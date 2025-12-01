IND vs SA, 1st ODI: विराटचा सेलिब्रेशनला नकार, तर रोहितची प्रशिक्षकाशी गंभीर चर्चा; सामन्यानंतरच्या Video ने वाढवले टेन्शन

रांचीतील पहिल्या वनडे सामन्यात भारताने दक्षिण आफ्रिकेला १७ धावांनी पराभूत केले. विराटचे शतक, रोहितचे अर्धशतक आणि गोलंदाजांचा उत्कृष्ट खेळ यामुळे विजय मिळाला. मात्र सामन्यानंतर विराटने सेलिब्रेशन टाळणे आणि रोहित-गंभीर यांची चर्चा यामुळे संघातील वातावरणाबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत..दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध भारतीय संघाला कसोटी मालिकेत २-० अशा लाजिरवाण्या पराभवाचा सामना करावा लागला. मात्र त्यानंतर सुरू झालेल्या वनडे मालिकेला भारतीय संघाने दणक्यात सुरुवात केली आहे. भारताने रांचीमध्ये झालेल्या वनडे मालिकेच्या पहिल्या सामन्यात १७ धावांनी विजय मिळवत दणक्यात सुरुवात केली. पहिल्याच सामन्यात विराट कोहलीने शतक, तर रोहित शर्माने अर्धशतक झळकावलं. याशिवाय कुलदीप यादव आणि हर्षित राणा यांनी मिळून ७ विकेट्स घेत भारताच्या विजयात मोलाचे योगदान दिले..IND vs SA : गौतम गंभीर अन् रोहित शर्मा यांच्यात जोरदार भांडण? 'त्या' Viral फोटोमुळे रंगलीय चर्चा, जाणून घ्या काय खरं ते....दरम्यान, एकीकडे विराट - रोहित यांच्या भवितव्यावर प्रश्न उभे राहत असतानात दोघांनी आपला फॉर्म आणि फिटनेस सिद्ध केला आहे. मात्र असे असले तरी भारतीय संघात काहीतरी बिनसलंय का असे प्रश्न काही गोष्टींमुळे उपस्थित होत आहेत. विराट कोहली, रोहित शर्मा यांच्यासारख्या सिनियर्समध्ये आणि संघव्यवस्थापनामध्ये फारसं पटत नसल्याचे दिसून येत आहे. त्याबाबत बऱ्याच चर्चाही सध्या क्रिकेट वर्तुळात सुरू आहेत. अशातच आता काही फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत..विराटने केलं नाही सेलीब्रेशनसध्या एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्यात दिसते की सामन्यानंतर भारतीय संघ हॉटेलमध्ये परतला. यावेळी प्रभारी कर्णधार केएल राहुलने हॉटेल स्टाफने ठेवलेला केक कापून विजयाचा आनंद साजरा करत होता. यावेळी हॉटेलच्या लॉबीमधून विराट कोहलीही जात होता, त्याने केएल राहुलला केक कापताना पाहिले आणि टाळ्या वाजवत चालत पुढे जात होता. त्यावेळी तिथे असलेल्या काही जणांनी त्याला बोलावले, पण विराट हातानेच नकार देत लांबूनच लिफ्टमध्ये जाण्यासाठी निघून गेला..IND vs SA, 1st ODI : 'मी आता ३७ वर्षांचा आहे, माझी तयारी जास्त...', विराट कोहलीने सामनावीर ठरल्यानंतर सांगितलं यशाचं कारण.याचवेळी मागे लॉबीमध्ये भारताचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा चर्चा करताना दिसले होते. त्याआधी रांचीत सामना सुरू असतानाही ड्रेसिंग रुममध्ये या दोघांमध्ये बरीच चर्चा झाल्याचे दिसले होते. पण त्यावेळी जे फोटो समोर आले, त्यातून त्यांच्यातील चर्चेला वादाची किनार असावी असे कयास अनेकांनी लावले. त्यामुळे एकूणच भारताच्या संघातील वातावरण चिंतेत टाकणारे असल्याच्या भावना भारतीय चाहत्यांमध्ये आहेत..बीसीसीआयने बोलावली बैठकदरम्यान, दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या दुसऱ्या वनडे सामन्यापूर्वी महत्त्वाची बैठक बोलवली आहे. याबैठकीला बीसीसीआयच्या अधिकाऱ्यांसह गौतम गंभीर आणि निवड समिती अध्यक्ष अजित आगरकरही उपस्थित असणार आहे. भविष्यातील योजना, संघनिवड व संवादातील त्रृटी यांबाबत या बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.