IND vs PAK : हॅरिस रौफने लायकी दाखवली! भारतीय फलंदाजांनाच नव्हे, तर चाहत्यांनाही डिवचले; Video पाहून तुमचेही रक्त खवळेल

आशिया कप २०२५ सुपर ४ सामन्यात हॅरिस रौफने भारतीय चाहत्यांकडे वादग्रस्त हावभाव केले.सामन्यापूर्वीही रौफने सराव सत्रात ६-०, ६-० अशी नारेबाजी केली होती.सामना सुरू असताना भारतीय चाहत्यांनी विराट कोहलीच्या नावाच्या घोषणा देताच रौफ चिडला..ASIA CUP 2025 Haris Rauf mocking Indian supporters viral VIDEO : पाकिस्तानी कधी सुधारणार नाही, हे पुन्हा एकदा दिसले. आशिया चषक २०२५ स्पर्धेतील सुपर ४ मधील लढतीत पाकिस्तानी खेळाडूंनी आपला खरा रंग दाखवला. साखळी फेरीतील लढतीत हस्तांदोलन प्रकरणामुळे चवताळलेल्या पाकिस्तानी खेळाडूंनी कालच्या लढतीत खालची पातळी गाठली. हॅरीस रौफने भारताच्या युवा फलंदाजांनाच नव्हे, तर भारतीय चाहत्यांच्या दिशेने वादग्रस्त हावभाव केले. .भारतीय संघाने पुन्हा एकदा पाकिस्तानला त्यांची जागा दाखवून दिली. पाकिस्तानचे ५ बाद १७१ धावांचा पाठलाग करताना अभिषेक शर्मा व शुभमन गिलने आक्रमक सुरुवात केली. या दोघांनी ९.५ षटकांत १०५ धावा कुटून भारताच्या विजयाचा पाया मजबूत केला. अभिषेक ३९ चेंडूंत ६ चौकार व ५ षटकारांसह ७४ धावांची खेळी केली, तर शुभमनने २८ चेंडूंत ४७ धावा चोपल्या. हॅरिस रौफने या दोघांना डिवचले होते आणि त्याला फलंदाजांनी आपल्या खेळीने उत्तर दिले..IND vs PAK: पाकिस्तानी फलंदाजाचं फिफ्टीनंतर गनफायर सेलिब्रेशन अन् मग टीम इंडियानं विजयानंतर हँडशेकसाठी इग्नोर करत दिलं उत्तर.या लढतीपूर्वीही सराव सत्रात पाकिस्तानींकडून मुद्दाम भांडण उकरण्याचा प्रयत्न झाला होता. भारतीय खेळाडू जेव्हा सराव संपवून जात होते, तेव्हा रौफने ६-०, ६-० असे नारेबाजी केली होती. त्यानंतर सामन्यात साहिबजादा फरहानने गनफायर सेलिब्रेशन केलं. त्यावरून राजकारण तापलेले आहे. भारतीय राजकीय मंडळींनीही या घटनेचा निषेध नोंदवला आहे..सामना सुरू असताना हॅरिस रौफ सीमारेषेवर क्षेत्ररक्षण करत असताना भारतीय चाहत्यांनी विराट कोहलीच्या नावाच्या घोषणा देण्यास सुरूवात केली. २०२२ च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत विराटने पाकिस्तानी गोलंदाजाला सलग दोन षटकार खेचून भारताला रोमहर्षक विजय मिळवून दिला होता. .त्यानंतर रौफने भारतीय चाहत्यांकडे पाहून हातवारे केले. त्याने विमान पडल्याचे हातवारे केले. ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान भारताचे सहा लढाऊ विमान पाडल्याचा दावा पाकिस्तानने केला होता. त्यावरूनच रौफने आधी ६-० चे नारे लावले आणि सामन्यात चाहत्यांकडे पाहून आम्ही विमान पाडले, असे हातवारे केले. या व्हिडीओ पाहून पाकिस्तानने पुन्हा त्यांची लायकी दाखवली आहे.