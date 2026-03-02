IND vs ENG Semi: भारत-इंग्लंड सामना काही कारणास्तव झालाच नाही, तर काय होईल? फायनलला कोण जाईल? राखीव दिवसाचा नियम

Who qualifies for final if IND vs ENG is abandoned? भारत-इंग्लंड यांच्यात ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेची दुसरी उपांत्य फेरीची लढत होणार आहे. ५ मार्च रोजी मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर हा सामना होणार आहे आणि विजेता संघ ८ मार्च रोजी अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर फायनल खेळणार आहे. उपांत्य फेरीचा पहिला सामना दक्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंड यांच्यात होणार आहे. पण, काही कारणास्तव उपांत्य फेरीचे दोन्ही सामने न झाल्यास काय? राखीव दिवसाचा नियम काय सांगतो?.उपांत्य फेरीचा पहिला सामना ४ मार्च रोजी दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध न्यूझीलंड असा कोलकाताच्या इडन गार्डनवर होणार आहे. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी मुंबईत भारत विरुद्ध इंग्लंड असा उपांत्य फेरीचा सामना होईल. या दोन्ही सामन्यांसाठी राखीव दिवस ठेवला गेला आहे. पण, आयसीसीच्या नियमानुसार नियोजित तारखेला किमान ५-५ षटकांची मॅच खेळवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. हेही न झाल्यास सामना राखीव दिवशी होईल..IND vs ENG : अभिषेकला बाकावर बसवणार, रिंकू सिंगला खेळवणार! इंग्लंडविरुद्ध उपांत्य फेरीत भारताची Playing XI अशी असणार.तसे झाल्यास दक्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंड हा सामना ५ मार्चला खेळवला जाईल. भारत-इंग्लंड लढत ठरलेल्या दिवशीच होईल. पण, या सामन्यात व्यत्यय आल्यास तो ६ मार्चला होईल. ५ मार्चला हा सामना ज्या परिस्थितीत थांबेल तिथूनच पुढे तो सुरू होईल..पण, दोन्ही दिवशी मॅच झालीच नाही तर?राखीव दिवशीही सामना झालाच नाही, तर फायनलमध्ये कोणता संघ जाईल? असाही प्रश्न समोर येत आहे. असे झाल्यास भारताचे आव्हान उपांत्य फेरीतच संपुष्टात येईल. इंग्लंड हा सुपर ८ मधील त्यांच्या गटात अव्वल राहिला आहे आणि आयसीसी नियमानुसार राखीव दिवशीही सामना न झाल्यास ग्रुप मधील अव्वल संघ फायनलमध्ये पोहोचेल. यानुसार पहिल्या उपांत्य फेरीत दक्षिण आफ्रिकेला फायदा होईल. स्पर्धेचा अंतिम सामना मग इंग्लंड विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका असा रंगेल...Sanju Samson Struggle Story: बंदे में है दम...! संजू सॅमसन, आपला माणूस अन् त्याच्या पाठी खंबीर उभी राहणारी चारुलथा... .सुपर ८ मध्ये इंग्लंड ग्रुप २ मध्ये अव्वल राहिला आहे, तर ग्रुप १ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेने अव्वल स्थान पटकावले आहे. हवामानाचा अंदाज पाहिल्यास कोलकाता आणि मुंबईत उपांत्य फेरीच्या तारखांना पाऊस पडण्याची शक्यता कमीच आहे. अशा परिस्थितीत जो संघ जिंकेल, तो फायनल खेळेल, हे समीकरण असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.