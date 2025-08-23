Asia Cup 2025 कोण जिंकणार? वीरेंद्र सेहवागने केली भविष्यवाणी; टीम इंडियाबद्दल म्हणाला...

आशिया कप २०२५ साठी भारतीय संघाची घोषणा झाली असून सूर्यकुमार यादव कर्णधार असणार आहे.या स्पर्धेसाठी निवडण्यात आलेल्या भारतीय संघावर वीरेंद्र सेहवागने भाष्य केले आहे. त्याने पुन्हा एकदा भारतीय संघ आशिया कप जिंकू शकतो, असं म्हटलं आहे. .आशिया कप २०२५ स्पर्धा जसजशी जवळ येत आहे, तशी उत्सुकता वाढत आहे. ९ सप्टेंबर रोजी या स्पर्धेला सुरुवात होणार आहे. संयुक्त अरब अमिराती येथे होणाऱ्या या स्पर्धेसाठी १९ ऑगस्ट रोजी भारतीय संघाची निवडही करण्यात आली आहे. निवड समितीने मुख्य संघात १५ जणांची निवड केली असून ५ जणांना राखीव खेळाडू म्हणून निवडले आहे. सूर्यकुमार यादव भारतीय संघाचे नेतृत्व करणार आहे..Asia Cup 2025: श्रेयस अय्यरला टीम इंडियात संधी मिळाली असती, पण कोणाचा 'हट्ट' नडला? इतर संघांपेक्षा वेगळं करण्यासाठी गेले अन्... .पुढीलवर्षी होणाऱ्या टी२० वर्ल्ड कपच्यादृष्टीने यंदाचा आशिया कप टी२० प्रकारात खेळवला जात आहे. दरम्यान, भारतीय संघनिवडीवर सध्या प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यातही यशस्वी जैस्वाल आणि श्रेयस अय्यर यांना संघात स्थान न दिल्याने टीका होत आहे. तथापि, भारताचा माजी सलामीवीर आणि आशिया कप विजेता वीरेंद्र सेहवागने भारतीय संघाबद्दल आणि आशिया कप २०२५ स्पर्धेबाबत भाष्य केले आहे. त्याने भारतीय संघावर विश्वास व्यक्त केला आहे..सेहवाग सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर बोलाताना म्हणाला, 'आशिया कप स्पर्धेत नेहमीच भारतीय क्रिकेट संघाने सर्वोत्तम कामगिरी केली आहे. आत्ताच्या संघात कोणत्याही आव्हानाचा सामना करण्यासाठी कौशल्य, समतोल आणि मानसिकता आहे.''दुबईत दबावाचे सामने असतील, पण तो असा मंच आहे जिथे आपले खेळाडू चमकतील. मला विश्वास आहे की भारतीय संघ पुन्हा एकदा देशाला अभिमान वाटेल, अशी कामगिरी करेल आणि ट्रॉफीही जिंकेल.'.सेहवाग म्हणाला, 'भारतीय संघात युवा आणि अनुभव यांचे चांगले संमिश्रण आहे आणि सूर्यकुमारच्या निडर नेतृत्वात भारतीय संघ पुन्हा आशियात वर्चस्व गाजवेल. त्याची आक्रमक मानसिकता टी२० प्रकाराला साजेशी आहे. मला वाटतं की जर संघाने त्याच हेतूने खेळले, तर मला यात शंकाच नाही की भारतच ट्रॉफी उंचावेल.'भारतीय संघाने आत्तापर्यंत सर्वाधिक ८ वेळा आशिया कप जिंकला आहे. भारतापाठोपाठ श्रीलंकेने ६ वेळा आणि पाकिस्तानने २ वेळा आशिया कप जिंकला आहे..Asia Cup 2025: 'श्रेयस, जैस्वाल, सिराज पाकिस्तानमध्ये असते, तर...' भारतीय संघातून वगळल्यानंतर माजी क्रिकेटपटूचं मोठं विधान.आशिया कपसाठी भारताचा संघसूर्यकुमार यादव (कर्णधार), शुभमन गिल (उपकर्णधार), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (यष्टीरक्षक), जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्थी, रिंकू सिंगराखीव खेळाडू - प्रसिद्ध कृष्णा, यशस्वी जैस्वाल, ध्रुव जुरेल, रियान पराग व वॉशिंग्टन सुंदर.FAQs१. आशिया कप २०२५ कधी सुरू होणार आहे?(When will Asia Cup 2025 begin?)→ ९ सप्टेंबर रोजी आशिया कप २०२५ स्पर्धेला सुरुवात होणार आहे.२. भारतीय संघाचा आशिया कप २०२५ साठी कर्णधार कोण आहे?(Who is the captain of Team India for Asia Cup 2025?)→ सूर्यकुमार यादव भारतीय संघाचे आशिया कप २०२५ मध्ये नेतृत्व करणार आहे.३. आशिया कप २०२५ साठी भारतीय संघाचा उपकर्णधार म्हणून कोणाची निवड झाली आहे?(Who is the vice-captain of the Indian team for Asia Cup 2025?)→ शुभमन गिल आशिया कप २०२५ साठी भारतीय संघाचा उपकर्णधार आहे.४. वीरेंद्र सेहवागने भारतीय संघाबद्दल काय म्हटलं?(What did Virender Sehwag say about Team India?)→ सेहवागने सांगितले की भारताकडे कौशल्य आणि मानसिकता आहे, त्यामुळे पुन्हा आशिया कप जिंकण्याची क्षमता आहे.५. भारताने याआधी किती वेळा आशिया कप जिंकला आहे?(How many times has India won the Asia Cup so far?)→ भारताने आतापर्यंत ८ वेळा आशिया कप जिंकला आहे.६. इतर कोणत्या देशांनी आशिया कप जिंकला आहे?(Which other countries have won the Asia Cup?)→ श्रीलंकेने ६ वेळा व पाकिस्तानने २ वेळा आशिया कप जिंकला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.