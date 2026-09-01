नाद खुळा...! वैभव सूर्यवंशीचा झंझावात अविश्वसनीय Catch ने रोखला, RCB च्या कर्णधाराचा Video तुफान व्हायरल झाला

Vaibhav Sooryavanshi wicket viral video: पूर्व विभाग विरुद्ध मध्य विभाग यांच्यातल्या दुलीप ट्रॉफी स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीचा सामन्यात नाट्यमय घडामोडी पाहायला मिळत आहेत. मोहम्मद शमीच्या ( Mohammed Shami) अविश्वसनीय झेल नंतर रजत पाटीदारने ( Rajat Patidar) क्षेत्ररक्षणात चपळता आणि अचूकता दाखवली. १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीचे वादळ त्याच्या या कामगिरीमुळे रोखले गेले आणि मध्य विभागाला महत्त्वाची विकेट मिळवता आली. पूर्व विभाग अजूनही विजयाच्या दिशेने कूच करत असला तरी सामन्याच्या पहिल्या तीन डावांत बरीच वळणं पाहायला मिळाली..मध्य विभागाच्या पहिल्या डावाच्या २६६ धावांच्या प्रत्युत्तरात पूर्व विभागालाही २६६ धावा करता आल्या. वैभवने ९२ धावा आणि अभिमन्यू इश्वरनने ६९ धावांची खेळी करताना पहिल्या विकेटसाठी १६१ धावा जोडूनही पूर्व विभागाला आघाडी मिळवता आली नाही. आर्यन पांडे, यश ठाकूर यांनी प्रत्येकी ३, तर हर्ष दुबेने चार विकेट्स घेतल्या. पण, मिळालेल्या संधीचं मध्य विभागाला सोनं करता आलं नाही. त्यांचा दुसरा डाव १५८ धावांवर गुंडाळला गेला..Mumbai Indians च्या गोटातून ४ महत्त्वाच्या अपडेट्स! हार्दिक पांड्याचे कर्णधारपद गेल्यात जमा, पण...; रोहित शर्मा त्याचा माणूस बसवणार .मध्य विभागाकडून दुसऱ्या डावात अमन मोखाडे ( ४१) याने सर्वाधिक धावा केल्या. अर्शद खान ( २५), हर्ष दुबे ( २४) व रिंकू सिंग ( २०) यांनी हातभार लावला. मुकेश कुमारने ४ विकेट्स घेतल्या. मोहम्मद शमीने ३, तर अभिजित सरकार, अनुकूल रॉय व कोनैन कुरेशी यांनी प्रत्येकी १ बळी टिपला. १५९ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना वैभव व अभिमन्यू यांनी सावध खेळ केला. वैभवने यश ठाकूरला टार्गेट करताना चौकार-षटकार लगावले, परंतु याच प्रयत्नात तो झेलबाद झाला. RCB चा कर्णधार रजत पाटीदारने अफलातून झेल घेतला..वैभव ४३ चेंडूंत ३ चौकार व २ षटकाराच्या मदतीने ४० धावांवर माघारी परतला अन् इश्वरनसोबत त्याची ६१ धावांची भागीदारी तुटली. हर्ष दुबेने पुन्हा एकदा कमाल करताना इश्वारनलाही २४ धावांवर बाद केले. हे वृत्त लिहिले तेव्हा पूर्व विभागाच्या २ बाद ८३ धावा झाल्या होत्या आणि त्यांना विजयासाठी आणखी ७६ धावा हव्या होत्या. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.