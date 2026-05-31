Video Viral : हे, बरोबर नाही... विराट कोहली चिडला, शुभमन गिलसोबत वाद घातलाना दिसला, IPL 2026 Final मधील हायव्होल्टेज क्षण

Virat Kohli controversial catch review video: गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ चे जेतेपद कायम राखले.. विराट कोहली ( Virat Kohli) याच्या नाबाद ७५ धावांच्या खेळीने गुजरात टायटन्सविरुद्धची ही फायनल एकतर्फी केली. गुजरातच्या ८ बाद १५५ धावांचा बंगळुरूने १८ षटकांत सहज पाठलाग केला. पण, या सामन्यात एक असा क्षण आला होता, की विराटचा पारा चढलेला दिसला आणि तो GT चा कर्णधार शुभमन गिल याच्यासोबत वाद घालताना दिसला. .गुजरात टायटन्सच्या फलंदाजांना आज साजेशी कामगिरी करता आली नाही. जोश हेझलवूड, भुवनेश्वर कुमार व रसिख सलाम यांनी भेदक मारा करताना गुजरातला १५५ धावांपर्यंत रोखले. वॉशिंग्टन सुंदरने ५० धावांची नाबाद खेळी करून एकाकी झुंज दिली. लक्ष्याचा पाठलाग करताना विराट व वेंकटेश अय्यर ( १६ चेंडूंत ३२ धावा) यांनी आक्रमक सुरुवात करून दिली. मधल्य़ा षटकात त्यांच्या विकेट्स पडल्या, परंतु विराट कोहली मैदानावर उभा राहिला..IPL 2026 Final, RCB vs GT live: गतविजेत्या बंगळुरूने इतिहास रचला! मुंबई इंडियन्सचा १३ वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडला, बनला पहिला संघ... .विराटने २५ चेंडूंत अर्धशतक झळकावले आणि ही त्याची आयपीएलमधील सर्वात वेगवान फिफ्टी ठरली, तर आयपीएल फायलमधील दुसरी वेगवान फिफ्टी ठरली. संघाला विजयासाठी ११ धावांची गरज असताना अर्शद खानच्या चेंडूवर विराटचा शुभमनने झेल टिपला. पण, विराट या कॅचवर समाधानी नव्हता, त्याने अम्पायरलाही हा निर्णय बरोबर नसल्याचे सूचवले. त्यानंतर तो शुभमन गिलकडे गेला. शेवटी रिप्लेमध्ये शुभमनने टिपलेला चेंडू जमिनिवर टेकल्याचे दिसले आणि त्यामुळे विराटला नाबाद दिले गेले. .विराटने ४२ चेंडूंत ९ चौकार व ३ षटकारांसह ७५ धावांची नाबाद खेळी केली. टीम डेव्हिडने २४ , रजत पाटीदारने १५ व जितेश शर्माने नाबाद ११ धावा करून संघाच्या विजताय हातभार लावला..IPL 2026 Final, RCB vs GT live: वादग्रस्त निर्णय? पाटीदार अम्पायरकडे धावला, विराट संतापला... वॉशिंग्टनला परत बोलवल्याने राडा .सामन्यानंतर विराट कोहली म्हणला की, मी काही खेळाडूंना म्हणालो की, गेल्या वर्षीसारखा दबाव आता दिसत नाहीये. आज रात्री खेळाडूंचा संयम दिसून आला. ब्रेकनंतर आम्ही दोन सामने हरलो होतो, पण आम्हाला अव्वल स्थानी राहायचे होते. मुंबई इंडियन्सविरुद्धच्या विजयाने आम्हाला खूप आत्मविश्वास दिला. ही एक अद्भुत गोष्ट आहे.