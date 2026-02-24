Cricket

T20 World Cup: ३१ षटकार अन् ४०१ धावा... वानखेडेवर WI vs NED सामन्याने घडवला इतिहास; एकाच मॅचमध्ये ३ विश्वविक्रम

WI vs ZIM Match Scripts History with 31 Sixes: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत सोमवारी वेस्ट इंडिज विरुद्ध झिम्बाब्वे संघात सामना झाला, ज्यात ३१ षटकार मारण्यात आले. या सामन्यात अनेक विक्रम झाले आहेत.
Shimron Hetmyer | T20 World Cup 2026

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

WI vs ZIM T20 WC Match Scripts History with 31 Sixes: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये सुपर-८ फेरीत सोमवारी (२४ फेब्रुवारी) मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर वेस्ट इंडिज विरुद्ध झिम्बाब्वे संघात सामना झाला. या सामन्यात वेस्ट इंडिजने पूर्णपणे वर्चस्व ठेवताना तब्बल १०७ धावांनी हा सामना जिंकला.

पण असे असले तरी दोन्ही संघांकडून मिळून या सामन्यात अनेक विक्रम रचले गेले, ज्यात काही विश्वविक्रमांचाही समावेश आहे. या सामन्यात दोन्ही संघांनी मिळून तब्बल ३१ षटकात आणि ४०१ धावा केल्या.

WI vs ZIM, T20 WC: वेस्ट इंडिजचा विजय अन् टीम इंडिया स्पर्धेबाहेर? झिम्बाब्वेविरुद्धच्या निकालाने सर्व गणित बिघडले, आता फक्त आणि फक्त...
