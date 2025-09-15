Duleep Trophy Final : 4,4,W,4,W! CSK च्या गोलंदाजाचं मजेशीर षटक; पण, RCB च्या रजत पाटीदारच्या संघाला जेतेपद

दुलीप ट्रॉफी २०२५ फायनलमध्ये मध्य विभागाने दक्षिण विभागावर ६६ धावांचे लक्ष्य गाठत जेतेपद पटकावले.पहिल्या डावात दक्षिण विभाग फक्त १४९ धावांवर गारद झाला; सारांश सिंग आणि कुमार कार्तिकेयने प्रत्येकी ५ विकेट्स घेतल्या.मध्य विभागाने पहिल्या डावात ५११ धावा ठोकल्या; यश राठोड १९४ आणि रजत पाटीदारने १०१ धावा केल्या. .Central Zone vs South Zone Duleep Trophy 2025 highlights : इंडियन प्रीमिअर लीग २०२५ च्या जेतेपदानंतर रजत पाटीदारने कर्णधार म्हणून आणखी एक स्पर्धा जिंकली. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूच्या या कर्णधाराच्या नेतृत्वाखाली मध्य विभागाने दुलीप ट्रॉफी स्पर्धेच्या फायनलमध्ये दक्षिण विभागावर विजय मिळवला. मध्य विभागने ६६ धावांचे लक्ष्य चार गडींच्या मोबदल्यात सहज पार केले. .दक्षिण विभागने प्रथम फलंदाजी करताना १४९ धावा केल्या. सारांश सिंगने पाच, तर कुमार कार्तिकेयने पाच विकेट्स घेत मध्य विभागाला चांगली सुरूवात करून दिली. प्रत्युत्तरात, मध्य विभागाने ५११ धावांचा डोंगर उभा केला. यश राठोडने २८६ चेंडूंत १७ चौकार व २ षटकारांसह १९४ धावांची खेळी केली. कर्णधार रजतने ११५ चेंडूंत १०१ धावा केल्या. सलामीवीर दानिश मालेवारनेही ५३ धावांची खेळी केली, तर पाच विकेट्स घेणारा सारांश जैनने ६९ धावा केल्या. .दक्षिण विभागने दुसऱ्या डावात चांगली झुंज दिली आणि ४२६ धावा करून मध्य विभागासमोर ६६ धावांचे लक्ष्य ठेवले. आठव्या क्रमांकावर आलेल्या अंकित शर्माने सर्वाधिक ९९ धावा केल्या. सातव्या क्रमांकावरील आंद्रे सिद्धार्थ ८४ धावांवर नाबाद राहिला. स्मरण ( ६७), रिकी भूई ( ४५) यांनीही योगदान दिले. कुमार कार्तिकेयने दुसऱ्या डावातही चार विकेट्स घेतल्या, तर सारांशने ३ बळी टिपले. .लक्ष्याचा पाठलाग करताना मध्य विभागाची गाडी ३ बाद २४ अशी घसरली. चेन्नई सुपर किंग्सचा गोलंदाज गुरजनपीत सिंगने एका षटकात 4,4,W,4,W अशा दोन विकेट्स घेतल्या. रजतही १३ धावांवर बाद झाला. पण, ए वाडकरने नाबाद १९ आणि यश राठोडने नाबाद १३ धावा करून विजय पक्का केला. .दरम्यान, ऑस्ट्रेलिया अ संघाविरुद्धच्या पहिल्या वन डे सामन्यासाठी भारत अ संघाचे नेतृत्व रजत पाटीदार करणार आहे. भारत अ आणि ऑस्ट्रेलिया अ संघात होणाऱ्या या वनडे मालिकेतील तिन्ही सामने कानपूरमधील ग्रीन पार्क स्टेडियमवर खेळवले जाणार आहेत. तसेच तिन्ही सामने दुपारी १.३० वाजता सुरू होणार आहेत. पहिला सामना ३० सप्टेंबरला, तर दुसरा सामना ३ ऑक्टोबरला आणि तिसरा सामना ५ ऑक्टोबर रोजी खेळवला जाणार आहे.पहिल्या सामन्यासाठी भारतीय अ संघ - रजत पाटीदार (कर्णधार), प्रभसिमरन सिंग (यष्टीरक्षक), रियान पराग, आयुष बडोनी, सूर्यांश शेडगे, विपराज निगम, निशांत सिंधू, गुरजपनीत सिंग, युधवीर सिंग, रवी बिश्नोई, अभिषेक पोरेल (यष्टीरक्षक), प्रियांश आर्य, सिमरजीत सिंग. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.