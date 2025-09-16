ब्रेक अप के बाद! हार्दिक पांड्याच्या आयुष्यात नवीन अभिनेत्री; Jasmin Walia सह नातं संपलं? Mahieka Sharma ची आयुष्यात एन्ट्री

हार्दिक पांड्याचं नताशा स्टँकोव्हिचसोबतचं लग्न मोडल्यानंतर त्याचं नाव जास्मिन वालियासोबत जोडले गेले होते.जास्मिनसोबतचं नातं संपुष्टात आल्यावर आता त्याचं नाव मॉडेल आणि अभिनेत्री माहिका शर्मा हिच्यासोबत जोडलं जात आहे.माहिका शर्मा ही लोकप्रिय मॉडेल असून तिने म्युझिक व्हिडिओ, शॉर्ट फिल्म्स आणि अनेक ब्रँडसोबत काम केलं आहे..Hardik Pandya’s love life is once again in headlines : भारताचा अष्टपैलू खेळाडू हार्दिक पांड्याचं पुन्हा एकदा ब्रेक अप झालं अन् त्याच्या आयुष्यात नवी अभिनेत्री आल्याची जोरदार चर्चा आहे. आशिया चषक स्पर्धेसाठी हार्दिक टीम इंडियासह दुबईत आहे आणि त्याच्या नव्या प्रेमाची चर्चा रंगली आहे. नताशा स्टँकोव्हिचसोबतची लग्नगाठ मोडल्यानंतर हार्दिक गायिका जास्मिन वालियाच्या प्रेमात पडला होता. दोघांचे फोटोही व्हायरल झाले होते, परंतु आता तिच्यासोबतही त्याचं नातं संपुष्टात आले आहे. आता त्याचं नाव मॉडेल व अभिनेत्री महिका शर्मा ( Mahieka Sharma) हिच्यासोबत जोडलं जात आहे. त्यामुळे माहिका शर्मा नेमकी कोण याची उत्सुकता लागली आहे..माहिका ही प्रसिद्ध मॉडेल आहे आणि अनेक म्युझिक व्हिडीओ आणि शॉर्ट फिल्ममध्ये तिने काम केलं आहे. तिने अनेक ब्रँडसोबतही काम केलं आहे आणि तिला सर्वोत्तम मॉडेल म्हणून Indian Fashion Awards ने गौरविण्यात आले होते. शिवाय भारतातल्या प्रसिद्ध मॅगझिनवरही ती झळकली होती..Asia Cup 2025: पाकिस्तानचं हे अती झालं! म्हणतात 'हस्तांदोलन' प्रकरणावर कारवाई करा अन्यथा UAE च्या लढतीवर बहिष्कार टाकतो... .महिकाला लहानपणापासूनच कॅमेरासमोर राहायची सवय होती. दहावीच्या परीक्षेत तिने १० सीजीपीए मिळवले होते आणि त्यानंतर तिने विद्यापीठात इकॉनॉमिक्स व फायनान्सचे शिक्षण घेतले. तिच्या पालकांना ती डॉक्टर किंवा इंजिनीअर व्हावी अशी अपेक्षा होती..माहिकाने मात्र आपलं करिअर मॉडेलिंग किंवा अभिनयात घडवण्याचा निर्णय घेतला. गुजरात आणि दिल्लीमधील स्थानिक स्पर्धांमधून तिने सुरुवात केली. मॉडेलिंगसोबतच तिला फिटनेसचीही आवड असून कॉलेजनंतर तिने योगा टीचर ट्रेनिंग पूर्ण केले. महिकाच्या प्रोफेशनल वृत्तीमुळे ती भारतातील आघाडीच्या मॉडेल्समध्ये गणली जाते. २०२४ मध्ये मेकअपमुळे तिला डोळ्यांचा संसर्ग झाला होता. तरीही तिने रॅम्पवर चालण्याचं धाडस दाखवलं..IND vs PAK : टीम इंडियाचं वाकडं करू शकत नाही, म्हणून पाकिस्तानची ICC कडे तक्रार; तिथे कोण बसलाय हे ते बहुधा विसरलेत....याआधी हार्दिक आणि जास्मिन वालियाचं नातं खूप चर्चेत आलं होतं. ग्रीस ट्रीपचे फोटो त्यांनी शेअर केले होते. जास्मिनला हार्दिकच्या सामन्यांमध्ये, विशेषतः २०२५ चॅम्पियन्स ट्रॉफीतल्या भारत-पाकिस्तान लढतीत, स्टँडमधून चीअर करताना पाहिलं गेलं होतं. ब्रिटिश गायिका आणि टीव्ही पर्सनॅलिटी असलेल्या जस्मिनच्या लोकप्रियतेमुळे चाहत्यांचं लक्ष अधिक वेधलं गेलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.