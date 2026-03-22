Virat Kohli Fact Check: तीन दिवसाच्या अंतरात लंडनला चार्टर्ड फ्लाईटने फेरी... विराटने खरंच RCB कडे मागणी? स्वत: च पोस्ट करत केला खुलासा

1. विराट कोहली सध्या बंगळुरूमध्ये IPL 2026 साठी तयारी करत आहे. 2. त्याच्या लंडन प्रवासाबाबत अफवा पसरल्या होत्या की त्याने RCB कडे चार्टर्ड फ्लाईटची मागणी केली आहे. 3. या अफवांवर विराटने इंस्टाग्रामवर प्रतिक्रिया दिली. 4. या मागण्या केवळ अफवा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. .भारताचा स्टार फलंदाज विराट कोहली सध्या बंगळुरूमध्ये असून इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ (IPL 2026) स्पर्धेची तयारी करत आहे. विराट १८ मार्च रोजी बंगळुरूमध्ये दाखल झाला आहे. त्याआधी तो लंडनमध्ये त्यांच्या कुटुंबासमवेत होता. विराट (Virat Kohli) त्याची पत्नी अनुष्का शर्मा आणि मुलं वामिका व अकाय यांच्यासोबत लंडनमध्ये (London) स्थायिक झाला आहे. मात्र असे असले तरी तो अनेकदा भारतात येत असतो. तसेच क्रिकेट सामन्यांसाठीही भारतात येत असतो. आत्ता सध्या तो आयपीएलचा १९ वा हंगाम खेळण्यासाठी भारतात आलेला आहे. याचदरम्यान, त्याच्याबाबत एका बातमीची मोठ्या प्रमाणात चर्चा झाली, ज्यावर आता त्यानेच प्रतिक्रिया दिली आहे. .झाले असे की गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून अशी चर्चा होती की विराटने त्याचा आयपीएलमधील संघ रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूच्या (RCB) फ्रँचायझीकडे दोन मोठ्या मागण्या केल्या आहेत, ज्यात म्हटले होते की विराटने बंगळुरूच्या व्यवस्थापनाकडे भारत आणि लंडन दरम्यान चार्टर्ड फ्लाइटची सोय करण्याची मागणी केली आहे, तसेच जर दोन सामन्यांमध्ये तीन दिवसांपेक्षा जास्त अंतर असेल, तर तो लंडनला जाऊन पुन्हा पुढच्या सामन्यासाठी परत येण्याची योजना आखत आहे..चर्चांमध्ये नाही तथ्यदरम्यान, विराटच्या या कथित मागण्यांची चर्चा जोरदार झाली. मात्र या मागण्यांची चर्चा केवळ अफवा (Rumors) असल्याचे आता सिद्ध झाले आहे. कारण यावर स्वत: विराट कोहलीने प्रतिक्रिया दिली आहे. रविवारी विराट कोहलीने इंस्टाग्राम स्टोरीवर या कथित मागण्यांची बातमी देणारी पोस्ट शेअर करत त्यावर जोरात हसण्याची इमोजी शेअर केली आहे. विराटने या पोस्टमध्ये काही लिहिले नसले तरी त्याने उपहासात्मक हसण्याची इमोजी शेअर केल्याने या मागण्यांमध्ये काहीही तथ्य नसून त्या केवळ अफवा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे..विराट जरी लंडनमध्ये स्थायिक झाला असला, तरी तो आयपीएल २०२६ दरम्यान पूर्णवेळ रॉयल चॅलेंजर्स संघासोबतच असण्याची दाट शक्यता आहे. बंगळुरू संघ यंदा गतविजेता म्हणून मैदानात उतरणार आहे. विराट कोहली सलग १९ व्या हंगामात बंगळुरूकडून खेळेल. तो एकमेव असा खेळाडू आहे, जो आत्तापर्यंत १९ हंगाम एकाच संघाकडून खेळत आहे..विराट कोहलीने आयपीएलमध्ये सर्वाधिक धावा आणि सर्वाधिक शतके केली आहेत. त्याने आयपीएलमध्ये २६७ सामने खेळले असून ३९.५४ च्या सरासरीने ८६६१ धावा केल्या आहेत. त्याने ८ शतके आणि ६३ अर्धशतके केली आहेत.