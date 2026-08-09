बुमराह, साई सुदर्शनसह स्टार्स दुखापतग्रस्त; VVS Laxman यांचे टीकाकारांना चोख प्रत्युत्तर, 'CoE केवळ रिहॅब सेंटर नाही, तर...'

VVS Laxman Breaks Silence on BCCI CoE Injury Controversy: भारतीय क्रिकेटपटूंच्या वाढत्या दुखापती यामुळे बीसीसीआयची चिंता वाढली आहे. तसेच बंगळूरमधील सेंटर ऑफ एक्सलन्समधील कामकाजावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. निवड समिती व सेंटर ऑफ एक्सलन्स यांच्यामधील मतभेदही चव्हाट्यावर आले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर आता बीसीसीआयचे सचिव देवाजित सैकिया हे सेंटर ऑफ एक्सलन्स (CoE), राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमीचे प्रमुख व्ही. व्ही. एस. लक्ष्मण (VVS Laxman) यांना रविवारी (९ जुलै) भेटले. यावेळी झालेल्या पत्रकार परिषदेत लक्ष्मणने सेंटर ऑफ एक्सलन्सची पाठराखण केली आहे. .IND vs SLC XI: जडेजाने केली कुलदीपच्या गोलंदाजीची नक्कल; गंभीरलाही आवरता आलं नाही हसू, VIDEO व्हायरल.गेल्या काही दिवसात भारताचे अनेक खेळाडू दुखापतग्रस्त आहेत. साई सुदर्शन आणि जसप्रीत बुमराह यांनी श्रीलंका दौऱ्यासाठी भारतीय कसोटी संघात निवड फिटनेसच्या अटीवर झाली होती, परंतु आगामी मोठा काळ लक्षात घेता सेंटर ऑफ एक्सलन्सच्या तज्ज्ञांनी त्यांना विश्रांती देण्याचा खबरदारीचा निर्णय घेतला. याशिवाय हर्षित राणा इंग्लंडला पोहोचला तेव्हा त्याचे वजन वाढलेले होते, यावर निवड समितीने नाराजी व्यक्त केली आहे. जसप्रीत बुमराहच्या गुडघ्यात पाणी साचत असल्याने त्याला पूर्ण बरे होण्यासाठी अधिक वेळ लागणार आहे.साई सुदर्शन दररोज ७५ मिनिटे फलंदाजीचा सराव करत असला, तरी त्याच्या पायाच्या अंगठ्याचे दुखणे अजूनही कायम आहे. यासगळ्या घडामोडींमुळे निवड समिती व सेंटर ऑफ एक्सलन्स यांच्यामधील मतभेदही चव्हाट्यावर आले..अशात देवाजित सैकिया यांची लक्ष्मण यांच्यासोबतची भेट महत्त्वाची मानली जात होती. लक्ष्मण यांनी याबाबत बोलताना म्हटले आहे की CoE हे केवळ खेळाडूंसाठी पुर्नवसन केंद्र नाही, तर क्रिकेटपटूंना उत्कृष्ट कामगिरी करण्यास मदत करण्यामध्ये त्याची मोठी भूमिका आहे. याशिवाय त्यांनी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा विभागाला यासाठी जबाबदार धरण्यासही नकार दिला. त्यांनी म्हटले की दुखापती हा खेळाचा भाग आहे.लक्ष्मण म्हणाले, 'दुखापती हा कोणत्याही खेळाडूच्या कारकिर्दीचा अविभाज्य भाग आहे, त्यामुळे देखरेख प्रणाली महत्त्वाची आहे. आम्ही दोषारोप हा शब्द वापरत नाही. कारण तसं केलं, तर आम्ही बळीचा बकरा शोधण्याचा प्रयत्न करत असू'..ते पुढे म्हणाले, 'यो यो टेस्ट खेळाडू मालिकेचा भाग असताना करता येऊ शकत नाही, त्यामुळे आम्ही ब्राँको टेस्ट सुरू केली. जेणेकरून तंदुरुस्तीवर सातत्याने लक्ष ठेवता येईल.'बुमराह आणि साई सुदर्शनचे उदाहरण देताना लक्ष्मण यांनी सांगितले की निर्णय घेण्यापूर्वी त्यांच्या तंदुरुस्तीचे अनेक निकषांवर मूल्यांकन केले गेले होते. ते म्हणाले, 'जसप्रीत बुमराह आणि साई सुदर्शन यांची निवड फिटनेसच्या अटीवर झाली होती. त्यांना खेळण्याची परवानगी देण्यापूर्वी आम्ही एकानंतर अनेक निकषांचे मुल्यांकन केले. CoE आणि संघव्यवस्थापनामधील यांच्यातील संवाद खूपच सुरळीत आहे.'.IND vs SLC XI Warm up: टीम इंडियाने सहज जिंकला सराव सामना! आता सुरू होणार खरी परीक्षा, पाहा कसोटी मालिकेचे वेळापत्रक.विराटचे केले कौतुकदरम्यान, लक्ष्मण यांनी यावेळी विराटचेही कौतुक केले. त्याने म्हटले की तो एक उत्तम प्रोफेशनल क्रिकेटपटू आहे. लक्ष्मण म्हणाले, 'माझ्या मते, विराट एक आदर्श व्यावसायिक खेळाडू आहे, यात काही शंका नाही. आणि तो स्वतःसाठी जे मापदंड ठरवतो, ते पूर्ण करण्याचा तो प्रत्येक वेळी प्रयत्न करतो, मग तो कोणत्याही संघाकडून खेळत असो. त्यामुळे तो एक उत्तम आदर्श खेळाडू आहे. मला वाटतं अनेक युवा खेळाडू त्याचे अनुकरण करू इच्छितात.'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.