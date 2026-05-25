RCB vs GT: Qualifier 1 च्या आधी विराट कोहलीने दाढीवरून शुभमन गिलची केली मस्करी; Video होतोय तुफान Viral

Virat Kohli - Shubman Gill Viral Video: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेतील (IPL 2026) साखळी फेरी आता संपली असून प्लेऑफला सुरुवात होणार आहे. प्लेऑफमधील चार संघ निश्चित झाले आहेत. यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि गुजरात टायटन्स (RCB vs GT) या संघांनी पाँइंट्स टेबलमध्ये पहिले दोन क्रमांक मिळवले असल्याने या दोन संघात क्वालिफायर १ (Qualifier 1) सामना होणार आहे. हा सामना धरमशाला येथे मंगळवारी (२६ मे) होणार आहे. या सामन्यात विजय मिळवणारा संघ विजेतेपदाच्या जवळ पोहचणार आहे. पण या सामन्यापूर्वी बंगळुरूचा स्टार खेळाडू विराट कोहली गुजरातचा कर्णधार शुभमन गिलची थट्टा-मस्करी करताना दिसला होता. .IPL 2026, MI vs RR: रोहित शर्मानंतर फक्त 'सूर्या'! मुंबई इंडियन्ससाठी 'असा' विक्रम फक्त दोघांच्याच नावावर.धरमशाला येथे होणाऱ्या सामन्यापूर्वी गिल बंगळुरूचा उपकर्णधार जितेश शर्मासोबत बोलत होता. पण त्यावेळी त्याने विराट कोहलीला त्याच रस्त्यावरून येताना पाहिले आणि त्यांनंतर तो विराटला जाऊन भेटला. यावेळी विराट आणि गिलने एकमेकांना मिठी मारली. पण त्यानंतर विराटने गिलची मस्करी करताना त्याची वाढलेली दाढी थोडी ओढली आणि त्याचे गालही ओढताना तो दिसला. त्यानंतर दोघेही बोलत पुढे गेले. हा व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे..विराट-गिल दमदार फॉर्ममध्येआयपीएल २०२६ स्पर्धेत विराट कोहली आणि शुभमन गिल दोघेही दमदार फॉर्ममध्ये आहेत. विराटने १४ सामन्यांत ५०.६४ च्या सरसरीने ५५७ धावा केल्या आहेत. यात एका शतकाचाही समावेश आहे. तसेच शुभमन गिलनेही १३ सामन्यांत ४७.३८ च्या सरासरीने ६१६ धावा ठोकल्या आहेत. त्यामुळे क्वालिफायर १ मध्ये या दोघांच्या कामगिरीकडेही सर्वांचे लक्ष असणार आहे. त्यांच्यातील लढत ही 'किंग विरुद्ध प्रिन्स' अशी पाहिली जात आहे..फायनल गाठण्याची संधीरॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि गुजरात टायटन्स यांच्यात होणाऱ्या पहिल्या क्वालिफायर सामन्यात विजेत्या संघाला थेट अंतिम सामना गाठण्याची संधी आहे. बंगळुरूने जर अंतिम सामना गाठला, तर ही त्यांची अंतिम सामन्यात खेळण्याती सहावी वेळ असले, तर गुजरातने अंतिम सामन्यात प्रवेश केला, तर त्यांचा हा तिसऱा अंतिम सामना असेल. दोन्ही संघांची यापूर्वी प्रत्येकी १ वेळा आयपीएल ट्रॉफी जिंकली असून आता दुसरी ट्रॉफी जिंकण्याची संधी त्यांच्याकडे आहे. तसेच बंगळुरूला मुंबई इंडियन्स आणि चेन्नई सुपर किंग्स यांचीही बरोबरी करण्याची संधी आहे. जर बंगळुरूने आयपीएल २०२६ स्पर्धा जिंकले, तर ते चेन्नई आणि मुंबईनंतर सलग दोन वर्षी आयपीएल जिंकणारा तिसरा संघ ठरतील. याआधी चेन्नईने २०१० आणि २०११ असे सलग दोन वर्षी आयपीएल जिंकली आहे, तसेच मुंबईने २०१९ आणि २०२० असे सलग दोन वर्षी आयपीएल जिंकली..IPL 2027 आधी कोणत्या ४ कर्णधारांची होणार हकालपट्टी? माजी भारतीय क्रिकेट स्पष्ट म्हणाला, 'पहिला हार्दिक पांड्या आणि मग...',.आमने-सामने आकडेवारीरॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि गुजरात टायटन्स यांच्यात आत्तापर्यंत ८ सामने खेळवण्यात आले असून ४ सामने बंगळुरूने आणि ४ सामने गुजरातने जिंकले आहेत. आयपीएल २०२६ मध्ये साखळी फेरीत या दोन संघात दोन सामने झाले. यातील एक सामना बंगळुरूने, तर दुसरा सामना गुजरातने जिंकला आहे. त्यामुळे आता क्वालिफायरमध्ये कोण वरचढ ठरणार हे पाहावे लागणर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.