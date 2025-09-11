Asia Cup 2025 मध्ये मिळाली नाही संधी, भाई निघाला दुसऱ्या संघाकडून खेळायला! भारतीय क्रिकेटपटूचा मोठा निर्णय

आशिया चषकासाठी श्रेयस अय्यर व वॉशिंग्टन सुंदरची निवड न झाल्याने अनेकांनी टीका केली.इंग्लंड दौऱ्यावर उत्कृष्ट कामगिरी करूनही वॉशिंग्टनला आशिया चषक संघात स्थान मिळाले नाही.निराश न होता त्याने कसोटी मालिकेच्या तयारीसाठी काऊंटी क्रिकेट खेळण्याचा निर्णय घेतला .आशिया चषक स्पर्धेसाठी टीम इंडियाची निवड झाली, तेव्हापासूनच काही खेळाडूंना संधी न देण्यावरून टीका सुरू झाली होती. श्रेयस अय्यर व वॉशिंग्टन सुंदर ही नावं आशिया चषकासाठीच्या संघातून गायब दिसली. वॉशिंग्टनने इंग्लंड दौऱ्यावर चांगली कामगिरी केली होती, तर श्रेयस अय्यर सातत्याने चांगला खेळत आला आहे. तरीही त्यांची निवड न होणे, अनेकांना आवडले नाही. भारताचा माजी खेळाडू मोहम्मद कैफने तर आशिया चषक स्पर्धेत वॉशिंग्टनची उणीव जाणवेल, असे भाकित केले. पण, आशिया चषक स्पर्धेत संधी न मिळाल्याने निराश न होता वॉशिंग्टनने कसोटी मालिकेची तयारी सुरू केली आहे..इंग्लंड दौऱ्यावर सात विकेट्स आणि जवळपास ५०च्या सरासरीने २८४ धावा करणाऱ्या वॉशिंग्टनने काऊंटी क्रिकेटची वाट धरली आहे. तामीळनाडूचा हा खेळाडू हॅम्पशायर क्लबकडून खेळणार आहे आणि तो काऊंटी चॅम्पियन्सशीप पहिल्या विभागीय स्पर्धेत दोन सामने खेळणार आहे. समरसेट व सरे क्लबविरुद्ध या लढती होणार आहेत..DULEEP TROPHY FINAL: रजत पाटीदारने कसला भारी कॅच घेतला; संजू सॅमसनच्या भीडूने कमाल केली, संपूर्ण संघ १४९ धावांवर गुंडाळला.वॉशिंग्टन हा भारताच्या कसोटी संघाचा सदस्य आहे आणि भारताला आशिया चषक स्पर्धेनंतर वेस्ट इंडिजविरुद्ध घरच्या मैदानावर दोन कसोटी सामने खेळायचे आहेत. लखनौ येथे होणाऱ्या ऑस्ट्रेलिया अ विरुद्धच्या चार दिवसीय सामन्यात मानव सुतार, तनुष कोटियन व हर्ष दुबे यांची बीसीसीआयने निवड केली आहे. .२५ वर्षीय वॉशिंग्टनने ४० प्रथम श्रेणी क्रिकेट सामने खेळले आहेत आणि १३ कसोटी सामने खेळले आहेत आणि त्यात त्याने ३४च्या सरासरीने १८०० धावा केल्या आहेत. त्याच्या नावावर ९१ विकेट्स आहेत आणि न्यूझीलंडविरुद्धची ७ बाद ५९ धावा ही त्याची सर्वोत्तम वैयक्तिक खेळी आहे. .काऊंटी चॅम्पियनशिपच्या डिव्हिजन वनमध्ये राहण्याच्या हॅम्पशायरच्या आशांवर मोठा आघात झाला आहे. मे महिन्यात ससेक्सविरुद्ध झालेल्या सामन्यासाठी "साधारणपेक्षा खालच्या दर्जाचं" पिच तयार केल्याबद्दल त्यांचे ८ गुण वजा करण्यात आले आहेत. या कारवाईमुळे हॅम्पशायरचा संघ पाचव्या स्थानावरून आठव्या स्थानावर घसरला असून, फक्त दोन सामने शिल्लक असताना ते अवनती क्षेत्रापेक्षा केवळ सहा गुणांनी पुढे आहेत. .Asia Cup 2025 : आश्चर्यच... ७७१० दिवसांत टीम इंडियासोबत प्रथमच असे घडले, आशिया चषक स्पर्धेत ते.... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.