Who is Akash Maharaj Singh? ऋतुराज संजू, उर्विल यांना बाद करून खिशातून काढला कागद... काय लिहिलंय माहित्येय? Video Viral

Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings Marathi Cricket News: चेन्नई सुपर किंग्सला इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मधील शुक्रवारच्या लढतीत साजेशी सुरुवात करता आली नाही. ऋतुराज गायकवाड व संजू सॅमसन हे दोन्ही फलंदाज लखनौ सुपर जायंट्सच्या गोलंदाज आकाश महाराज सिंग ( Akash Singh) याने माघारी पाठवले. ऋतुराजच्या विकेटनंतर आकाशने खिशातून कागद काढून तो कॅमेराच्या दिशेने दाखवला आणि त्यावर काय लिहिलंय याची उत्सुकता वाढली. .LSG ने नाणेफेक जिंकून लक्ष्याचा पाठलाग करण्याचा निर्णय घेतला आणि CSK चा ओपनर संजू सॅमसन याने पहिल्याच षटकात १३ धावा चोपून आक्रमक सुरुवात करून दिली. ऋतुराज गायकवाडही दुसऱ्या बाजूने चांगले फटके खेळताना दिसला, परंतु चौथ्या षटकात आकाश सिंगने CSK ला धक्का दिला. ऋतुराज ९ चेंडूंत १३ धावांवर माघारी परतला आणि आकाशने खिशातून चिठ्ठी काढून कॅमेराच्या दिशेने दाखवले. यावर त्याने लिहिले होते की, अक्की ऑन फायर... आकाशला माहित्येत ट्वेंटी-२० सामन्यात विकेट कशी घ्यायची ते....आकाशने त्याच्या पुढच्या षटकात CSK ला मोठा धक्का दिला. संजू २० धावांवर झेलबाद झाला आणि चेन्नईचे दोन्ही सलामीवीर ५.३ षटकांत ३६ धावांवर तंबूत परतले. चेन्नईला पॉवर प्लेमध्ये २ बाद ३७ धावा करता आल्या. आकाशने त्याची तिसरी विकेट घेताना उर्विल पटेलला ( ६) माघारी पाठवून चेन्नईच्या अडचणी वाढवल्या. ( चेन्नई सुपर किंग्सचे खेळाडू दंडावर काळी पट्टी बांधून का उतरले? ).Who is Akash Maharaj Singh?२४ वर्षीय आकाश महाराज सिंग भरतपूर, राजस्थान येथे जन्मलेला खेळाडू आहे. २०२०च्या १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेत भारतीय संघाकडून खेळताना त्याने ११ बळी घेतले होते. तो १४०-१४५ किमी प्रतितास वेगाने गोलंदाजी आणि चेंडू स्विंग करण्यासाठी ओळखला जातो. २०२५ च्या लिलावात लखनौने त्याला ३० लाख रुपयांच्या मूळ किमतीत खरेदी केले. २०२६ च्या आयपीएल हंगामातही संघाने त्याला कायम ठेवले. त्याने २०२१ मध्ये राजस्थान रॉयल्सकडून आयपीएल पदार्पण केले. २०२३ मध्ये तो चेन्नई सुपर किंग्स संघात बदली खेळाडू म्हणून सामील झाला आणि ६ सामने खेळला. २०२४ मध्ये तो सनरायझर्स हैदराबाद संघात होता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.