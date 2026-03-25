राजस्थान रॉयल्सकडून खेळला, 22 व्या वर्षी क्रिकेटला रामराम; आता RCBचा मालक, कोण आहे आर्यमन?

Who is Aryaman Birla: आयपीएलमध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूला नवे मालक मिळाले आहेत. राजस्थान रॉयल्सनंतर आरसीबी संघाचेही मालकी हक्क विकण्यात आले. आरसीबीची मालकी आदित्य बिर्ला ग्रुप, द टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, बोल्ट वेंचर्स आणि ब्लॅकस्टोन यांनी विकत घेतलीय. यात आदित्य बिर्ला ग्रुपचे संचालक असलेले आर्यमन बिर्ला हे आरसीबीचे अध्यक्ष असणार आहेत. एकेकाळी राजस्थान रॉयल्सकडून खेळलेले आणि वयाच्या २२ व्या वर्षी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतलेल्या आर्यमन यांच्याकडे आरसीबीच्या फ्रँचाइजीच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे येणार आहेत. तर टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुपचे सत्यन गजवानी उपाध्यक्ष असतील. .आरसीबी फ्रँचाइजी आदित्य बिर्ला ग्रुप, टाइम्स ऑफ इंडिया, बोल्ट वेंचर्स आणि ब्लॅकस्टोन इन्वेस्टमेंट यांनी १६ हजार ७०० कोटी रुपयांना विकत घेतलीय. त्यांच्याकडे आरसीबीच्या पुरुष आणि महिला संघाचे मालकी हक्क असतील. या डीलनंतर आरसीबी आयपीएलमधला सर्वात महागडा संघ ठरलाय. आरसीबीने आय़पीएलमध्ये आतापर्यंत दोन ट्रॉफी जिंकल्या आहेत. यात एक महिला संघाने तर एक पुरुष संघाने जिंकलीय..RCB ठरला IPLमधला सर्वात महागडा संघ, नव्या मालकांनी मोजले १६ हजार ७०० कोटी रुपये.आदित्य बिर्ला ग्रुपचे आर्यमन बिर्ला हे २०१८च्या आयपीएल हंगामात राजस्थान रॉयल्सकडून मैदानात उतरले होते. पण देशांतर्गत क्रिकेट आणि आयपीएलमध्ये खेळल्यानंतर अवघ्या २२व्या वर्षी आर्यमन बिर्ला यांनी क्रिकेटला रामराम ठोकला. आता २०२६मध्ये थेट आरसीबी संघाचे मालक म्हणून पुन्हा क्रिकेटमध्ये त्यांची नवी इनिंग सुरू होणार आहे..आरसीबीचा संघ २००८ पासून आयपीएलमध्ये आहे. अनेक दिग्गज संघात असतानाही त्यांना पहिलं विजेतेपद पटकावण्यासाठी २०२५ उजाडण्याची वाट बघावी लागली. विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, ख्रिस गेल यांसारखे दिग्गज खेळाडू या संघातून खेळले आहेत. गतविजेता असलेला आरसीबी संघ आता या हंगामात कशी कामगिरी करणार हे पहावं लागेल..आरसीबी संघ -रजत पाटीदार (कॅप्टन), विराट कोहली,फिल सॉल्ट, जितेश शर्मा, देवदत्त पडिक्कल, क्रुणाल पंड्या, स्वप्नील सिंग, टीम डेव्हिड, रोमॅरियो शेफर्ड, जैकब बेथेल, जोश हॅजलवुड, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा, व्यंकटेश अय्यर, नुवान तुषारा, रसिख सलाम, अभिनंदन सिंह, जैकब डफी, सात्विक देसवाल, मंगेश यादव, जॉर्डन कॉक्स, विक्की ओस्टवाल विहान मल्होत्रा, कनिष्क चौहान.