RCB vs GT, Qualifier 1 सामन्यावर पडणार पावसाचं पाणी? सामना रद्द झाला, तर कोण गाठणार फायनल? वाचा नियम

IPL 2026 RCB vs GT Qualifier 1: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत मंगळवारी (२६ मे) प्लेऑफचे सामने सुरू होणार आहेत. प्लेऑफमधील पहिला सामना क्वालिफायर १ होणार आहे, हा सामना धरमशाला येथे रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध गुजरात टायटन्स संघात होणार आहे. या सामन्यात विजय मिळणारा संघ थेट ३१ मे रोजी होणाऱ्या अंतिम सामन्यात प्रवेश करणार आहे. पण या सामन्यावर पावसाचे सावट आहे. .Ajinkya Rahane:"मी पळपुटा नाही..." IPL मधील अपयशानंतर अजिंक्य रहाणेने टीकाकारांना सुनावले खडे बोल!.रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि गुजरात टायटन्सने या हंगामात १४ सामन्यांपैकी ९ सामने जिंकले, तर ५ सामने पराभूत झाले आहेत. त्यामुळे दोन्ही संघांचे १८ गुण आहेत. पण बंगळुरूचा नेट रन रेट गुजरातपेक्षा चांगला असल्याने बंगळुरू पाँइंट्स टेबलमध्ये अव्वल क्रमांकावर आणि गुजरात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. पण नियमानुसार पहिले दोन क्रमांक पटकावल्याने या दोन संघांना क्वालिफायर १ सामना खेळण्याची संधी मिळाली आहे..मात्र हवामान अंदाजानुसार मंगळवारी धरमशालामध्ये पावसाची शक्यता आहे. AccuWeather नुसार संध्याकाळी ६ च्या दरम्यान ५४ टक्के पावसाची शक्यता आहे. पण त्यानंतर पावसाची शक्यता फारशी नाही. मात्र आधी मोठा पाऊस झाल्याने सामन्याला सुरुवात होण्यास उशीर होऊ शकतो. तसेच जर सामन्याच्या दरम्यान, पाऊस झाल्यास खेळात अडथळाही येऊ शकतो. त्यामुळे षटकांची संख्या कमी होऊ शकते..लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की सामन्याचा निकाल लागण्यासाठी दोन्ही संघांनी किमान ५ - ५ षटके खेळणे बंधनकारक आहे. तसेच बीसीसीआयने १२० मिनिटे वेळ वाढवून दिलेला आहे. त्यामुळे सामना रात्री ११.५० वाजता देखील सुरू होऊन ५-५ षटकांचा खेळवला जाऊ शकतो. प्लेऑफमधील क्वालिफायर आणि एलिमिनेटर सामन्यांसाठी राखीव दिवस नाही. पण अंतिम सामन्यासाठी राखीव दिवस आहे..IPL 2027 आधी कोणत्या ४ कर्णधारांची होणार हकालपट्टी? माजी भारतीय क्रिकेट स्पष्ट म्हणाला, 'पहिला हार्दिक पांड्या आणि मग...',.जर क्वालिफायर १ रद्द झाला तर?दरम्यान, कोणत्याही परिस्थितीत जर बंगळुरू आणि गुजरात सामना झाला नाही, तर अंतिम सामना कोण गाठणार? असा अनेकांना प्रश्न पडला असेल. तर जर पावसामुळे क्वालिफायर १ सामना रद्द झाला, तर पाँइंट्स टेबलमध्ये जो संघ वरच्या क्रमांकावर असतो, तो अंतिम सामना गाठतो. त्यामुळे जर गुजरात-बंगळुरू यांच्यातील सामना रद्द झाला, तर बंगळुरू अंतिम सामना गाठेल. कारण त्यांनी पाँइंट्स टेबलमध्ये अव्वल क्रमांक मिळवला आहे.