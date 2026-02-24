Cricket

T20 World Cup: वानखेडेवर वेस्ट इंडिजचाच बोलबाला! भारतीय संघालाही जे करता आलं नाही, तो पराक्रम केलाय

West Indies Maintain Perfect 5/5 Record at Wankhede in T20 World Cup: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये वेस्ट इंडिजने वानखेडे स्टेडियमवर झिम्बाब्वेला १०७ धावांनी पराभूत करत सलग पाचवा विजय मिळवला. या विजयामुळे वेस्ट इंडिजने विश्वविक्रम केला आहे.
West Indies Cricket Team | T20 World Cup 2026

Pranali Kodre
West Indies 5 Wins at Wankhede: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत वेस्ट इंडिजने झिम्बाब्वेला १०७ धावांनी पराभवाचा धक्का दिला. हा सुपर-८ चा सामना होता, जो मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर झाला.

या सामन्यात वेस्ट इंडिजने (West Indies) विजय मिळवत मोठा पराक्रम केला आहे. वानखेडे स्टेडियमवरील (Wankhede Stadium) हा वेस्ट इंडिजचा टी२० वर्ल्ड कपमधील (T20 World Cup) सलग ५ वा विजय होता. त्यामुळे त्यांना भारताच्या विश्वविक्रमालाही मागे टाकले आहे.

T20 World Cup: ३१ षटकार अन् ४०१ धावा... वानखेडेवर WI vs NED सामन्याने घडवला इतिहास; एकाच मॅचमध्ये ३ विश्वविक्रम
