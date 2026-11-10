Aryavir Sehwag Century: १७ चौकार अन् ७ षटकार... ज्युनियर सेहवागची दीडशतकी खेळी अन् शुभमन गिलच्या विक्रमाची केली बरोबरी

१९ वर्षांखालील आशिया कप २०२६ स्पर्धेत अखेरचा साखळी सामना १९ वर्षीय आर्यवीर सेहवागने गाजवला आहे. मंगळवारी भारताचा अखेरचा साखळी सामना संयुक्त अरब अमिराती (UAE) विरुद्ध झाला. या सामन्यात भारताने ७० धावांनी विजय मिळवला. भारताच्या या विजयात माजी सलामीवीर वीरेंद्र सेहवागचा मुलगा आर्यवीर सेहवागने मोलाचा वाटा उचलला. त्याने या सामन्यात दीडशतकी खेळी केली. .U19 Asia Cup, IND vs UAE: आर्यवीर सेहवागचे दीडशतक, तर विनीतचीही फिफ्टी; भारतच्या करो वा मरो सामन्यात ३०० धावा पार.या सामन्यात भारतीय संघ प्रथम फलंदाजीसाठी उतरला होता. पण भारताची सुरुवात थोडी संथ झाली. कर्णधार लक्ष्य रायचंदानी आर्यवीरसोबत ६२ धावांची भागीदारी करून १७ धावांवर बाद झाला. पण त्यानंतर आर्यवीर सेहवाग आणि व्हीके विनीत यांनी भारताचा डाव सावरला. या दोघांनीही सुरुवातीला खेळपट्टीवर स्थिरावण्यासाठी वेळ घेतला. दोघेही आधी संयम ठेवून फलंदाजी करत होते. पण १३१ चेंडूत आर्यवीरने शतक पूर्ण केल्यानंतर मात्र दोघांनीही धावा करण्यात वेग घेतला. त्यांच्यात १९३ धावांची भागीदारी झाली. ही भागीदारी आर्यवीर बाद झाल्याने तुटली..खरंतर आर्यवीर शतकानंतर ज्या वेगात खेळत होता, त्यानंतर अनेकांना त्याच्याकडून द्विशतकाची अपेक्षा होती. परंतु, तो ४५ व्या षटकात नसिम खानच्या गोलंदाजीवर उदिश सुरीच्या हातून झेलबाद झाला. त्याने १६८ चेंडूत १६० धावांची खेळी करताना १७ चौकार आणि ७ षटकार मारले. तो बाद झाल्यानंतर भारताने नियमित अंतराने विकेट्स गमावल्या. पण विनीतनेही चांगली खेळी करत ६९ चेंडूत ६७ धावांचे योगदान दिले. त्यामुळे भारताने ५० षटकात ७ बाद ३०९ धावा केल्या. नंतर ३१० धावांचा पाठलाग करताना युएईला ५० षटकात सर्वबाद २३९ धावाच करता आल्या..आर्यवीरचा विक्रमयादरम्यान, आर्यवीरच्या नावावर मोठा विक्रम झाला आहे. १९ वर्षांखालील वनडे क्रिकेटमध्ये सर्वोच्च वैयक्तिक धावा करणाऱ्या भारतीय फलंदाजांच्या यादीत (Highest Individual Score Youth ODI) त्याने चौथ्या क्रमांकावरील मयंक अगरवाल आणि शुभमन गिलची बरोबरी केली आहे.गिल यानेही २०१७ मध्ये मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर इंग्लंडविरुद्ध १९ वर्षांखालील वनडे सामन्यात १६० धावांची खेळी केली होती. मयंक अगरवालने २००९ मध्ये १९ वर्षांखालील वनडे सामन्यात ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध १६० धावांची खेळी केली होती. त्यामुळे आता या विक्रमाच्या यादीत आर्यवीर गिल आणि मयंकसह संयुक्तपणे चौथ्या क्रमांकावर आहे..U19 Asia Cup: सेहवागच्या दीडशतकानंतर भारताच्या ७ गोलंदाजांना विकेट्स अन् UAE चा पराभव करत गाठली सेमीफायनल; कोणाविरुद्ध होणार मॅच?.या यादीत अव्वल क्रमांकावर अंबाती रायुडू असून त्याने २००२ साली १९ वर्षांखालील वनडे सामन्यात इंग्लंडविरुद् टाँटनला १७७ धावांची खेळी केली होती. त्यापाठोपाठ वैभव सूर्यवंशी असून त्याने यावर्षाच्या सुरुवातीलाच १९ वर्षांखालील वनडे वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यात इंग्लंडविरुद्ध १७५ धावा केल्या होत्या. या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर राज अंगद बावा असून त्याने २०२२ मध्ये युगांडाविरुद्ध १६२ धावांची खेळी केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.