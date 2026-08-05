Video : Crazy रन आऊट! चेंडू हातातून निसटला, रागात खेळाडूने मारली लाथ अन्... क्रिकेटमध्ये लाखात एकदाच घडेल असा प्रसंग

Delhi Premier League Witnesses Craziest Run-Out Ever: क्रिकेटच्या इतिहासाता असा विचित्र रन आऊट तुम्ही केव्हा पाहिला नसेल... दिल्ली प्रीमिअर लीगमध्ये मंगळवारी न्यू दिल्ली टायगर्सच्या हिंमत सिंगने शेवटच्या चेंडूवर हा रन आऊट केला. दिल्ली वॉरियर्स संघाला विजयासाठी १ चेंडू १ धाव हवी होती... फलंदाजाने चेंडू मिड ऑफच्या दिशेने मारलाही आणि धाव घेण्यासाठी दोन्ही फलंदाज पळाले... मिड ऑफवरून हिंमत पळत आला, परंतु तो चेंडूवर ताबा मिळवू शकला नाही... त्याने रागात चेंडूला लाथ मारली आणि पुढे जे घडले, त्यावर कुणालाच विश्वास बसला नाही..आउटर दिल्ली वॉरियर्सची धावसंख्या ८ बाद १५५ धावा अशी होती आणि त्यांना शेवटच्या चेंडूवर विजयासाठी एका धावेची गरज होती. गोलंदाज लक्ष्मणने ऑफ-स्टंपच्या बाहेर एक चांगला यॉर्कर टाकला आणि फलंदाज प्रथम सलूजाने तो चेंडू फक्त मिड-ऑफच्या दिशेने टोलवला. हिंमत सिंग धावत पुढे आला आणि त्याने चेंडू पकडण्याचा प्रयत्न केला, पण चेंडू त्याच्या मनगटाला लागून दूर गेला..Ajit Agarkar News : अजित आगरकरचा करेक्ट कार्यक्रम? रोहितला नडायला गेला अन् BCCI ने गेम केला; 'त्या' वृत्तानंतर चक्र फिरली... .सलुजा अजूनही नॉन-स्ट्रायकरच्या दिशेने धावत असताना, हिंमतला आपली चूक लक्षात आली आणि त्याने रागात चेंडूकडे पाहिले, त्यानंतर त्याला लाथ मारली. धाव पूर्ण होण्याआधीच, तो चेंडू कसातरी स्टंपच्या तळाला लागला आणि बेल्स उडवल्या..या विचित्र रन आऊटमुळे सामना सुपर ओव्हरमध्ये गेला. पावसामुळे बाधित झालेला १५ षटकांच्या हा सामना १५५ धावांवर बरोबरीत सुटला, परंतु दिल्ली वॉरियर्सने अखेरीस सुपर ओव्हर जिंकली आणि अरुण जेटली स्टेडियमवर डीपीएल २०२६ हंगामातील आपला पहिला विजय नोंदवला. न्यू दिल्ली टायगर्सने हिंमत सिंग ( २५ चेंडूंत ६१ धावा) आणि लक्ष्य थरेजा ( ४१ चेंडूंत ६२ धावा) यांच्या १०१ धावांच्या भागीदारीच्या जोरावर ५ बाज १५५ धावा केल्या. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.