T20 World Cup: वानखेडेवर वेस्ट इंडिजचाच बोलबाला! भारतीय संघालाही जे करता आलं नाही, तो पराक्रम केलाय

West Indies 5 Wins at Wankhede: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत वेस्ट इंडिजने झिम्बाब्वेला १०७ धावांनी पराभवाचा धक्का दिला. हा सुपर-८ चा सामना होता, जो मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर झाला. या सामन्यात वेस्ट इंडिजने (West Indies) विजय मिळवत मोठा पराक्रम केला आहे. वानखेडे स्टेडियमवरील (Wankhede Stadium) हा वेस्ट इंडिजचा टी२० वर्ल्ड कपमधील (T20 World Cup) सलग ५ वा विजय होता. त्यामुळे त्यांना भारताच्या विश्वविक्रमालाही मागे टाकले आहे..T20 World Cup: ३१ षटकार अन् ४०१ धावा... वानखेडेवर WI vs NED सामन्याने घडवला इतिहास; एकाच मॅचमध्ये ३ विश्वविक्रम.वेस्ट इंडिजने आत्तापर्यंत २०१६ ते २०२६ या दरम्यान टी२० वर्ल्ड कपमध्ये वानखेडेवर ५ सामने खेळले आहेत. या पाचही सामन्यात त्यांनी विजय मिळवला आहे. म्हणजेच त्यांची या मैदानावरची विजयाची टक्केवारी १०० टक्के आहे. वानखेडेवर असा विक्रम कोणालाच करता आला नाही. इंग्लंडने येथे टी२० वर्ल्ड कपमध्ये ४ सामने खेळलेत, पण दोनच सामने जिंकले आहेत. भारताने या स्टेडियमवर टी२० वर्ल्ड कपमध्ये केवळ २ सामने खेळले असून एक सामना जिंकला आहे, तर एक पराभूत झाला आहे. पराभूत झालेला सामनाही वेस्ट इंडिजविरुद्ध २०१६ टी२० वर्ल्ड कपच्या उपांत्य फेरीत झाला होता..दरम्यान टी२० वर्ल्ड कपमध्ये एकाच मैदानात सर्वाधिक सामने जिंकणाऱ्या आणि १०० टक्के विजयी टक्केवारी असलेल्या संघांच्या यादीतही वेस्ट इंडिजने अव्वल क्रमांक मिळवला आहे. यापूर्वी असा विक्रम भारताने डर्बनमध्ये केला आहे. भारताने तिथे झालेले चारही सामने जिंकले होते. तसेच वेस्ट इंडिजने प्रोविडन्सवर सलग ४ सामने जिंकले आहेत. दक्षिण आफ्रिकेने अहमदाबादमध्ये सलग ४ सामने जिंकले आहेत..वेस्ट इंडिजचा विजयवेस्ट इंडिजने २० षटकात ६ बाद २५४ धावा केल्या होत्या. त्यांच्याकडून शिमरॉन हेटमायरने ३४ चेंडूत ८५ धावांची खेळी केली. या खेळीदरम्यान ७ चौकार आणि ७ षटकार मारले. रोवमन पॉवेलने ३५ चेंडूत ५९ धावांची खेळी केली. झिम्बाब्वेकडून रिचर्ड एनगारावा आणि ब्लेसिंग मुझराबनी यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या..WI vs ZIM, T20 WC: वेस्ट इंडिजचा विजय अन् टीम इंडिया स्पर्धेबाहेर? झिम्बाब्वेविरुद्धच्या निकालाने सर्व गणित बिघडले, आता फक्त आणि फक्त....त्यानंतर २५५ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना झिम्बाब्वेला १७.४ षटकात सर्वबाद १४७ धावा करता आल्या. झिम्बाब्वेकडून ब्रॅड इवान्सने २१ चेंडूत ४३ धावा केल्या. पण बाकी कोणाला खास काही करता आले नाही. तरी झिम्बाब्वेने १०३ धावांवरच ९ विकेट्स गमावल्या होत्या. पण शेवटच्या विकेटसाठी रिचर्ड एनगारा आणि ब्रॅड इवान्स यांच्यात १९ चेंडूत ४४ धावांची भागीदारी झाली. त्यामुळे झिम्बाब्वेला १४७ धावांपर्यंत पोहोचता आले..