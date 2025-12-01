Cricket

IND vs SA, 1st ODI: विराटचा सेलिब्रेशनला नकार, तर रोहितची प्रशिक्षकाशी गंभीर चर्चा; सामन्यानंतरच्या Video ने वाढवले टेन्शन

Tension in Team India?: भारताने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध वनडे मालिकेत विजयी सुरुवात केली. सामन्यानंतरच्या व्हायरल झालेल्या व्हिडिओत विराटने सेलिब्रेशन टाळल्याचे, तर रोहित आणि गंभीर यांच्यातील चर्चा यामुळे संघातील मतभेदाच्या चर्चांना उधाण आले आहे.
Virat Kohli | Gautam Gambhir - Rohit Sharma

Virat Kohli | Gautam Gambhir - Rohit Sharma

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • रांचीतील पहिल्या वनडे सामन्यात भारताने दक्षिण आफ्रिकेला १७ धावांनी पराभूत केले.

  • विराटचे शतक, रोहितचे अर्धशतक आणि गोलंदाजांचा उत्कृष्ट खेळ यामुळे विजय मिळाला.

  • मात्र सामन्यानंतर विराटने सेलिब्रेशन टाळणे आणि रोहित-गंभीर यांची चर्चा यामुळे संघातील वातावरणाबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

Loading content, please wait...
Cricket
Rohit Sharma
Cricket News
Virat kohli
Cricket News in Marathi
Team India
Gautam Gambhir
South Africa Cricket Team
cricket news today
India vs South Africa

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com