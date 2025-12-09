Cricket

IPL 2026 Auction : राहतो ऑस्ट्रेलियात, लिलावात भारतीय खेळाडू म्हणून नाव नोंदवलंय... शुभमन गिल, अभिषेक, अर्शदीप यांच्याशी कनेक्शन; कोण आहे निखिल चौधरी?

Who is Nikhil Chaudhary Indian player IPL 2026? IPL 2026 Auction मध्ये यंदा एक अनपेक्षित नाव पाहायला मिळालं. सध्या ऑस्ट्रेलियामध्ये राहणारा निखिल चौधरी याने भारतीय खेळाडू म्हणून लिलावासाठी नाव नोंदवले आहे.
WHO IS NIKHIL CHAUDHARY? BBL STAR REGISTERED AS INDIAN PLAYER

Swadesh Ghanekar
Nikhil Chaudhary connection with Shubman Gill and Punjab cricket : इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या लिलावासाठी ३५० खेळाडूंची नावं निश्चित केली गेली आहे. यापैकी फक्त ७७ खेळाडूंना आयपीएल २०२६ मध्ये खेळण्याची संधी मिळणार आहे. यात ३१ जागा या परदेशी खेळाडूंसाठी राखीव आहेत. १६ डिसेंबरला अबु धाबी येथे भारतीय वेळेनुसार दुपारी २.३० वाजता लिलावाला सुरुवात होणार आहे. ४० खेळाडूंनी २ कोटींच्या मुळ किमतीत स्वतःची नावं नोंदवली आहेत. यात वेंकटेश अय्यर व रवी बिश्नोई या दोनच भारतीयांचा समावेश आहे. पण, या लिलावात नोंदवणाऱ्या खेळाडूंपैकी निखिल चौधरी हे नाव चर्चेत आलं आहे आणि त्याला कारणही तसेच आहे.

