PAK vs UAE: what a throw! पाकिस्तानी खेळाडूने अम्पायरला चेंडू फेकून मारला, वसीम अक्रमने केलं कौतुक! सोशल मीडियावर ट्रोल

आशिया कप २०२५ स्पर्धेत पाकिस्तान आणि युएई यांच्यातील सामन्यात पाकिस्तानी खेळाडूच्या थ्रोमुळे पंच दुखापतग्रस्त झाले. पण असे असले तरी वसीम अक्रमने थ्रोचे कौतुक केले. त्यामुळे आक्रम सोशल मीडियावर ट्रोल झाला..आशिया कप २०२५ स्पर्धेत बुधवारी (१७ सप्टेंबर) पाकिस्तान आणि युएई संघात साखळी फेरीचा सामना पार पडल. अनेक नाट्यपूर्ण घडामोडींनंतर पाकिस्तानने या सामन्यात ४१ धावांनी विजय मिळवला आणि सुपर फोर फेरीही गाठली. पण याच सामन्यात मैदानात अंपयरिंग करणाऱ्या ५७ वर्षीय पंच मात्र दुखापतग्रस्त झाले, असे असतानाही त्यांच्या दुखापतीवर पाकिस्तानचा माजी क्रिकटपटू वासिम आक्रमने अपमानास्पद कमेंट केली..PAK vs UAE: पाकिस्तानी विकेटकिपरच्या थ्रोमुळे अंपायरला मोठी दुखापत, मैदानंच सोडावं लागलं; जाणून घ्या नेमकं काय घडलं.झाले असे की पाकिस्तानने युएईला १४७ धावांचे लक्ष्य दिले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना युएईने ६ व्या षटकात ३७ धावांवर तिसरी विकेट गमावली होती. त्यानंतर राहुल चोप्रा आणि ध्रुव पराशर मैदानात फलंदाजीसाठी उभे होते. याचदरम्यान, ६ व्याच षटकातील पाचव्या चेंडूवर ध्रुव पराशरने शॉट खेळला. पण पाकिस्तानी क्षेत्ररक्षकाने तो लगेच पकडला. त्यानंतर यष्टीरक्षक मोहम्मद हॅरिसने तो चेंडू पुन्हा गोलंदाज सैम आयुबला देण्यासाठी त्याच्याकडे जोरात फेकला. पण याचवेळी पंत रुचिरा पाल्लियागुरुगे मध्ये आले आणि त्यांच्या डाव्या कानाला जोरात चेंडू लागला..चेंडू इतका जोरात लागला की सैम आयुब लगेचच पंचांकडे धावला आणि त्यांची विचारपूस करू लागला. अन्य पाकिस्तानी खेळाडूही त्यांना पाहण्यासाठी आले. त्यानंतर फिजिओने येऊन कन्कशन टेस्ट केली आणि ते त्यांना घेऊन मैदानातून बाहेर गेले. त्यामुळे उर्वरित सामन्यात चौथे पंच गाझी सोहेल यांनी रुचिरा पाल्लियागुरुगे यांच्याजागेवर अंपायरिंग केली.दरम्यान, ही घटना घडली तेव्हा वासिम आक्रम समालोचन करत होता. त्यावेळी त्यानी हॅरिसच्या थ्रोचे 'बुल्सआय' म्हणजेच अचूक निशाणा म्हणत कौतुक केले. त्यानी म्हटले की 'थेट पंचांच्या डोक्यावर, काय मस्त थ्रो होता. अगदी अचूक निशाणा.' पण यापुढे तो असंही म्हटला, 'क्षेत्ररक्षकाचे एक काम म्हणजे पंचांना चेंडू लागणार नाही, याची काळजी घेणे.'.तथापि, आक्रमनी ही कमेंट मस्करीमध्ये केली की त्याला यातून काही वेगळं म्हणायचं होतं, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. तसेच अनेक क्रिकेटप्रेमींना एखादा व्यक्ती दुखापतग्रस्त झालेला असताना अशी कमेंट आक्रम यांनी केलेली पसंत पडलेली नाही. त्यामुळे सध्या आक्रम प्रचंड ट्रोल होत आहेत..PAK vs UAE Live: बिचारे... PCB ने खेळाडूंना तोंडावर पाडले, बॅगा घेऊन स्टेडियमवर पोहोचले; मॅच रेफरी Andy Pycroft च राहिले, टॉसही हरले.सामन्याला १ तास उशीराने सुरुवातया सामन्याची सुरुवातच नाट्यमय झाली. भारताविरूद्धच्या सामन्यात झालेल्या हस्तांदोलन वादावर पाकिस्तानने सामनाधिकारी अँडी पायक्रॉफ्ट यांची तक्रार आयसीसीकडे केली होती. पण त्यांची तक्रार अमान्य करण्यात आल्यानंतर पाकिस्तान युएईविरुद्ध खेळायचे की नाही, या विचारात होते. त्यामुळे सामन्यापूर्वी दोन तासच बाकी असताना खेळाडूंना स्टेडियममध्ये न जाण्यास पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने थांबवले होते. त्यानंतर अनेक चर्चांनंतर पाकिस्तानचा संघ स्टेडियममध्ये पोहचला. त्यांना पोहचायला उशीर झाल्याने सामनाही एक तास उशीरा सुरू झाला.या सामन्यात पाकिस्तानने २० षटकात ९ बाद १४६ धावा केल्या होत्या. त्यानंतर युएईने १७.४ षटकात सर्वबाद १०५ धावाच करता आल्या..FAQsप्र.१: आशिया कप २०२५ मधील पाकिस्तान-युएई सामना कोण जिंकला?➤ पाकिस्तानने ४१ धावांनी विजय मिळवला.(Who won the Pakistan vs UAE Asia Cup 2025 match?)प्र.२: कोणते पंच चेंडू लागून जखमी झाले?➤: पंच रुचिरा पाल्लियागुरुगे यांना चेंडू लागला आणि ते मैदानाबाहेर गेले.(Which umpire was injured by the ball?)प्र.३: वासिम आक्रमने काय कमेंट केली?➤ त्याने हॅरिसच्या थ्रोला 'बुल्सआय' म्हणत विनोद केला.(What comment did Wasim Akram make?)प्र.४: या सामन्यात पाकिस्तानने किती धावा केल्या?➤ पाकिस्तानने २० षटकांत ९ बाद १४६ धावा केल्या.(How many runs did Pakistan score?)प्र.५: क्रिकेट चाहत्यांची प्रतिक्रिया काय होती?➤ चाहत्यांनी वासिम आक्रमच्या कमेंटवर नाराजी व्यक्त करून त्यांना ट्रोल केले.(What was the reaction of cricket fans?)