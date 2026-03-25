राजस्थान रॉयल्सकडून खेळला, 22 व्या वर्षी क्रिकेटला रामराम; आता RCBचा मालक, कोण आहे आर्यमन?

Aryaman Birla राजस्थान रॉयल्सकडून खेळलेल्या आणि वयाच्या २२ व्या वर्षीच क्रिकेटला रामराम केलेला आर्यमन बिर्ला आता आरसीबीचा मालक बनला आहे. आर्यमन यांच्याकडे आरसीबीच्या फ्रँचाइजीच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे येणार आहेत.
Who is Aryaman Birla: आयपीएलमध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूला नवे मालक मिळाले आहेत. राजस्थान रॉयल्सनंतर आरसीबी संघाचेही मालकी हक्क विकण्यात आले. आरसीबीची मालकी आदित्य बिर्ला ग्रुप, द टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, बोल्ट वेंचर्स आणि ब्लॅकस्टोन यांनी विकत घेतलीय. यात आदित्य बिर्ला ग्रुपचे संचालक असलेले आर्यमन बिर्ला हे आरसीबीचे अध्यक्ष असणार आहेत. एकेकाळी राजस्थान रॉयल्सकडून खेळलेले आणि वयाच्या २२ व्या वर्षी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतलेल्या आर्यमन यांच्याकडे आरसीबीच्या फ्रँचाइजीच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे येणार आहेत. तर टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुपचे सत्यन गजवानी उपाध्यक्ष असतील.

Related Stories

No stories found.