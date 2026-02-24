T20 World Cup: ३१ षटकार अन् ४०१ धावा... वानखेडेवर WI vs NED सामन्याने घडवला इतिहास; एकाच मॅचमध्ये ३ विश्वविक्रम

WI vs ZIM T20 WC Match Scripts History with 31 Sixes: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये सुपर-८ फेरीत सोमवारी (२४ फेब्रुवारी) मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर वेस्ट इंडिज विरुद्ध झिम्बाब्वे संघात सामना झाला. या सामन्यात वेस्ट इंडिजने पूर्णपणे वर्चस्व ठेवताना तब्बल १०७ धावांनी हा सामना जिंकला. पण असे असले तरी दोन्ही संघांकडून मिळून या सामन्यात अनेक विक्रम रचले गेले, ज्यात काही विश्वविक्रमांचाही समावेश आहे. या सामन्यात दोन्ही संघांनी मिळून तब्बल ३१ षटकात आणि ४०१ धावा केल्या. .WI vs ZIM, T20 WC: वेस्ट इंडिजचा विजय अन् टीम इंडिया स्पर्धेबाहेर? झिम्बाब्वेविरुद्धच्या निकालाने सर्व गणित बिघडले, आता फक्त आणि फक्त....या सामन्यात वेस्ट इंडिजने (West Indies) २० षटकात ६ बाद २५४ धावा केल्या होत्या. वेस्ट इंडिजसाठी शिमरॉन हेटमायर (Shimron Hetmyer) ३४ चेंडूत ७ चौकार आणि ७ षटकारांसह ८५ धावांची खेळी केली. त्यानंतर २५५ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना झिम्बाब्वेला (Zimbabwe) १७.४ षटकात सर्वबाद १४७ धावाच करता आल्या. झिम्बाब्वेने खरंतर १०३ धावांवरच ९ विकेट्स गमावले होते. पण शेवट्या विकेटसाठी रिचर्ड एगारावा आणि ब्रॅड इवान्स यांच्यात ४४ धावांची भागीदारी केली. त्यामुळे किमान झिम्बाब्वे १४७ धावांपर्यंत पोहचले..सामन्यात झालेले विश्वविक्रमरिचर्ड एगारावा आणि ब्रॅड इवान्स यांच्यात झालेली ४४ धावांची भागीदारी ही टी२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील १० व्या विकेटसाठी झालेली ही सर्वोच्च भागीदारी (Highest Partnership in T20 World Cup) ठरली. याआधी हा विक्रम वेस्ट इंडिजच्या गुडाकेश मोती आणि शेरफेन रुदरफोर्ड यांच्या नावावर होता. त्याने २०२४ च्या टी२० वर्ल्ड कपमध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध नाबाद ३७ धावांची भागीदारी केली होती.याशिवाय या सामन्यात ३१ षटकार मारण्यात आले, त्यामुळे टी२० वर्ल्ड कपच्या एका सामन्यात सर्वाधिक षटकार मारण्याचा विश्वविक्रम (Most Sixes in T20 WC Match) या सामन्याचा झाला आहे. यापूर्वी २०१४ टी२० वर्ल्ड कपमध्ये नेदरलँड्स विरुद्ध आयर्लंड सामन्यात ३० षटकार मारण्यात आले होते..झिम्बाब्वेचा अष्टपैलू ब्रायन बेनेट या सामन्यात ५ धावांवर बाद झाला. तो सलग तीन सामन्यात नाबाद राहिल्यानंतर तो या सामन्यात बाद झाला. त्यामुळे टी२० वर्ल्ड कपमध्ये बाद होण्यापूर्वी सर्वाधिक धावा करणाऱ्या खेळाडूंमध्ये त्याने अव्वल क्रमांक मिळवला आहे. त्याने बाद होण्यापूर्वी १२६ धावा केल्या. त्याने या टी२० वर्ल्ड कपमध्ये याआधीच्या तीन सामन्यात नाबाद ४८, नाबाद ६४ आणि नाबाद ६३ धावा केल्या आहेत.याआधी हा विक्रम टॉम कूपरच्या नावावर होता. २०१४ च्या टी२० वर्ल्ड कपमध्ये त्याने बाद होण्यापूर्वी १५१ धावा केल्या होत्या..T20 World Cup: भारतही नको अन् पाकिस्तानही नकोच! 'या' अटी पूर्ण झाल्या तर सेमीफायनलमध्ये श्रीलंकेला 'होम ॲडव्हांटेज'.इतर विक्रमवेस्ट इंजिजने टी२० वर्ल्ड कपमध्ये वानखेडे स्टेडियमवर झालेले त्यांचे पाचही सामने जिंकले आहेत. तसेच यंदाच्या टी२० वर्ल्ड कपमध्ये वेस्ट इंडिजने सलग पाच विजय मिळवले आहेत, त्यामुळे त्यांनी पहिल्यांदाच टी२० वर्ल्ड कपमध्ये सलग ५ सामने जिंकण्याचा कारनामा केला आहे.याशिवाय वेस्ट इंडिजने १०७ धावांनी विजय मिळवल्याने हा त्यांचा टी२० वर्ल्ड कपमधील धावांच्या तुलनेतील दुसरा सर्वात मोठा विजय आहे. यापूर्वी युगांडाविरुद्ध २०२४ मध्ये त्यांनी १३४ धावांनी विजय मिळवला होता. तसेच झिम्बाब्वेचा हा आंतरराष्ट्रीय टी२० मधील सर्वात मोठा पराभव आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.