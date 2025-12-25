Cricket

पहिल्याच सामन्यात शतक, आता विराट कोहली, रोहित शर्मा यांचा Vijay Hazare Trophy मधील पुढील सामना कधी? वाचा सर्व डिटेल्स

Virat Kohli, Rohit Sharma next Vijay Hazare Trophy match schedule : विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ चा रोमांच पुन्हा वाढला आहे. दिल्लीसाठी विराट कोहली आणि मुंबईसाठी रोहित शर्मा या दोघांनी पहिल्याच दिवशी शतके झळकवत धडाकेबाज सुरुवात केली. आता त्यांचा पुढील सामना कधी आहे, याची उत्सुकता लागली आहे.
When Will Virat, Rohit Play Next In The Vijay Hazare Trophy?

When Will Virat, Rohit Play Next In The Vijay Hazare Trophy?

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Where to watch Rohit & Virat Vijay Hazare match : आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ब्रेक असल्याने विराट कोहली व रोहित शर्मा यांनी देशांतर्गत क्रिकेट स्पर्धा विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये भाग घेतला. विराट १४ वर्षानंतर, तर रोहित ७ वर्षानंतर या स्पर्धेत आपापल्या संघाकडून खेळताना दिसले. रोहित मुंबईकडून व विराटने दिल्लीकडून पहिल्याच सामन्यात शतक झळकावताना आपला क्लास दाखवला. त्यांच्या शतकाच्या जोरावर मुंबईने सिक्कीमवर व दिल्लीने आंध्र प्रदेशवर विजय मिळवला. आता पहिल्याच सामन्यात शतक पाहायला मिळल्यानंतर दुसरा सामना केव्हा, याची उत्सुकता असणे साहजिक आहे.

Loading content, please wait...
Rohit Sharma
sports
delhi
Mumbai
Cricket News
Virat kohli
Cricket News in Marathi
mumbai cricket
Vijay Hazare Trophy
cricket news today

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com