IPL Viral Video: ए चल निघ आता... इशान किशनला आऊट करत SRH च्याच गोलंदाजाचा रागात इशारा, मग पुढे...

इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेपूर्वी सनरायझर्स हैदराबादने इंटर स्क्वाड सराव सामना खेळला. 2. या सामन्यात इशान किशनला झिशन अन्सारीने आक्रमक सेंडऑफ दिला. 3. इशानने २४ चेंडूत ७२ धावा केल्या होत्या. 4. झिशनने इशानला झेलबाद केल्यानंतर रागात जा असं सांगितलं. .इंडियन प्रीमयर लीग २०२६ स्पर्धेला २८ फेब्रुवारीपासून सुरुवात होणार आहे. या स्पर्धेपूर्वी संघांची तयारी सुरू असून सनरायझर्स हैदराबादने (Sunrisers Hyderabad) सरावाचा भाग म्हणून इंटर स्क्वाड सामना नुकताच खेळला. पण या सामन्यात एक अनोखी गोष्ट पाहायला मिळाली. सनरायझर्स हैदराबादचा प्रभारी कर्णधार इशान किशन (Ishan Kishan) याला गोलंदाजाकडून आक्रमक सेंडऑफ मिळाला. .'T20 वर्ल्ड कपमधून डच्चू मिळाला, आता शुभमन गिल... ', पुजाराचे IPL 2026 साठी गुजरात टायटन्सबाबत मोठं भाकीत.झाले असे की शनिवारी सराव सामना सुरू होता. यावेळी सामन्याच्या दुसऱ्या डावात आठव्या षटकात २६ वर्षीय लेग स्पिनर झिशन अन्सारी ( गोलंदाजी करत होता. या षटकात झिशनने इशानला बाद केले. झिशन SRH A संघाकडून खेळत होता, तर इशान SRH B संघाकडून खेळत होता. यावेळी SRH B संघासमोर २५४ धावांचे लक्ष्य होते. पण त्यांनीही आक्रमक सुरुवात केली होती. इशानही अत्यंत आक्रमक खेळत होता आणि त्याने अर्धशतकही केले होते..यावेळी ८ व्या षटकात इशानने झिशनविरुद्ध दोन षटकार आणि दोन चौकार मारले होते. मात्र अखेर ५ व्या चेंडूवर झिशनने इशानला झेलबाद केले. त्यानंतर झिशन त्याच्यासमोर येत त्याला रागात जा असं सांगत होता. त्याचा आक्रमक सेंडऑफ पाहून इशानही हसू लागला. इशानने २४ चेंडूत ७२ धावा केल्या. दरम्यान, झिशन आणि इशान यांच्यातील ही घटना फार गंभीर नव्हती..दरम्यान, हैदराबादला या हंगामापूर्वी मोठा धक्का बसला आहे. नियमित कर्णधार पॅट कमिन्स सध्या दुखापतग्रस्त असल्याने सुरुवातीच्या सामन्यांसाठी उपलब्ध नाही. त्यामुळे इशान किशन त्याच्या अनुपस्थितीत संघाचे नेतृत्व करणार असून त्याला उपकर्णधार म्हणून अभिषेक शर्मा साथ देईल..IPL 2026: 'एक मिनिटही वाया घालवू नका, गेल्यावर्षी जिंकलो त्यामुळे...' विराट कोहलीचा RCB च्या खेळाडूंना सल्ला.हैदराबादला आयपीएल २०२६ मधील सलामीचाच सामना गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूविरुद्ध २८ मार्च रोजी खेळायचा आहे. हा सामना एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवर खेळवला जाणार असून संध्याकाळी ७.३० वाजता सुरू होईल.