Who Is Medhavi Bidhuri: नवीन नॅशनल क्रश! स्मृती मानधनाला विसराल, सोशल मीडियावर 'ट्रेंड'मध्ये आलेली Medhavi Bidhuri कोण? Video Viral

Who is Medhavi Bidhuri and why is she trending on social media: दिल्ली प्रीमिअर लीगमधील महिलांच्या स्पर्धेत सध्या एक नाव चर्चेत आले आहे आणि ते म्हणजे मेधावी बिधुरीचे... तिच्या ६-७ अशा सेलिब्रेशनचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आणि तिच्याबाबत जाणून घेण्यासाठी नेटकऱ्यांची झुंबड उडाली. २० वर्षीय मेधावी DPL मध्ये सेंट्रल दिल्ली क्विन्स संघाकडून खेळते आणि तिने साऊथ दिल्ली सुपरस्टार्स संघाच्या निशिका सिंगला बाद केल्यानंतर सेलिब्रेशन केले. तिने २ विकेट्स घेतल्या, पंरतु तिचा संघ २९ धावांनी हरला. .तिचा हा व्हिडीओ व्हायरल होतोय, कारण तिने ६७ क्रमांकाची जर्सी घातली आहे आणि त्याच्यासोबत सेलिब्रेशनचं कनेक्शन जोडलं जात आहे. चाहते तिला नवीन नॅशनल क्रश बोलत आहेत. सध्या भारतीय महिला संघातील स्मृती मानधना हिला नॅशनल क्रश म्हणून ओळखले जाते..Who Is Medhavi Bidhuri?मेधावी ही डावखुरी फिरकीपटू आहे आणि विमेन्स दिल्ली प्रीमियर लीगच्या (WDPL) २०२६ च्या पहिल्याच सामन्यात तिने साऊथ दिल्ली सुपरस्टार्सच्या निशिका सिंगला बाद केले. त्यानंतर तिने हाताने "६७" (6-7) अशी खास Gen-Z स्टाईलची खूण करत आनंद साजरा केला. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आहे.या सेलिब्रेशनबद्दल सांगताना मेधावी म्हणाली की, तिच्या लहान बहिणीने तिला हा जर्सी नंबर (६७) निवडायला आणि हे ट्रेंडिंग सेलिब्रेशन करायला सांगितले होते. या सामन्यात तिने २४ धावा देऊन २ विकेट्स घेतल्या..लेकीने पदक जिंकले, पुलेला गोपिचंदने मिठी मारली! त्रिशा-गायत्रीची BWF World Championships मध्ये ऐतिहासिक कामगिरी; भावनिक क्षण Video.मेधावी दिल्लीच्या स्थानिक क्रिकेट वर्तुळात एक उत्तम फॉर्मात असलेली फिरकीपटू म्हणून ओळखली जाते. तिच्या उत्कृष्ट कामगिरीमुळे महिला प्रीमियर लीगच्या (WPL) लिलावातील खेळाडूंच्या यादीतही तिचे नाव (१० लाख रुपये बेस प्राईससह) समाविष्ट करण्यात आले होते. २०२५ मध्ये तिने 'साऊथ दिल्ली सुपरस्टार्स' संघाला विजेतेपद मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती, तर २०२६ च्या हंगामात ती 'सेंट्रल दिल्ली क्वीन्स'संघाकडून खेळत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.