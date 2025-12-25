पहिल्याच सामन्यात शतक, आता विराट कोहली, रोहित शर्मा यांचा Vijay Hazare Trophy मधील पुढील सामना कधी? वाचा सर्व डिटेल्स

Where to watch Rohit & Virat Vijay Hazare match : आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ब्रेक असल्याने विराट कोहली व रोहित शर्मा यांनी देशांतर्गत क्रिकेट स्पर्धा विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये भाग घेतला. विराट १४ वर्षानंतर, तर रोहित ७ वर्षानंतर या स्पर्धेत आपापल्या संघाकडून खेळताना दिसले. रोहित मुंबईकडून व विराटने दिल्लीकडून पहिल्याच सामन्यात शतक झळकावताना आपला क्लास दाखवला. त्यांच्या शतकाच्या जोरावर मुंबईने सिक्कीमवर व दिल्लीने आंध्र प्रदेशवर विजय मिळवला. आता पहिल्याच सामन्यात शतक पाहायला मिळल्यानंतर दुसरा सामना केव्हा, याची उत्सुकता असणे साहजिक आहे. .विराट कोहली आणि रोहित शर्मा दोघेही विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये २६ डिसेंबरला पुन्हा खेळतील . दिल्लीचा सामना बंगळुरूमधील बीसीसीआय सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये गुजरातविरुद्ध होईल. दुसरीकडे, मुंबईचा सामना जयपूरमधील सवाई मानसिंग स्टेडियममध्ये उत्तराखंडविरुद्ध होईल. दोन्ही सामने भारतीय वेळेनुसार सकाळी ९ वाजता सुरू होतील ..Vijay Hazare Trophy : वैभव सूर्यवंशीच्या १९० धावा; रोहित शर्माच्या १५५ अन् विराट कोहलीच्या १३१ धावा! बघा ३ शतकांचा ५ मिनिटांचा Video.VHTमध्ये सर्व ३८ संघ एकाच दिवशी खेळतात, सामने एकाच वेळी सुरू होतात. १९ सामने एकत्र खेळले जात असताना, भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) फक्त मर्यादित सामने प्रसारित करत आहेत. प्रसारण सुविधा फक्त अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियम आणि राजकोटमधील निरंजन शाह स्टेडियमवर खेळवल्या जाणाऱ्या सामन्यांसाठी आहे. त्यामुळे रोहित व विराट यांच्या सामन्यांचे प्रक्षेपण पाहता येणार नाही..रोहित शर्माच्या १५५ धावा...सिक्कीमच्या २३७ धावांच्या प्रत्युत्तरात रोहित शर्माने ९४ चेंडूंत १८ चौकार व ९ षटकारांसह १५५ धावांची खेळी केली आणि मुंबईचा ३०.३ षटकांत विजय निश्चित केला. मुंबईने ८ विकेट्स राखून सामना जिंकला. त्याने ६२ चेंडूंत शतक पूर्ण केले आणि हे त्याचे लिस्ट ए क्रिकेटमधील सर्वात वेगवान शतक ठरले..Vijay Hazare Trophy: वैभव सूर्यवंशीचा विक्रम झटक्यात उद्ध्वस्थ! Ishan Kishan चे ३३ चेंडूंत शतक, तोही रेकॉर्ड साकिबूल गानीने मोडला... .विराट कोहलीचा क्लास..दिल्ली संघाकडून खेळताना विराटने १०१ चेंडूंत १४ चौकार व ३ षटकारांसह १३१ धावांची खेळी केली. त्याच्या या खेळीने दिल्लीला आंध्रविरुद्ध ४ विकेट्स राखून विजय मिळवून दिला. विराटने पहिली धाव घेताच त्याने लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये १६००० धावांचा टप्पा पूर्ण केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.