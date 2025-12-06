Cricket

IND vs SA, ODI: 'रोहित आणि मी अजूनही संघासाठी...', विराट मालिकावीर पुरस्कार जिंकल्यानंतर स्पष्टच बोलला; पाहा Video

Virat Kohli Wins Player of the Series: विराट कोहलीने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या वनडे मालिकेत उत्कृष्ट कामगिरी करत मालिकावीर पुरस्कार जिंकला. त्याने हा पुरस्कार जिंकल्यानंतर रोहित शर्मासह संघासाठी योगदान देण्याबाबत भाष्य केले.
Virat Kohli | India vs South Africa 3rd ODI

Virat Kohli | India vs South Africa 3rd ODI

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • विराट कोहलीने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेत उत्कृष्ट कामगिरी करत मालिकावीर पुरस्कार जिंकला.

  • त्याने १५१ च्या सरासरीने ३०२ धावा केल्या.

  • रोहित शर्मासह संघासाठी योगदान देण्याबाबत त्याने समाधान व्यक्त केले.

Loading content, please wait...
Cricket
Rohit Sharma
Cricket News
Virat kohli
Cricket News in Marathi
Team India
ODI
South Africa Cricket Team
cricket news today
ODi Match
India vs South Africa
ODI cricket

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com