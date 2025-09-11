Cricket

Asia Cup 2025 मध्ये मिळाली नाही संधी, भाई निघाला दुसऱ्या संघाकडून खेळायला! भारतीय क्रिकेटपटूचा मोठा निर्णय

WASHINGTON SUNDAR TO COUNTY CRICKET : आशिया कप २०२५ स्पर्धेसाठी टीम इंडियाच्या संघात वॉशिंग्टन सुंदरला स्थान मिळालं नाही. त्याने इंग्लंडच्या काउंटी क्रिकेटकडे मोर्चा वळवला आहे.
Washington Sundar after Asia Cup snub joins county cricket

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on
Summary

  • आशिया चषकासाठी श्रेयस अय्यर व वॉशिंग्टन सुंदरची निवड न झाल्याने अनेकांनी टीका केली.

  • इंग्लंड दौऱ्यावर उत्कृष्ट कामगिरी करूनही वॉशिंग्टनला आशिया चषक संघात स्थान मिळाले नाही.

  • निराश न होता त्याने कसोटी मालिकेच्या तयारीसाठी काऊंटी क्रिकेट खेळण्याचा निर्णय घेतला

आशिया चषक स्पर्धेसाठी टीम इंडियाची निवड झाली, तेव्हापासूनच काही खेळाडूंना संधी न देण्यावरून टीका सुरू झाली होती. श्रेयस अय्यर व वॉशिंग्टन सुंदर ही नावं आशिया चषकासाठीच्या संघातून गायब दिसली. वॉशिंग्टनने इंग्लंड दौऱ्यावर चांगली कामगिरी केली होती, तर श्रेयस अय्यर सातत्याने चांगला खेळत आला आहे. तरीही त्यांची निवड न होणे, अनेकांना आवडले नाही. भारताचा माजी खेळाडू मोहम्मद कैफने तर आशिया चषक स्पर्धेत वॉशिंग्टनची उणीव जाणवेल, असे भाकित केले. पण, आशिया चषक स्पर्धेत संधी न मिळाल्याने निराश न होता वॉशिंग्टनने कसोटी मालिकेची तयारी सुरू केली आहे.

