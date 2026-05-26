Anushka Sharma Video : जेसन होल्डरच्या विकेटवर एवढी का खूश झाली अनुष्का शर्मा? पहिल्या डावात 'जे' घडलं, त्याचा राग काढला…

Why Anushka Sharma celebrated Jason Holder dismissal? रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने इंडियन प्रीमिअर लीगच्या सलग दुसऱ्या जेतेपदाच्या दिशेने कूच केली आहे. IPL 2026 Qualifier 1 मध्ये गतिवजेत्यांनी गुजरात टायटन्सवर दणदणीत विजय मिळवला. पण, या सामन्यात चर्चेत राहिली, अनुष्का शर्मा... विराट कोहलीची पत्नी व बॉलिवूडची आघाडीची अभिनेत्री अनुष्का नेहमीप्रमाणे RCB व विराटला चिअर करण्यासाठी मैदानावर उपस्थित होती. पण, जेसन होल्डरच्या विकेटनंतर तिनं केलेलं सेलिब्रेशन चर्चेचा विषय ठरत आहे. होल्डरच्या विकेटचा तिला एवढा का आनंद झाला?.विराट कोहली आयपीएलमधील २८२ वा सामना खेळायला मैदानावर उतरला आणि त्याने रोहित शर्माचा सर्वाधिक आयपीएल सामने खेळण्याचा विक्रम मोडला. विराटने या सान्यात २५ चेंडूंत ५ चौकार व १ षटकारासह ४३ धावांवर त्रिफळाचीत झाला. त्याने या खेळीसह दोन वर्ल्ड रेकॉर्ड नावावर केले. गुजरात टायटन्सविरुद्ध ५०० धावा करणारा तो पहिला फलंदाज ठरला आणि यासह त्याने आयपीएलमधील ८ संघांविरुद्ध ५०० धावांचा टप्पा ओलांडला आहे. आयपीएलमध्ये सर्वाधिक संघांविरुद्ध असा पराक्रम करणारा तो जगातील पहिला फलंदाज ठरला..RCB vs GT Qualifier 1 : चौकार गेला, हातातून बॅट सटकली अन् साई सुदर्शनचा 'गेम'झाला... IPL मधील सर्वात विचित्र विकेट Video .यासह त्याने या पर्वात ६०० धावांचा टप्पाही ओलांडला, आयपीएल इतिहासात सलग चार पर्वात ६०० किंवा त्याहून अधिक धावा करणारा तो पहिला फलंदाज ठरला. असे विक्रम नावावर करणाऱ्या विराटला जेसन होल्डरने त्रिफळाचीत केले. तेव्हा अनुष्का प्रचंड निराश दिसली होती. पण, याच होल्डरची विकेट जेव्हा रसिख सलामने घेतली, तेव्हा तिचा आनंद पाहण्यासारखा होता. .दरम्यान, RCB कडून रजत पाटीदारने ४४ चेंडूंत ९३ धावांची नाबाद खेळी केली. विराट ( ४३), देवदत्त पडिक्कल ( ३०) व कृणाल पांड्या ( ४३) यांनी संघाला ५ बाद २५४ धावांपर्यंत पोहोचवले. लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या GT साठी राहुल तेवातियाने सर्वाधिक ६८ धावा केल्या, त्यानंतर जॉस बटलरचा ( २९) क्रमांक येतो. गुजरातचा संपूर्ण संघ १९.३ षटकांत १६२ धावांत तंबूत परतला. जेकब डफीने तीन, तर भुवनेश्वर कुमार, रसिख सलाम व कृणाल पांड्या यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या. RCB ने पाचव्यांदा ( २००९, २०११, २०१६, २०२५ व २०२६) आयपीएल फायनल गाठली..Virat Kohli Scripts History! विराट कोहलीचे दोन वर्ल्ड रेकॉर्ड! IPL मध्ये असे पराक्रम करणारा जगातील पहिलाच फलंदाज...