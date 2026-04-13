IPL 2026 : पराभवानंतर Mumbai Indians च्या ड्रेसिंग रूममधील Video Viral; हार्दिक पांड्या खेळाडूंना म्हणाला, मी तुम्हाला दोन पर्याय देतो...

Mumbai Indians viral dressing room video Hardik Pandya message: रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरुकडून रविवारी वानखेडे स्टेडियमवर मुंबई इंडियन्सला १८ धावांनी पराभव पत्करावा लागला. MI चा हा इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मधील तिसरा पराभव आहे आणि ते गुणतालिकेत आठव्या क्रमांकावर आहेत. घरच्या मैदानावरील या पराभवामुळे मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार हार्दिक पांड्या निराश दिसला..फिल सॉल्ट ( ७८) , विराट कोहली ( ५०) आणि रजत पाटीदार ( ५३) यांच्या अर्धशतकांच्या जोरावर RCBने ४ बाद २४० धावसंख्या उभी केली. रोहित शर्मा ( १९) आणि रायन रिकल्टन ( ३७) यांनी दमदार सुरुवात करूनही, मुंबईला या सामन्यावर नियंत्रण मिळवता आले नाही. त्यांना २० षटकांत ५ बाद २२२ धावाच करता आल्या. शेर्फेन रदरफोर्डची नाबाद ७१ धावांची खेळी ही एकमेव उल्लेखनीय कामगिरी ठरली. हार्दिकने या सामन्यानंतर ड्रेसिंग रूममध्ये मुख्य प्रशिक्षक महेला जयवर्धने यांच्यासोबत संघाला संबोधित केले आणि खेळाडूंना एकत्रितपणे सामोरे जाण्याचे आवाहन केले..तो म्हणाला, "मला वाटतं की आपल्यासमोर दोन पर्याय आहेत. एक म्हणजे, आपण आपापल्या रूममध्ये परत जाऊया आणि स्वतःच्या कोषात परत जाऊन यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करूया. मला माहित आहे की पराभव पचवणं कठीण आहे, पण आपण त्यातून शिकूया. एकदा का आपण हॉटेलमध्ये परत गेलो की, एकत्र जेवण करूया, क्रिकेटबद्दल बोलूया. आपण इतरही काही विषयांवर बोलू, पण त्यावर तोडगा काढूया.".Rohit Sharma Injury Update: रोहितच्या दुखापतीबाबत महत्त्वाचे अपडेट्स, हॉस्पिटलमध्ये जावे लागणार; पुढील लढतीत खेळणार की नाही?.पराभवावर भाष्य करताना हार्दिकने कबूल केले की, अलिकडच्या सामन्यांमध्ये मुंबई इंडियन्सला सामन्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. सामन्यानंतर तो म्हणाला, "मला वाटतं की आम्ही खूप जास्त धावा दिल्या. २४१ धावांचे लक्ष्य गाठणं हे नेहमीच कठीण होतं. मला वाटतं की गेल्या काही सामन्यांमध्ये, गोलंदाजी किंवा फलंदाजी करतानाही, आम्ही सामन्यात आघाडी घेण्याऐवजी पिछाडीवरच राहिलो आहोत. आम्हाला खरोखरच आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे.".