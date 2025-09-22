Cricket

IND vs PAK : हॅरिस रौफने लायकी दाखवली! भारतीय फलंदाजांनाच नव्हे, तर चाहत्यांनाही डिवचले; Video पाहून तुमचेही रक्त खवळेल

Haris Rauf plane crash gesture video: भारत-पाकिस्तान आशिया चषक २०२५ च्या सामन्यात पुन्हा एकदा नाट्यमय वाद झाला. पाकिस्तानचा वेगवान गोलंदाज हॅरिस रौफ याने मैदानावर फक्त भारतीय फलंदाजांनाच नाही तर भारतीय चाहत्यांनाही डिवचले.
Haris Rauf controversy India vs Pakistan Asia Cup 2025

Haris Rauf controversy India vs Pakistan Asia Cup 2025

ESAKAL

Swadesh Ghanekar
Updated on
Summary

  • आशिया कप २०२५ सुपर ४ सामन्यात हॅरिस रौफने भारतीय चाहत्यांकडे वादग्रस्त हावभाव केले.

  • सामन्यापूर्वीही रौफने सराव सत्रात ६-०, ६-० अशी नारेबाजी केली होती.

  • सामना सुरू असताना भारतीय चाहत्यांनी विराट कोहलीच्या नावाच्या घोषणा देताच रौफ चिडला.

ASIA CUP 2025 Haris Rauf mocking Indian supporters viral VIDEO : पाकिस्तानी कधी सुधारणार नाही, हे पुन्हा एकदा दिसले. आशिया चषक २०२५ स्पर्धेतील सुपर ४ मधील लढतीत पाकिस्तानी खेळाडूंनी आपला खरा रंग दाखवला. साखळी फेरीतील लढतीत हस्तांदोलन प्रकरणामुळे चवताळलेल्या पाकिस्तानी खेळाडूंनी कालच्या लढतीत खालची पातळी गाठली. हॅरीस रौफने भारताच्या युवा फलंदाजांनाच नव्हे, तर भारतीय चाहत्यांच्या दिशेने वादग्रस्त हावभाव केले.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Pakistan Cricketer
cricket news today
India vs Pakistan
Asia Cup
controversy
Asia Cup 2025
Haris Rauf confidence

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com