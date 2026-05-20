IPL 2026 : विराट कोहलीचा 'पार्टनर' परतणार, RCB प्ले ऑफमध्ये राडा घालणार… गतविजेत्यांना मिळालं बळ

Virat Kohli and Phil Salt opening partnership IPL 2026: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या प्ले ऑफमधील तीन संघ निश्चित झाले आहे. गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने १८ गुणांसह प्ले ऑफमध्ये पोहोचण्याचा पहिला मान पटकावला. आता २२ मे रोजी सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध होणाऱ्या शेवटच्या साखळी सामन्यात विजय मिळवून ते क्वालिफायर १ मधील जागा पक्के करण्यासाठी प्रयत्नशील असणार आहेत. अशात त्यांच्यासाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. बोटाच्या दुखापतीमुळे महिनाभर आयपीएलपासून दूर राहिलेला फिल सॉल्ट या आठवड्याच्या अखेरीस भारतात परतणार आहे..RCB चा सलामीवीर सॉल्टला १८ एप्रिल रोजी दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्धच्या सामन्यात चौकार वाचवण्यासाठी झेप घेताना डाव्या हाताच्या बोटाला दुखापत झाली. तेव्हापासून तो संघाबाहेर आहे आणि बोट बरे होईपर्यंत आपल्या कुटुंबासोबत वेळ घालवण्यासाठी गेल्या महिन्यात मायदेशी परतला. सॉल्टने आयपीएल २०२६ मध्ये सहा सामन्यांत १६८.३३ च्या स्ट्राईक रेटने २०२ धावा केल्या आहेत. ७८ ही त्याची सर्वोत्तम वैयक्तिक खेळी आहे..BAN vs PAK Test: बांगलादेशने पाकिस्तानला व्हाईटवॉश करत घडवला इतिहास; मात्र WTC पाँइंट्स टेबलमध्ये भारताचं झालं मोठं नुकसान.सॉल्टच्या अनुपस्थितीत इंग्लंडचाच जेकब बेथेल गेल्या महिन्याभरात विराटचा सलामीचा जोडीदार म्हणून खेळला आहे, परंतु त्याला प्रभाव पाडण्यात अपयश आले आहे. त्याने सात डावांमध्ये २७ धावांच्या सर्वोच्च धावसंख्येसह केवळ ९६ धावा केल्या आहेत. RCBने प्ले ऑफसाठी पात्रता मिळवली आहे आणि नेट रन रेटमध्ये मोठा बदल झाला नाही तर, पुढील मंगळवारी धर्मशाला येथे होणाऱ्या क्वालिफायर १ मध्ये पोहोचण्याची दाट शक्यता आहे..रविवारी धर्मशाला येथे पंजाब किंग्जविरुद्धच्या विजयात व्यंकटेश अय्यरने नाबाद ७३ धावा केल्या आणि त्यामुळे SRH वि्रुद्धच्या सामन्यात सॉल्ट उपलब्ध नसला तरी बेथेलच्या जागेवर अय्यर दावा सांगू शकतो. गेल्या आठवड्यात कोलकाता नाईट रायडर्सच्या कार्तिक त्यागीच्या वेगवान बाउन्सरचा हेल्मेटला फटका बसल्याने कर्णधार रजत पाटीदार धर्मशाला येथे गेला नव्हता आणि त्याच्या जागी अय्यर खेळला होता. .IPL 2026 Orange Cap: वैभव सूर्यवंशीचा नादखुळा खेळ! विराटची कॅप डोक्यावर अन् दिग्गजांवर मात... 'त्या' सेलिब्रेशनचा अर्थही सांगितला... Video