिनेश कार्तिक, हर्षल पटेल, अनिल कुंबळे, मिचेल स्टार्क, डेल स्टेन, युजवेंद्र चहल.