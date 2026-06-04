IND vs AFG, ODI: विराट कोहली अफगाणिस्तानविरुद्ध वनडे मालिकेला मुकणार? मोठी अपडेट समोर; रोहितबाबतही सस्पेन्स कायम

India vs Afghanistan ODI Series: भारतीय क्रिकेट संघाचा नवा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट हंगाम ६ जूनपासून सुरू होत आहे. ६ जूनपासून मुल्लनपूरला भारत आणि अफगाणिस्तान संघात कसोटी सामना खेळला जाणार आहे. त्यानंतर १३ जूनपासून तीन सामन्यांची वनडे मालिका भारत आणि अफगाणिस्तान संघात खेळवली जाणार आहे. या सामन्यांसाठी भारतीय संघाची (Team India) घोषणाही झाली आहे. मात्र आता भारताच्या वनडे संघाला मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे. विराट कोहली (Virat Kohli)या वनडे मालिकेला मुकण्याची चर्चा आहे. .IND vs AFG Test: IPL संपलं, आता टीम इंडिया लागली कसोटीच्या सरावाला; जाणून घ्या कधी अन् कुठे पाहाणार सामना?.मीडिया रिपोर्ट्सनुसार विराट कोहलीला हॅमस्ट्रिंगची दुखापत (Hamstring Injury) आहे. त्याला या दुखापतीतून सावरण्यासाठी किती काळ लागणार आहे, हे अद्याप समोर आलेले नाही. पण तो यामुळे अफगाणिस्तानविरुद्धच्या वनडे मालिकेसाठी उपलब्ध राहण्याची शक्यता कमी आहे. विराट सध्या युरोपमद्ये आहे. नुकतेच त्याने आयपीएल २०२६ स्पर्धा खेळली असून यात दमदार कामगिरी केली. त्याने १६ सामन्यांत ५६.२५ च्या सरासरीने ६७५ धावा केल्या होत्या, तसेच अंतिम सामन्यात नाबाद ७५ धावा केल्या होत्या..मात्र आयपीएलच्या अंतिम सामन्यावेळी त्याला उजव्या हॅमस्ट्रिंगचा त्रास झाल्याचे दिसले होते. त्याच्या हॅमस्ट्रिंगला पट्ट्याही बांधलेल्या होत्या. दरम्यान, विराट दुखापतीमुळे सामने मुकण्याची घटना दुर्मिळ असली, तरी आता अफगाणिस्तानविरुद्ध तो खेळणार की नाही, यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. तरी याबाबत अद्याप बीसीसीआय किंवा विराट कोहलीकडून कोणतेही भाष्य करण्यात आलेले नाही..रोहित शर्माच्या खेळण्यावरही प्रश्नचिन्हआयपीएल २०२६ स्पर्धेत रोहित शर्मालाही (Rohit Sharma) हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीमुळे मुंबई इंडियन्सच्या काही सामन्यांना मुकावे लागले होते. तसेच बरेच सामने त्याने इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून खेळले. यानंतर त्याला भारतीय संघाकडून खेळण्यासाठी तंदुरुस्ती सिद्ध करावी लागणार असल्याचे सांगितले जात होते. पण अजूनही रोहित बंगळुरूमधील बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये पोहचलेला नाही. त्यामुळे त्याच्या तंदुरूस्तीवरही अद्याप प्रश्नचिन्ह कायम आहे. तथापि, हार्दिक पांड्यालाही तंदुरुस्ती सिद्ध करण्यास सांगितली होती. तो बंगळुरूत त्यासाठी पोहचला आहे..NZ vs IND, Schedule: विराट अन् रोहितचा शेवटचा न्यूझीलंड दौरा? ५ वनडे, ५ टी२० आणि २ कसोटी सामन्यांचे वेळापत्रक जाहीर.दरम्यान, जर रोहितही पूर्ण फिट नसेल, तर भारतीय संघ यशस्वी जैस्वालला शुभमन गिलसोबत सलामीला संधी देऊन २०२७ वनडे वर्ल्ड कपच्या दृष्टीने पर्यायांची तपासणी करू शकतात. तसेच विराट जर अफगाणिस्तानविरुद्ध खेळणार नसेल, तर ऋतुराज गायकवाड, देवदत्त पडिक्कल किंवा तिलक वर्मा या खेळाडूंच्या पर्यायांचा विचार केला जाऊ शकतो.भारताला अफगाणिस्तानविरुद्ध १३, १७ आणि २० जून रोजी वनडे सामने खेळायचे आहेत. हे सामने अनुक्रमे धरमशाला, लखनौ आणि चेन्नई येथे होणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.