IND vs SA, ODI: 'रोहित आणि मी अजूनही संघासाठी...', विराट मालिकावीर पुरस्कार जिंकल्यानंतर स्पष्टच बोलला; पाहा Video

विराट कोहलीने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेत उत्कृष्ट कामगिरी करत मालिकावीर पुरस्कार जिंकला. त्याने १५१ च्या सरासरीने ३०२ धावा केल्या. रोहित शर्मासह संघासाठी योगदान देण्याबाबत त्याने समाधान व्यक्त केले. .शनिवारी (६ डिसेंबर) भारतीय संघाने दक्षिण आफ्रिकेला विशाखापट्टणममध्ये झालेल्या तिसऱ्या वनडे सामन्यात ९ विकेट्सने पराभूत केले. यासह तीन सामन्यांची मालिका २-१ अशा फरकाने जिंकली. या संपूर्ण मालिकेत स्टार फलंदाज विराट कोहलीने दमदार फलंदाजी केली. त्यामुळे त्याला मालिकावीर पुरस्कारही मिळाला..IND vs SA: २७ वी धाव अन् रोहित शर्माने करियरमध्ये गाठलं नवं शिखर; सचिन, द्रविड, कोहलीच्या पंक्तीत स्थान.विराटने या मालिकेतील पहिल्या दोन सामन्यात शतके केली होती. तसेच तिसऱ्या सामन्यातही त्याने आक्रमक खेळताना नाबाद अर्धशतक केले. विराटने या मालिकेत स्फोटक फलंदाजीही केली. त्याने १२ षटकार आणि २४ चौकार या मालिकेत मारले. विराटने ३ डावात १५१ च्या सरासरीने आणि ११७.०५ च्या स्ट्राईक रेटने ३०२ धावा चोपल्या. याच मालिकेत रोहित शर्मानेही दोन अर्धशतकांसह १४६ धावा केल्या.विराटने मालिकावीर पुरस्कार जिंकल्यानंतर त्याच्या खेळाबाबत आणि मानसिकतेबाबत भाष्य केले. तसेच रांचीत पहिल्या सामन्यात केलेल्या शतकाने लय मिळवून दिल्याचेही सांगितले. त्याचबरोबर रोहित शर्मासह अजूनही संघासाठी योगदान देण्याबाबतही त्याने भाष्य केले..विराट म्हणाला, 'प्रामाणिकपणे सांगायचं झालं, तर या मालिकेत मी ज्याप्रकारे खेळलो, ते खूप समाधानकारक होते. मला मनात हलकं वाटलं. गेल्या २-३ वर्षात मी असा खेळलो नव्हतो. मला माहित आहे की मी मैदानात जेव्हा अशाप्रकारे फलंदाजी करतो, तेव्हा संघाला पुढे जाण्यासाठी मदतच होते. यामुळे मला आत्मविश्वास मिळतो की मी कोणत्याही परिस्थितीला हाताळू शकतो आणि संघाच्या बाजूने सामना वळवू शकतो.''जेव्हा तुम्ही १५-१६ वर्षे खेळत असता, तेव्हा नक्कीच तुम्ही स्वत:वर शंका घेता, विशेषत: फलंदाज म्हणून एक चूकही तुम्हाला बाद करून जाते. खरंतर हा स्वत:मध्ये सुधारणा करत रहाण्याचा प्रवास आहे, यामुळे तुम्ही एक व्यक्ती म्हणूनही विकसित होता.'.विराट पुढे म्हणाला, 'मला आनंद आहे की मी अजूही संघासाठी योगदान देत आहे. जेव्हा मी स्वातंत्र्य घेऊन खेळतो, तेव्हा मला माहित आहे मी षटकार मारू शकतो. तुमच्यासमोर नक्कीच नवनीवन आव्हानं असता, जी पार करायची असतात. रांचीमधील सामना खास होता कारण मी ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यानंतर खेळलो नव्हतो. त्यादिवशी वेगळीच ऊर्जा होती. त्यामुळे मला जोखीम घेताना मदत झाली. त्यामुळे मला मोकळेपणाची जाणीव झाली, जी मी बऱ्याच दिवसांपासून अनुभवली नव्हती. या सर्व सामन्यात जशी कामगिरी झाली, त्याबद्दल मी आनंदी आहे.'.IND vs SA 3rd ODI: जैस्वालचं शतक अन् विराट-रोहितची फिफ्टी; भारताने दणदणीत विजयासह द. आफ्रिकेविरुद्ध मालिकाही जिंकली.विराट रोहितबाबतही बोलताना म्हणाला, 'निर्णायक सामने नेहमीच आमच्यातील सर्वोत्तम कामगिरी बाहेर आणतात. जेव्हा मालिका १-१ अशी बरोबरीत होती, तेव्हा आम्हाला संघासाठी काहीतरी विशेष करायचे होते. यासाठीच आम्ही दीर्घकाळापासून संघासाठी खेळत आहोत. मी आनंदी आहे की रोहित आणि मी अजूनही संघासाठी योगदान देऊ शकतो.'.दरम्यान, हा २०२५ वर्षातील अखेरचा वनडे सामना होता. आता जानेवारी २०२६ मध्ये भारताला न्यूझीलंडविरुद्ध वनडे मालिका खेळायची आहे. त्यामुळे रोहित आणि विराट आता जानेवारीमध्ये खेळताना दिसतील.