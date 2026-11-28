India vs Sri Lanka 2026 full schedule and fixtures : १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशी हा टीम इंडियाचा सुपरस्टार झाला आहे... त्यामुळे त्याची फलंदाजी पाहण्यासाठी सारेच उत्सुक असतात. आशिया चषक रायझिंग स्टार स्पर्धेतील त्याच्या २०४ धावांच्या रेकॉर्ड ब्रेकींग खेळीने, तर सर्वांना वेड लावले. पण, भारताचे आव्हान उपांत्य फेरीत संपुष्टात आल्यामुळे INDIA A VS PAKISTAN A अशा फायनचे स्वप्न भंग झाले. मग, आता वैभव पुन्हा टीम इंडियाच्या जर्सीत कधी व कुठे दिसेल, याची उत्सुकता आहे. भारताची मर्यादित षटकांची क्रिकेट सामन्यांची मालिका पुढील महिन्यात होणार आहे आणि त्याचे वेळापत्रक समोर आले आहे..दोहा येथे सुरू असलेल्या आशिया चषक रायझिंग स्टार स्पर्धेत भारताला उपांत्य फेरीत श्रीलंका अ संघाकडून पराभव पत्करावा लागला. पण, या स्पर्धेत सर्वाधिक धावा करणाऱ्यांमध्ये वैभव सूर्यवंशी ( Vaibhav Suryavanshi ) ४ सामन्यांत २८१ धावांसह अव्वल स्थानावर आहे. कर्णधार तिलक वर्मा २६० धावांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे आणि श्रीलंकेच्या एल क्रूस्पूलेनेही तितक्याच धावा केल्या आहेत. तो अंतिम सामन्यात पाकिस्तानविरुद्ध दमदार खेळ करून या यादीत अव्वल स्थान पटकावू शकतो..श्रेयस अय्यर आता सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली ट्वेंटी-२० संघात खेळणार; हा सामना केव्हा, कुठे व कोणाविरुद्ध होणार?.पुढील महिन्यात श्रीलंकेचा संघ तीन वन डे व तीन ट्वेंटी-२० सामन्यांच्या मालिकेसाठी भारत दौऱ्यावर येणार आहे. वन डे मालिकेला १३ डिसेंबरपासून विशाखापट्टणम येथे सुरुवात होईल. तर ट्वेंटी-२० मालिकेतील पहिला सामना २२ डिसेंबरला राजकोट येथे होणार आहे. वैभवने जरी आशिया चषक रायझिंग स्टार स्पर्धेतून वन डे क्रिकेटमध्ये वर्ल्ड रेकॉर्ड खेळी केली असली तरी त्याला भारताच्या प्रमुख संघात स्थान मिळण्याची शक्यता नाही. पण, तो ट्वेंटी-२० संघातील त्याचे स्थान कायम ठेवेल..वैभवचे ट्वेंटी-२० संघातील स्थान कायम असले तरी या मालिकेतून संजू सॅमसन पुन्हा भारतीय संघात दिसेल. सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीत संजूने ठिकठाक कामगिरी केली आहे आणि तो निळ्या जर्सीत परतण्यास उत्सुक आहे. त्यामुळे वैभवला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये स्थान मिळवण्यासाठी वाट पाहावी लागू शकते. अभिषेक शर्माला विश्रांती देण्याचा विचार झाल्यास संजू व वैभव सलामीला दिसू शकतात....India vs Sri Lanka 2026 full schedule and fixtures१३ डिसेंबर - पहिली वन डे - विशाखापट्टणम१६ डिसेंबर - दुसरी वन डे - बंगळुरू१९ डिसेंबर - तिसरी वन डे - अहमदाबाद२२ डिसेंबर - पहिली ट्वेंटी-२०- राजकोट२४ डिसेंबर - दुसरी ट्वेंटी-२० - कटक२७ डिसेंबर - तिसरी ट्वेंटी-२० - पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.