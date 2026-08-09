Cricket

ODI World Cup मधूनच बाहेर होण्याची वेस्ट इंडिजवर पुन्हा टांगती तलवार, थेट एन्ट्री हुकली! काय आहे यामागचं गणित?

West Indies Forced into 2027 ODI World Cup Qualifiers: दोन वेळच्या विश्वविजेत्या वेस्ट इंडिजला आता सलग तिसऱ्यांदा वनडे वर्ल्ड कपचे तिकीट मिळवण्यासाठी क्वालिफायर्स खेळावे लागणार आहेत. वनडे वर्ल्ड कपसाठी पात्रता मिळवण्याचं नेमकं गणित काय आहे, जाणून घ्या.
West Indies ODI Team

West Indies ODI Team

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Cricket World Cup 2027 Qualification Updates: दोन वेळचे विश्वविजेते राहिलेल्या वेस्ट इंडिज संघाची गेल्या काही काळातील कामगिरी अत्यंत घसरली आहे. आता सलग दुसऱ्यांदा वनडे वर्ल्ड कपमधून बाहेर होण्याची टांगती तलवार वेस्ट इंडिजवर आहे, कारण आता त्यांना २०२७ मध्ये होणाऱ्या वनडे वर्ल्ड कप खेळण्यासाठी पात्रता फेरीचा अडथळा पार करावा लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

शुक्रवारी आयर्लंडला अफगाणिस्तानने दुसऱ्या वनडेत ९२ धावांनी पराभूत केल्यानंतर वेस्ट इंडिजला (West Indies) पात्रता फेरी (Qualifiers) खेळावी लागणार असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले.

West Indies ODI Team
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