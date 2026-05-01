Who is Arshad Khan? मुंबई इंडियन्सने पहिली संधी दिली अन् तो आता गुजरात टायटन्ससाठी ठरतोय एक्स फॅक्टर; RCB लाही दिलाय त्रास

IPL 2026 Gujarat Titans news: आयपीएल २०२६ स्पर्धेत रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूला गुजरात टायटन्सने गुरुवारी (३० एप्रिल) ४ विकेट्सने पराभवाचा धक्का दिला. बंगळुरूचा हा तिसरा पराभव होता. गुजरातकडून चांगला सांघिक खेळ या सामन्यात झाला, पण त्यातही एका खेळाडूने सर्वांचे लक्ष वेधले. तो खेळाडू म्हणजे अर्शद खान (Arshad Khan). २८ वर्षीय अर्शदने गुजरातला बंगळुरूविरुद्ध विजय मिळवून देण्यात मोलाचा वाटा उचलला. अर्शदसाठी यंदाच्या हंगामातील हा दुसराच सामना होता. त्याने याआधी चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्ध सामना खेळला असून त्या सामन्यातही त्याने २ महत्त्वाच्या विकेट्स घेतल्या होत्या. त्यानंतर आता रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूविरुद्ध खेळताना त्याने रजत पाटिदार, कृणाल पांड्या आणि वेंकटेश अय्यर असे तीन महत्त्वाच्या विकेट्स घेतल्या. त्याने केवळ २२ धावा देत या तीन विकेट्स घेत बंगळुरूची मधली फळी खिळखिळी केली होती. .IPL 2026, RR vs DC: अडखळलेल्या दिल्लीला स्टार्कच्या पुनरागमनाचा दिलासा; आज राजस्थानशी लढणार; पाहा कशी असेल Playing XI.दरम्यान, अर्शदसाठी हा आयपीएलचा पहिला हंगाम नाही, त्याचे पदार्पण २०२३ मध्येच आयपीएलमध्ये झाले आहे. पण आता तो गुजरात टायटन्स संघातील एक्स फॅक्टर म्हणून समोर येत आहे. पण त्याचा हा इथपर्यंतचा प्रवास झाला कसा जाणून घ्या.अर्शदचा जन्म मध्यप्रदेशमधील गोपाळगंज येथे २० डिसेंबर १९९७ रोजी झाला. त्याचे वडील अशफाक शिक्षक असून ते सेओनी ड्रिस्ट्रिक्ट क्रिकेट असोसिएशन येथे प्रशिक्षकही होते. त्यांनीच पहिल्यांदा त्यांच्या मुलामध्ये असलेल्या प्रतिभेला ओळखले. जेव्हा अर्शद साधारण ९ वर्षांचा होता, तेव्हा त्यांनी त्याला त्याच्यापेक्षा मोठ्या मुलांसोबत खेळताना पाहिले. अर्शद मोठे शॉट्स खेळत होता. त्यावेळी अर्शदला चांगले शॉट्स खेळताना पाहून त्यांनी त्याला क्रिकेट शिकवण्याचा निर्णय घेतला. .त्यांनी त्याला प्रशिक्षक अब्दुल कलाम यांच्याकडे नेले. कलाम यांना अर्शदच्या पुल शॉट आणि कट शॉटने प्रभावित केले. त्यानंतर वयाच्या ११ व्या वर्षीच अर्शदने मध्यप्रदेशच्या १४ वर्षांखालील संघात स्थान मिळवलं होतं. तो सुरुवातीला डावखुरा फलंदाज म्हणून खेळायचा पण एकदा जबलपूरचा सामना होशंगाबाद विभागाविरुद्ध झाला होता, ज्यात जबलपूरची गोलंदाजी फारशी चालत नव्हती. त्यावेळी कलाम यांनी जबलपूरच्या सचिवांशी बोलून अर्शदकडे गोलंदाजी सोपवली. त्याच्याकडे इनस्विंग आणि आऊटस्विंग गोलंदाजीची नैसर्गिक क्षमता होता. त्या क्षणाने त्याच्यासाठी क्रिकेट बदललं. अर्शद क्रिकेट खेळण्यासाठी मेहनतही घेत होता. तो क्रिकेट सामने खेळण्यासाठी सेओनीहून ३०० किलोमीटरचा प्रवास करत जबलपूरमध्ये यायचा. त्यासाठी त्याला भल्यापहाटे उठावं लागायचं..दरम्यान, अर्शदने सर्वात पहिल्यांदा लक्ष वेधलं ते २०१९-२० मध्ये झालेल्या २५ वर्षीय सीके नायुडू ट्रॉफी स्पर्धेत खेळताना. त्याने या स्पर्धेत ३६ विकेट्स घेतल्या आणि ४०० धावाही केल्या. त्याने त्यावेळी आसामविरुद्ध १३४ धावांची शतकी खेळी केली होती, तर मुंबईविरुद्ध ५ षटकार आणि ९ चौकारांसह ८६ धावांची खेळी केली होती. त्यानंतर त्याने मुंबईविरुद्ध गोलंदाजीत विकेट्सही घेतल्या होत्या. त्याच्या या कामगिरीने मुंबई इंडियन्सच्या स्काऊटचं लक्ष वेधलं होतं. त्यानंतर २०२२ आयपीएलसाठी अर्शदला मुंबई इंडियन्सने २० लाखात खरेदी केले. पण दुखापतीमुळे तो या हंगामात खेळूच शकला नाही. मात्र त्याला मुंबईने २०२३ साठीही संघात कायम केलं आणि ६ सामन्यांत खेळण्यासाठी संधीही दिली. त्याने ६ सामन्यांत ५ विकेट्स घेतल्या. .IPL 2026 Point Table: गुजरात टायटन्सने विजय मिळवून PlayOff ची चुरस अधिक रंजक बनवली; रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूवर सहज मात.२०२४ मध्ये त्याला लखनौ सुपर जायंट्सने संघात घेतलं. पण त्याला ४ सामन्यांत ८३ धावा आणि १ विकेटच घेता आली. त्यानंतर मात्र गुजरात टायटन्सने त्याच्यावर विश्वास दाखवला आणि आयपीएल २०२५ साठी १ कोटी ३० लाखाला खरेदी केले. त्याने या हंगामात ९ सामने खेळले. त्याला गुजरातने २०२६ आयपीएलसाठीही कायम केले. आता तो गुजरातसाठी गोलंदाजीत दमदार कामगिरी करताना दिसतोय. त्याच्याकडे फलंदाजीही क्षमता असल्याने तो धावा करण्यातही योगदान देऊ शकतो.अर्शदने आत्तापर्यंत ५ प्रथम श्रेणी सामने खेळले आहेत, ज्यात त्याने ११ विकेट्स घेतल्या असून १४८ धावा केल्या आहेत. ८ लिस्ट ए सामने खेळले असून ११ विकेट्स घेतल्यात, तर ४५ धावा केल्यात. त्याने ३२ टी२० सामन्यांमध्ये ३४ विकेट्स घेतल्या आहेत आणि २२६ धााव केल्या आहेत.