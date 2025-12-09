IPL 2026 Auction : राहतो ऑस्ट्रेलियात, लिलावात भारतीय खेळाडू म्हणून नाव नोंदवलंय... शुभमन गिल, अभिषेक, अर्शदीप यांच्याशी कनेक्शन; कोण आहे निखिल चौधरी?

Nikhil Chaudhary connection with Shubman Gill and Punjab cricket : इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या लिलावासाठी ३५० खेळाडूंची नावं निश्चित केली गेली आहे. यापैकी फक्त ७७ खेळाडूंना आयपीएल २०२६ मध्ये खेळण्याची संधी मिळणार आहे. यात ३१ जागा या परदेशी खेळाडूंसाठी राखीव आहेत. १६ डिसेंबरला अबु धाबी येथे भारतीय वेळेनुसार दुपारी २.३० वाजता लिलावाला सुरुवात होणार आहे. ४० खेळाडूंनी २ कोटींच्या मुळ किमतीत स्वतःची नावं नोंदवली आहेत. यात वेंकटेश अय्यर व रवी बिश्नोई या दोनच भारतीयांचा समावेश आहे. पण, या लिलावात नोंदवणाऱ्या खेळाडूंपैकी निखिल चौधरी हे नाव चर्चेत आलं आहे आणि त्याला कारणही तसेच आहे..लिलावासाठी अंतिम ठरलेल्या ३५० खेळाडूंमध्ये २४० भारतीय व ११० परदेशी खेळाडूंचा समावेश आहे. पण, निखिल चौधरी जो बिग बॅश लीगचा स्टार आहे आणि तो ऑस्ट्रेलियामध्येच स्थायिक झाला आहे, त्याने भारतीय खेळाडू म्हणून नाव नोंदवले आहे. तो एकेकाळी पंजाब संघातून शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा व अर्शदीप सिंग यांच्यासोबत खेळला होता. ४० लाखांच्या मुळ किमतीत त्याने त्याचे नाव नोंदवले आहे. पण, त्याने भारतीय खेळाडू म्हणून नाव का नोंदवले, हा प्रश्न सर्वांना पडला आहे..IPL Auction 2026 : मोठा ट्विस्ट! १३५५ पैकी १००५ खेळाडू लिलावापूर्वीच झाले OUT; स्टार खेळाडूसह ३५ जणांची शेवटच्या क्षणी एन्ट्री .निखिलचा जन्म १९९६ मध्ये दिल्लीमध्ये झाला आणि तो २०२० मध्ये ऑस्ट्रेलियात गेला होता. त्याला तिथे तस्मानियन क्लब हॉबर्ट हरिकेनने २०२७ पर्यंत करारबद्ध केले आहे. कोव्हिड काळात तो ऑस्ट्रेलियात अडकला. लॉकडाऊन संपल्यानंतर तेथे ऑस्ट्रेलियातच स्थायिक होण्याचा निर्णय घेतला..क्रिकेटचं स्वप्न जीवंत ठेवण्यासाठी त्याने प्रचंड मेहनत घेतली. तो पार्सल डिलिव्हर करायचा, उबर चालकाचं आणि खाटिक म्हणूनही त्याने काम केलं. त्याची मेहनत फळाला आली आणि हॉबर्ट क्लबने त्याला करारबद्ध केले. तो ऑस्ट्रेलियात स्थानिक झाला असला तरी त्याने अजूनही ऑस्ट्रेलियाच्या राष्ट्रीय संघाचे प्रतिनिधित्व केलेले नाही आणि त्यामुळे त्याने आयपीएल लिलावात भारतीय खेळाडू म्हणून नाव नोंदवले आहे..IPL 2026 AUCTION : पहिल्या सेटमध्येच कल्ला; पृथ्वी शॉ, सर्फराज खानचा समावेश असलेल्या यादीत ऑस्ट्रेलियन मोठी रक्कम घेऊन जाणार.निखिलने ३६ ट्वेंटी-२० सामन्यांत १६ विकेट्स घेतल्या आणि ५३८ धावा केल्या आहेत. प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये त्याच्या नावावर ५ सामन्यांत ५ विकेट्स व ३६७ धावा आहेत. त्याची १६३ धावांची खेळी खूप चर्चेत आली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.