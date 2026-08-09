ODI World Cup मधूनच बाहेर होण्याची वेस्ट इंडिजवर पुन्हा टांगती तलवार, थेट एन्ट्री हुकली! काय आहे यामागचं गणित?

Cricket World Cup 2027 Qualification Updates: दोन वेळचे विश्वविजेते राहिलेल्या वेस्ट इंडिज संघाची गेल्या काही काळातील कामगिरी अत्यंत घसरली आहे. आता सलग दुसऱ्यांदा वनडे वर्ल्ड कपमधून बाहेर होण्याची टांगती तलवार वेस्ट इंडिजवर आहे, कारण आता त्यांना २०२७ मध्ये होणाऱ्या वनडे वर्ल्ड कप खेळण्यासाठी पात्रता फेरीचा अडथळा पार करावा लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शुक्रवारी आयर्लंडला अफगाणिस्तानने दुसऱ्या वनडेत ९२ धावांनी पराभूत केल्यानंतर वेस्ट इंडिजला (West Indies) पात्रता फेरी (Qualifiers) खेळावी लागणार असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले. .Sunil Gavaskar World Cup Squad: सुनील गावस्करांनी वन डे वर्ल्ड कपसाठी भारताचा संघ निवडला; ६ फलंदाज, ४ ऑलराऊंडर अन् ५ गोलंदाज .अफगाणिस्तानच्या (Afghanistan) विजयामुळे त्यांनी मात्र २०२७ वनडे वर्ल्ड कपचे थेट तिकीट मिळवले आहे. दक्षिण आफ्रिका, नामिबिया आणि झिम्बाब्वे या तीन देशात होणाऱ्या वनडे वर्ल्ड कप २०२७ मुख्य स्पर्धेसाठी पात्र ठरण्याची अंतिम तारीख ३० सप्टेंबर २०२६ आहे. पण तोपर्यंत वेस्ट इंडिज पात्रता मिळवू शकणार नाहीत.खरंतर वेस्ट इंडिजला २०१९ आणि २०२३ वनडे वर्ल्ड कपसाठी देखील पात्रता फेरी खेळावी लागली होती. २०१९ साठी त्यांनी पात्रता फेरीतून मुख्य स्पर्धेत प्रवेश मिळवला होता. मात्र २०२३ वनडे वर्ल्ड कपसाठी ते पात्र न ठरल्याने सर्वांनाच धक्का बसला होता. वेस्ट इंडिज पहिल्यांदाच इतिहासात वनडे वर्ल्ड कप खेळला नाही. पण त्यानंतरही आता सलग तिसऱ्यांदा त्यांना पात्रता फेरी खेळावी लागणार आहे. .नेमकं गणित काय आहे?खरंतर आयसीसीच्या सांघिक वनडे क्रमवारीनुसार संघांना पात्रता मिळते. यासाठी ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी असणारी क्रमवारी अंतिम समजली जाणार आहे. पण दक्षिण आफ्रिका आणि झिम्बाब्वे यांना यजमान असल्याने थेट प्रवेश आहे. पण याशिवाय सर्वोत्तम क्रमवारी असलेले ७ संघ थेट पात्र ठरणार आहेत. वेस्ट इंडिज सध्या १० व्या क्रमांकावर आहे. त्यांच्यापुढे आठव्या क्रमांकावर अफगाणिस्तान आणि नवव्या क्रमांकावर बांगलादेश आहे. तसेच झिम्बाब्वे ११ व्या क्रमांकावर असले तरी ते यजमान असल्याने थेट पात्र ठरलेत..म्हणजेच जर वेस्ट इंडिजला थेट पात्रता हवी असेल, तर त्यांना अंतिम तारखेच्या आधी पहिल्या ९ संघांमध्ये रहाणं गरजेचं होतं. तशी वेस्ट इंडिजची सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये भारताविरुद्ध वनडे मालिका होणार आहे. यातील २७ सप्टेंबरला तिरुअनंतपुरम आणि ३० सप्टेंबरला गुवाहाटीला वनडे सामने होणार आहेत. मात्र असे असले तरी या सामन्यांच्या निकालानंतरही वेस्ट इंडिजला पहिल्या ९ संघांमध्ये येता येणं शक्य नाहीये. त्यामुळे त्यांना पात्रता फेरी खेळावी लागणार हे स्पष्ट आहे.क्रमवारीत सध्या भारतीय संघ अव्वल क्रमांकावर आहे, तर त्यापाठोपाठ न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका आणि पाकिस्तान पहिल्या ५ संघांमध्ये आहेत. श्रीलंका ६ व्या, तर इंग्लंड ७ व्या क्रमांकावर आहे. त्याखालोखाल अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि वेस्ट इंडिज आहेत..IND vs SLC XI: जडेजाने केली कुलदीपच्या गोलंदाजीची नक्कल; गंभीरलाही आवरता आलं नाही हसू, VIDEO व्हायरल.आयर्लंडनेही गमावली संधीक्रमवारीत १२ व्या क्रमांकावर असलेल्या आयर्लंडलाही वर्ल्ड कप २०२७ साठी थेट पात्रता मिळवण्याची संधी होती. पण त्यासाठी त्यांना अफगाणिस्तानला वनडे मालिकेत ५-० ने पराभूत करणं गरजेचं होतं. मात्र या वनडे मालिकेतील पहिला सामना पावसामुळे वाया गेला, तर दुसरा सामना अफगाणिस्तानने जिंकला. त्यामुळे आता आयर्लंडलाही जर वर्ल्ड कप २०२७ खेळायचा असेल, तर पात्रता फेरीतून मुख्य स्पर्धेचे तिकीट मिळवावे लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.