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Aryavir Sehwag Century: १७ चौकार अन् ७ षटकार... ज्युनियर सेहवागची दीडशतकी खेळी अन् शुभमन गिलच्या विक्रमाची केली बरोबरी

Aryavir Sehwag Matches Shubman Gill Record: १९ वर्षांखालील आशिया कप २०२६ स्पर्धेत आर्यवीर सेहवागने युएईविरुद्ध दीडशतक केले. त्याने १७ चौकार आणि ७ षटकारांसह ही खेळी करत शुभमन गिलच्या विक्रमाशी बरोबरी केली आहे.
Aryavir Sehwag Century | U19 Asia Cup | India vs UAE

Aryavir Sehwag Century | U19 Asia Cup | India vs UAE

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

१९ वर्षांखालील आशिया कप २०२६ स्पर्धेत अखेरचा साखळी सामना १९ वर्षीय आर्यवीर सेहवागने गाजवला आहे. मंगळवारी भारताचा अखेरचा साखळी सामना संयुक्त अरब अमिराती (UAE) विरुद्ध झाला. या सामन्यात भारताने ७० धावांनी विजय मिळवला. भारताच्या या विजयात माजी सलामीवीर वीरेंद्र सेहवागचा मुलगा आर्यवीर सेहवागने मोलाचा वाटा उचलला. त्याने या सामन्यात दीडशतकी खेळी केली.

Aryavir Sehwag Century | U19 Asia Cup | India vs UAE
U19 Asia Cup, IND vs UAE: आर्यवीर सेहवागचे दीडशतक, तर विनीतचीही फिफ्टी; भारतच्या करो वा मरो सामन्यात ३०० धावा पार
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