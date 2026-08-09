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बुमराह, साई सुदर्शनसह स्टार्स दुखापतग्रस्त; VVS Laxman यांचे टीकाकारांना चोख प्रत्युत्तर, 'CoE केवळ रिहॅब सेंटर नाही, तर...'

VVS Laxman Defends CoE Facility: भारतीय खेळाडूंच्या वाढत्या दुखापतींमुळे बंगळूरच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्सच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे होणाऱ्या टीकांना व्हीव्हीएस लक्ष्मणने उत्तर दिले आहे.
VVS Laxman Defends BCCI CoE

VVS Laxman Defends CoE Facility

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

VVS Laxman Breaks Silence on BCCI CoE Injury Controversy: भारतीय क्रिकेटपटूंच्या वाढत्या दुखापती यामुळे बीसीसीआयची चिंता वाढली आहे. तसेच बंगळूरमधील सेंटर ऑफ एक्सलन्समधील कामकाजावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. निवड समिती व सेंटर ऑफ एक्सलन्स यांच्यामधील मतभेदही चव्हाट्यावर आले आहेत.

याच पार्श्वभूमीवर आता बीसीसीआयचे सचिव देवाजित सैकिया हे सेंटर ऑफ एक्सलन्स (CoE), राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमीचे प्रमुख व्ही. व्ही. एस. लक्ष्मण (VVS Laxman) यांना रविवारी (९ जुलै) भेटले. यावेळी झालेल्या पत्रकार परिषदेत लक्ष्मणने सेंटर ऑफ एक्सलन्सची पाठराखण केली आहे.

VVS Laxman Defends BCCI CoE
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